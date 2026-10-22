Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 22-10-2026

Siết chặt kỷ cương, xóa bỏ gian lận thi cử

Gian lận thi cử không chỉ làm sai lệch kết quả đánh giá, mà còn xâm phạm sự công bằng, bào mòn niềm tin xã hội và làm tổn hại nền tảng đạo đức của giáo dục.

Vụ sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cùng một số điểm thi khác tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi phải siết chặt kỷ cương, chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, kiên quyết thực hiện phương châm “học thật, thi thật, đánh giá thật”.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37/CT-TTg vì thế phải bắt đầu bằng hành động cụ thể, kiểm tra thường xuyên và trách nhiệm đến cùng của từng cấp, từng ngành, từng cơ sở giáo dục. Kiên quyết chống gian lận, loại bỏ bệnh thành tích, đề cao sự liêm chính chính là con đường để mỗi kỳ thi thực sự phản ánh đúng năng lực người học, hiện thực hóa phương châm “học thật, thi thật, đánh giá thật”.

Hà Nội mở rộng không gian xanh, từng bước xây dựng đô thị sinh thái

Công nhân trồng cây phủ xanh trụ của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đỗ Tâm

Thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng không gian xanh, từ phát triển rừng, cây xanh đô thị, khai thác quỹ đất công đến phủ xanh các công trình giao thông. Cùng với hoàn thiện cơ chế quản lý, thành phố hướng tới hình thành mạng lưới xanh liên hoàn, qua đó giúp cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống, từng bước xây dựng đô thị sinh thái.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, diện tích cây xanh đô thị đạt trên 10m²/người. Hà Nội hướng tới hình thành mạng lưới công viên, vườn hoa, mặt nước và hành lang xanh liên kết toàn thành phố. Việc triển khai đồng bộ các quy định và kế hoạch phát triển được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan, môi trường sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị.

Khuyến khích đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng

Sản xuất phở khô tại Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam (phường Hoàng Mai) do đảng viên Trần Thị Thu Hằng làm giám đốc. Ảnh: Bảo Hân

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14-10-2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tinh thần xuyên suốt của quy định là khuyến khích đảng viên phát huy năng lực, tham gia đầu tư kinh doanh hợp pháp, làm giàu chính đáng, đóng góp cho xã hội; đồng thời, bảo đảm tuân thủ pháp luật, không lợi dụng tư cách đảng viên hoặc quyền lực công để vụ lợi, chủ động kiểm soát xung đột lợi ích và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.

Tựu trung, đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh theo quy định mới trước hết cần tuân thủ nghiêm ngặt Quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời, gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước, xã hội, môi trường, người lao động, người tiêu dùng; giữ gìn đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, thực hành kinh doanh có trách nhiệm để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Từ kỹ năng nhỏ đến thay đổi lớn

Thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Hoài Đức hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân Thủ đô số (iHanoi). Ảnh: Hồng Lý

Là một trong những trụ cột cốt lõi của chiến lược chuyển đổi số quốc gia, xã hội số đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Muốn xây dựng xã hội số, trước hết phải hình thành những công dân số có đủ kỹ năng và năng lực số để sử dụng internet, thiết bị công nghệ, các nền tảng trực tuyến, tương tác hiệu quả trên môi trường số.

Tại Hà Nội, quá trình này đang được thúc đẩy từ cơ sở, nơi chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần gũi với người dân.

Tuy nhiên, từ thực tế cơ sở có thể thấy, quá trình hình thành công dân số vẫn còn những khoảng cách. Khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ giữa các nhóm dân cư chưa đồng đều. Một bộ phận người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ vẫn cần được hướng dẫn trực tiếp. Có người đã biết thao tác trên điện thoại nhưng chưa có kỹ năng đầy đủ để nhận diện thông tin giả, bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng…