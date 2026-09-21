Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 21-9-2026

Trách nhiệm xây dựng xã hội kỷ cương

Có một hình ảnh rất đỗi bình thường đang ngày càng trở thành quen thuộc trên đường phố: Khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, những dòng xe nghiêm túc dừng lại trước vạch kẻ đường.

Nhìn từ lát cắt nhỏ này trong đời sống, có thể thấy một điều tưởng như giản dị nhưng lại là nền tảng của một xã hội hiện đại: Kỷ cương chỉ thực sự bền vững khi pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử và sự tuân thủ trở thành một nhu cầu tự giác của mỗi người.

Kỳ vọng giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh

Dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, ưu tiên từng nhóm đối tượng phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế, đề xuất nâng mức hưởng đối với người từ 75 tuổi trở lên đang được hưởng 80%.

Đây được kỳ vọng là chính sách góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh đối với người cao tuổi, nhất là nhóm mắc bệnh mạn tính, phải điều trị và tái khám trong thời gian dài.

Khám, chữa bệnh cho người cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa trung ương. Ảnh: Tuyết Mai

Hàng Việt vào thị trường Thái Lan:

Cần sự chuẩn bị bài bản và chủ động

Cơ hội tiếp cận các hệ thống phân phối quốc tế đang mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hà Nội.

Tuy nhiên, từ một cuộc kết nối đến một đơn hàng thực tế là cả một quá trình, đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và khả năng nắm bắt sát nhu cầu thị trường.

Để hàng Việt có thể đứng vững trên kệ bán lẻ, hoạt động xúc tiến thương mại cần được nối dài bằng sự chuẩn bị bài bản và chủ động của doanh nghiệp.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan.

Tăng tốc gieo trồng vụ đông

Sau vụ mùa, quỹ thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, đặc biệt đối với nhóm cây trồng ưa ấm. Vì vậy, nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa đã đến kỳ, vệ sinh đồng ruộng, làm đất, chuẩn bị giống và vật tư để kịp thời xuống giống vụ đông.

Các địa phương chủ động bố trí sản xuất gối vụ, lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung rau màu phục vụ thị trường những tháng cuối năm.

Người dân ngoại thành Hà Nội thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Thái Tiệp

Dịch vụ "rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng":

Nguy cơ lộ lọt thông tin và vướng vòng lao lý

Hiện nay, dịch vụ “đáo hạn thẻ tín dụng” và “rút tiền thẻ tín dụng” xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội với những cam kết có cánh. Dù vậy, bản chất của các dịch vụ này là giao dịch khống, tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn như lộ lọt thông tin thẻ, phát sinh nợ xấu, thậm chí đẩy người dùng vướng vào vòng lao lý vì vi phạm pháp luật.

Nhiều máy POS bị thu giữ. Ảnh: Fanpage Cục An ninh mạng

Phát triển công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn

Thay vì bắt đầu từ công nghệ rồi mới tìm nơi ứng dụng, ngày càng nhiều sản phẩm được phát triển từ những bài toán cụ thể của sản xuất và đời sống. Khi “đầu bài” xuất phát từ thực tiễn, công nghệ được định hướng để giải quyết vấn đề và giá trị được kiểm chứng bằng hiệu quả ứng dụng.

UAV vận tải hạng nặng của HTI Group được giới thiệu tại Secutech Vietnam 2026, phục vụ vận chuyển, tiếp tế khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: HTI