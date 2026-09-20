Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 20-9-2026

Âm nhạc trợ lực phát triển thành phố sáng tạo

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội - Hanoi Jazztival 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Hai sự kiện văn hóa nổi bật trong tháng 9 này là Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 và Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội - Hanoi Jazztival 2026 cùng đưa âm nhạc trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa Thủ đô.

Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026 cho rằng, một festival lớn có thể tạo sự chú ý và mở rộng công chúng, song để hình thành đời sống âm nhạc cần có những hoạt động được duy trì sau đó.

Nhạc sĩ Giáng Son cho rằng, cần tạo thêm cơ hội để người trẻ tiếp cận âm nhạc Hà Nội, đưa các chương trình giới thiệu về những dòng nhạc của Hà Nội đến các trường đại học, giúp sinh viên hiểu hơn về những giá trị âm nhạc của Thủ đô.

5 giải pháp giúp người dân sử dụng hệ thống cầu, hầm đi bộ an toàn, thuận tiện

Người dân sử dụng hầm đi bộ tại nút giao Ngã Tư Sở. Ảnh: Quang Thái

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo nhấn mạnh việc cần thiết triển khai 5 nhóm giải pháp chính để tối ưu hiệu quả hệ thống cầu, hầm đi bộ, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Muốn nâng cao hiệu quả sử dụng cầu, hầm đi bộ, cần chuyển từ tư duy “đầu tư một công trình” sang “tổ chức một hành trình đi bộ an toàn, thuận tiện”. Các giải pháp cần tập trung vào 5 nhóm chính.

Quan điểm của Sở Xây dựng là cần tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, việc đầu tư phải được thực hiện có trọng tâm, trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tế và hiệu quả; không đặt mục tiêu tăng số lượng công trình một cách cơ học.

Chuyển đổi xanh tại các làng nghề - xu thế tất yếu

Sản xuất lụa tại làng nghề Vạn Phúc (phường Hà Đông). Ảnh: Khánh Huy

Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, tạo việc làm, sinh kế cho hàng trăm nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu và tình trạng ô nhiễm môi trường đang đặt nhiều làng nghề trước yêu cầu phải thay đổi.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Nguyễn Như Chinh thông tin, hiện đa số làng nghề vẫn duy trì phương thức sản xuất quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, phân tán đi kèm với những hạn chế về vốn, mặt bằng và công nghệ. Trong khi đó, các tiêu chuẩn môi trường quốc tế ngày càng khắt khe.

Chính vì thế, chuyển đổi xanh không thể là nỗ lực đơn lẻ của từng làng nghề, mà còn cần có sự hỗ trợ đồng bộ từ Nhà nước, nhất là về chính sách, vốn, hạ tầng môi trường, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, xúc tiến thương mại...

FIFA ASEAN Cup 2026: Cơ hội để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế

Một buổi tập luyện của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong khi sự chú ý của người hâm mộ thể thao đang hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng chuẩn bị bước vào một giải đấu đáng chú ý, đó là FIFA ASEAN Cup 2026 do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhận định, ASEAN Cup là cơ hội để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế ở khu vực. Còn FIFA ASEAN Cup là cơ hội để kiểm chứng vị thế ấy ở mức độ cao hơn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú khẳng định, VFF không đặt giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch được gọi lên đội tuyển; việc lựa chọn thuộc quyền huấn luyện viên trưởng và yếu tố quan trọng là cầu thủ phải phù hợp với tập thể.

Nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng Giấy chứng nhận đất đai điện tử:

Tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, kỹ thuật

Người dân cung cấp thông tin làm sạch dữ liệu đất đai tại phường Hà Đông. Ảnh: Hoàng Sơn

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử; đồng thời đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật và giải pháp kỹ thuật phục vụ việc cấp loại giấy chứng nhận này.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn đánh giá, đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về đất đai. Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 101/2024/NĐ-CP đã bước đầu ghi nhận giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận điện tử tương đương bản giấy.

Đại diện Cục Quản lý đất đai cho biết, ở cấp Luật, cần tham mưu Quốc hội bổ sung, luật hóa chính thức khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử vào Luật Đất đai.