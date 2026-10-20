Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 20-10-2026

Hợp tác Hà Nội - viện, trường, góp phần “nâng chất” quản trị công

Bài 1: Từ OKR/KPI đến bước đột phá nhờ nguồn lực tri thức

Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Thư Lâm. Ảnh: Quang Thái

Từ mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp công nghệ) trong việc ứng dụng hệ thống đánh giá OKR/KPI (quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt/chỉ số đánh giá hiệu quả công việc), Hà Nội đang định hình phương thức quản trị dựa trên dữ liệu và hiệu suất thực tế; mở rộng không gian kết nối nguồn lực tri thức một cách hiệu quả, gắn với giải quyết các bài toán thực tiễn của Thủ đô.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho rằng, OKR/KPI được tiếp cận như một công cụ quản trị, góp phần chuyển trọng tâm từ đánh giá “làm nhiều hay ít” sang “làm được gì và mang lại giá trị gì”, qua đó, giúp lãnh đạo các cấp theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời chỉ đạo, điều hành công việc.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế lưu ý, KPI không đơn thuần là công cụ “chấm điểm đánh giá”, mà như một giải pháp tái cấu trúc động lực làm việc trong khu vực công. Điểm đột phá của hệ thống do trường triển khai là chuyển từ đánh giá cảm tính sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Phụ nữ Thủ đô tham gia đồng diễn dân vũ. Ảnh: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, chăm lo đời sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Đặc biệt, trong dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã biểu dương 10 gương mặt phụ nữ tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ là những nữ công nhân, nông dân, trí thức, nhà giáo, doanh nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, nữ chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ Hội cơ sở.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, Hội phấn đấu bảo đảm 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh của hội viên được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi kết quả xử lý, bảo đảm rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định.

Nới hạn mức vay nhỏ, mở rộng cửa tín dụng tiêu dùng

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong. Ảnh: Quang Thái

Theo quy định mới, hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng được nâng lên tối đa 400 triệu đồng, tạo thêm dư địa đáp ứng nhu cầu vốn của người dân.

TS Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, các công ty tài chính tiêu dùng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép đóng vai trò như “cánh tay nối dài” của hệ thống ngân hàng, đưa dòng vốn chính thức đến với người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp - nhóm có thể gặp khó khăn khi tiếp cận vốn ngân hàng truyền thống.

Theo TS Đào Minh Tú, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cần đi cùng với sự minh bạch và có trách nhiệm. Người vay cần được cung cấp thông tin rõ ràng về số tiền thực nhận, lãi suất, các khoản phí, tổng nghĩa vụ phải trả, kỳ hạn thanh toán và trách nhiệm nếu chậm thanh toán.

Bảo đảm an ninh trên lĩnh vực bưu chính: Xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp

Đóng gói hàng hóa tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post). Ảnh: Trọng Hồng

Từ thực tế hoạt động, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) nhận diện nhiều nguy cơ cần kiểm soát, trong đó có việc lợi dụng mạng bưu chính để vận chuyển hàng cấm, hàng nguy hiểm, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Tại Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về hoạt động bưu chính trên địa bàn Thủ đô, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận định, lĩnh vực bưu chính vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khi thương mại điện tử, kinh tế số và nhu cầu vận chuyển hàng hóa tiếp tục gia tăng.

Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) Lê Văn Chung cho biết, doanh nghiệp phải công khai, cung cấp cho người sử dụng thông tin về điều kiện cung ứng dịch vụ, giá cước, chỉ tiêu chất lượng, nguyên tắc bồi thường thiệt hại và danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi qua mạng bưu chính.

Thị trường vé máy bay Tết: “Nóng” lên từng ngày

Hành khách xem thông tin chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Biển Ngọc

Chỉ còn vài tháng nữa là đến dịp cao điểm Tết Đinh Mùi 2027, các hãng hàng không đã bắt đầu có những động thái chuẩn bị khi tăng cường nguồn cung, mở thêm đường bay và bổ sung tàu bay. Giá vé máy bay cũng có dấu hiệu “nóng” lên hằng ngày theo tỷ lệ tìm kiếm, đặt mua của hành khách.

Giá vé các chặng bay dài từ thành phố Hồ Chí Minh tới miền Bắc vào những ngày sát Tết, đặc biệt là từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp (Âm lịch), đang được niêm yết ở ngưỡng cao.

Chuyên gia hàng không, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống nhận định, hiện tượng giá vé neo cao kịch trần vào những ngày sát Tết là thực tế không thể tránh khỏi của ngành Hàng không toàn cầu chứ không riêng Việt Nam.