Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 2-10-2026

Lời cảnh báo từ những khoảng trống trong gia đình

Những ngày qua, dư luận lo lắng trước một hiện tượng trên mạng xã hội: Nhóm Facebook có tên “Con ghét bố mẹ" tăng số thành viên từ hơn 40.000 lên hơn 150.000 chỉ trong vài ngày. Tất nhiên, con số này không thể được xem là bằng chứng cho thấy, ngày càng có nhiều người quay lưng với cha mẹ, càng không thể là căn cứ để quy kết cả một thế hệ “có vấn đề”. Tuy nhiên, phía sau con số gây giật mình ấy là một nhu cầu rất thật: Nhu cầu được nói ra, được lắng nghe và được thấu hiểu.

Gia đình hạnh phúc không phải là nơi không có va chạm, mà là nơi các thành viên luôn tìm được đường trở về với nhau. Đừng để khoảng trống ấy được lấp đầy bởi những người xa lạ trên mạng xã hội; hãy để mái nhà là nơi trẻ tìm thấy sự lắng nghe, chở che và thấu hiểu. Bởi đôi khi, một tiếng “ghét” chỉ là lời gọi đầu tiên cho một cuộc đối thoại để những người thân yêu tìm lại nhau.

Đổi mới sản xuất, góp sức dựng xây nông thôn mới

Mô hình trồng cây cảnh nghệ thuật tại xã Thiên Lộc cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Mai Nguyễn

Từ chuyển đổi sang trồng cây cảnh nghệ thuật đến nuôi ếch, ốc nhồi theo hướng chuyên canh..., nhiều nông dân ở Hà Nội đang chủ động tìm hướng đi mới để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đáng chú ý, không chỉ làm giàu từ những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối đầu ra, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Những cách làm này đang góp phần thúc đẩy chuyển đổi sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn Hà Nội theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, để những mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục được nhân rộng, thành phố Hà Nội đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thúc đẩy tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, nâng cao giá trị gia tăng. Hiện nay, thành phố đã xác định danh mục 279 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại 48 xã, phường, với tổng diện tích hơn 17.726ha; đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp đô thị xanh, sinh thái, công nghệ cao, bền vững, tầm nhìn 100 năm.

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên

Nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp nông nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2026” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức. Ảnh Quang Huy

Không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, để bắt nhịp với xu thế của thị trường lao động trong kỷ nguyên số, các cơ sở giáo dục đại học còn chú trọng xây dựng môi trường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Từ hình thành ý tưởng, trang bị kỹ năng đến kết nối nguồn lực, nhiều hoạt động được triển khai, giúp sinh viên hình thành ý tưởng sáng tạo, năng lực thích nghi, sự tự tin, chủ động khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Dù được triển khai dưới nhiều hình thức, giáo dục khởi nghiệp trong các trường đại học đều hướng tới mục tiêu chung: là hình thành ở người trẻ tư duy chủ động, khả năng phát hiện vấn đề và năng lực tìm kiếm giải pháp bằng tri thức, công nghệ, sự sáng tạo. Khi được rèn luyện từ giảng đường, tinh thần khởi nghiệp sẽ trở thành một phần của quá trình đào tạo, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp sinh viên tự tin và thích ứng sau khi tốt nghiệp.

Giữ hồn nghề, làm giàu quê hương

Nghệ nhân Nguyễn Văn Dũng (xã Chuyên Mỹ) giới thiệu tác phẩm hộp khảm trai, ốc “Phúc thọ bách nhi”. Ảnh Mỹ Nghệ

Tại lễ trao giải Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân thành phố Hà Nội lần thứ nhất- năm 2026, diễn ra mới đây, nghệ nhân Nguyễn Văn Dũng, xã Chuyên Mỹ đã giành Giải Đặc biệt với tác phẩm hộp khảm trai, ốc “Phúc thọ bách nhi”. Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật, sự công phu của nghề khảm, tác phẩm còn gửi gắm mong muốn lưu giữ những ký ức văn hóa dân gian đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc để truyền đi thông điệp hãy cùng nhau giữ nghề truyền thống mà cha ông để lại.

Cùng với đổi mới mẫu mã, chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài của làng nghề. Theo ông Nguyễn Văn Dũng nguồn nguyên liệu cần ổn định, có nguồn gốc rõ ràng; sản phẩm phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật và độ bền. Đặc biệt, khi hướng tới thị trường quốc tế, yêu cầu càng cao... Không chỉ tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế, nghề khảm còn góp phần tạo việc làm, duy trì sinh kế và bảo tồn bản sắc văn hóa ở địa phương. Khi người dân có thể sống được bằng nghề, nghề truyền thống có thêm điều kiện để được trao truyền; những giá trị văn hóa gắn với làng quê cũng tiếp tục được gìn giữ. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng cho xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Từ “quản lý” sang “phục vụ”: Đưa hành chính đến gần dân

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - chi nhánh số 8. Ảnh Phạm Hùng

Loạt bài “Cải cách hành chính: Tháo gỡ vướng mắc, kiến tạo nền hành chính phục vụ” do phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện, đăng trên ấn phẩm Hànộimới hàng ngày, bắt đầu từ ngày 2-10-2026 khẳng định: Cải cách hành chính không chỉ nhằm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với việc phản ánh những mô hình, cách làm mới của Hà Nội trong xây dựng nền hành chính hiện đại, loạt bài nhằm mục tiêu: Lấy hiệu quả công việc và sự thuận lợi của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cải cách; lấy cải cách hành chính làm động lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và kiến tạo phát triển Thủ đô.

Bài 1 loạt bài với chủ đề “Từ “quản lý” sang “phục vụ”: Đưa hành chính đến gần dân” cho thấy, cải cách hành chính ở Hà Nội đang chuyển từ yêu cầu giải quyết đúng, đủ thủ tục sang chủ động phục vụ, tạo thuận lợi và đáp ứng sát hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Nhiều mô hình mới tại cơ sở cho thấy, sự chuyển biến trong cách thức phục vụ: Chính quyền không chờ người dân tìm đến mà chủ động đưa dịch vụ đến gần dân, hỗ trợ người dân tiếp cận và tự thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.