Tập trung giải tỏa ách tắc, tháo gỡ điểm nghẽn

Từ yêu cầu trực tiếp theo dõi, cho ý kiến giải quyết hằng tuần đối với các điểm nghẽn ở cấp thành phố đến sâu sát làm việc với cơ sở, Hà Nội đang thể hiện rõ phương thức làm việc ngày càng thực chất, hiệu quả, lấy tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy hành động làm trọng tâm.

Đây là cách tiếp cận thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao trước những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn phát triển. Tinh thần đó cần được lan tỏa, tạo chuyển biến thực chất trong vận hành bộ máy để hướng vào ưu tiên giải tỏa ách tắc, tháo gỡ điểm nghẽn.

Để làm được điều đó, các sở, ban, ngành thành phố phải chủ động rà soát những vướng mắc, không chờ địa phương kiến nghị mới vào cuộc. Mỗi vấn đề cần được phân loại rõ, vướng ở đâu, thuộc thẩm quyền cấp nào, cơ quan nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp, thời hạn và sản phẩm giải quyết là gì. Những vấn đề liên ngành phải có đầu mối đủ thẩm quyền điều phối, tránh tình trạng trách nhiệm chung thì bị bỏ ngỏ.

Tăng tốc triển khai các dự án khu đô thị đa mục tiêu

San lấp mặt bằng để thi công hạ tầng kỹ thuật tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh Tuấn Minh

Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị đa mục tiêu đang được thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng. Việc thực hiện các dự án vừa nhằm mở rộng không gian phát triển, hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, vừa chủ động chuẩn bị quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải di dời để thực hiện các dự án theo quy hoạch.

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực Bắc Thăng Long, xã Đông Anh và xã Thư Lâm. Việc đầu tư xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu được kỳ vọng sẽ tạo lập quỹ nhà ở, đất ở có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tái định cư, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện quy hoạch và phát triển Thủ đô.

Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội: Thượng tôn pháp luật để bảo vệ quyền lợi người lao động

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Hà Nội và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội dự một phiên tòa xét xử hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh Khánh Vân

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài tại một số đơn vị không chỉ làm thất thoát nguồn quỹ, mà còn xâm hại trực tiếp quyền lợi an sinh của người lao động. Ngành Bảo hiểm xã hội Thủ đô đang siết chặt thanh tra chuyên ngành, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và kích hoạt công cụ tố tụng tư pháp nhằm thiết lập lại trật tự, kỷ cương an sinh.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên cho rằng: "Chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai trụ cột nền tảng trong hệ thống an sinh xã hội. Việc tuân thủ pháp luật về bảo hiểm không đơn thuần là nghĩa vụ pháp lý, mà là trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Quyền lợi an sinh của người lao động là không thể trì hoãn. Do đó, người sử dụng lao động không được viện dẫn khó khăn sản xuất kinh doanh để chậm trích nộp hay chiếm dụng tiền bảo hiểm, tước đoạt chế độ ốm đau, thai sản, khám chữa bệnh và cơ hội hưởng lương hưu của người lao động".

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, ngày 27-10. Ảnh: Quang Thái

Xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thủ đô, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy định mới của trung ương về công tác cán bộ gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng bộ với việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề ra mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị và phát triển nhân tài đồng bộ, hiệu quả, kết nối với hệ thống quốc gia.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố quyết tâm hình thành đội ngũ nhân tài, chuyên gia có cơ cấu phù hợp trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn của Thủ đô. Bên cạnh đó, thành phố xây dựng môi trường hấp dẫn, chuyên nghiệp, dân chủ, minh bạch để nhân tài được tôn trọng, tin tưởng và cống hiến lâu dài.

Để quyền lợi của người dân không bị "nghẽn" từ cơ sở

Quang cảnh phiên thảo luận ở tổ về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh Văn Tuyến

Sửa đổi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là bước tiến quan trọng để thể chế hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ thực tiễn ở các đô thị lớn và các cơ quan đơn vị, nhiều đại biểu Quốc hội, cơ quan thẩm tra đã chỉ ra những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ, đặc biệt là tỷ lệ đồng thuận “cứng” đối với sáng kiến của dân và khoảng trống giám sát khi vắng bóng tổ chức công đoàn.

Nhìn chung, việc sửa đổi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã bám sát thực tiễn và tiếp thu nhiều vấn đề cấp thiết đặt ra từ đời sống. Dù vậy, để luật thực sự đi vào cuộc sống, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra.

Việc linh hoạt hóa các điều kiện tiếp nhận sáng kiến của người dân, cùng với việc thiết kế chặt chẽ các thiết chế giám sát thay thế tại những đơn vị không có tổ chức công đoàn hay ban thanh tra nhân dân, sẽ là chìa khóa then chốt để khắc phục bệnh hình thức, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mọi người dân, qua đó phát huy trọn vẹn hiệu lực và hiệu quả của luật trong tình hình mới.