Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 18-10-2026

Khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển

Sáng 17-10, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác của đất nước; nghiên cứu, giám sát các báo cáo về 10 nhóm nội dung theo thẩm quyền.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

Sáng 17-10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Theo báo cáo, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo triển khai nghị quyết

Sau Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra ngày 16-10, yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương là phải khẩn trương cụ thể hóa tinh thần nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động, việc làm thiết thực. Từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến trọng dụng người tài... các ý kiến từ cơ sở đều nhấn mạnh yêu cầu lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện, qua đó đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch.

Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ thời đại mới

Bình đẳng giới, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày phụ nữ Việt Nam (20-10), phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh về những vấn đề đặt ra trong thực hiện bình đẳng giới hiện nay, cũng như các giải pháp nhằm nâng cao vị thế, phát huy vai trò và tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện.

Livestream quảng bá sản phẩm tại Chương trình truyền thông "Phụ nữ Thủ đô tiêu dùng số - Nâng tầm giá trị hàng Việt năm 2026” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số. Ảnh: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026: Kết nối giá trị, tạo sức bật cho công nghiệp văn hóa

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đang diễn ra sôi nổi (từ ngày 14 đến 23-10), thu hút đông đảo khán giả. Qua 15 tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, cách mạng và đời sống hiện đại, liên hoan cho thấy sức sống của sân khấu Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới sáng tạo, mở rộng công chúng và xây dựng những sản phẩm nghệ thuật có sức lan tỏa. Đây cũng là hướng đi gắn với Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm kết nối giá trị, tạo sức bật cho công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Một cảnh trong vở diễn “Ai là cha tôi” của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: Việt Nga