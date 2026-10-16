Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 16-10-2026

Hà Nội khơi thông cơ chế, đa dạng hóa loại hình nhà ở

Dự án Nhà ở xã hội Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh). Ảnh: Phạm Hùng

Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố (thực hiện điểm đ, điểm e Khoản 2 Điều 12 và điểm b Khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô năm 2026) đã mở rộng cơ chế phát triển nhà ở, đa dạng hóa chính sách hỗ trợ, hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, người lao động và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, thành phố từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững.

Chung sức nối dài thành tựu xây dựng nông thôn mới

Các hộ dân tại xã Phúc Thọ tháo dỡ công trình, hiến đất để mở rộng ngõ xóm. Ảnh: Mai Nguyễn

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là câu chuyện đầu tư hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí, mà còn là hành trình huy động sức dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong từng công trình, phần việc cụ thể. Từ hiến đất mở đường, góp kinh phí, ngày công đến chung tay chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đang tiếp tục lan tỏa ở nhiều địa phương của Hà Nội, tạo nên những đổi thay thiết thực từ mỗi thôn, xóm.

Thư viện cộng đồng tại Hà Nội: Góp phần xây dựng không gian văn hóa

Học sinh đọc sách ở “Thư viện số cộng đồng” tại xã Hoài Đức. Ảnh: Văn Tuyến

Các thư viện cộng đồng tại thành phố Hà Nội đã và đang trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi người dân ở nhiều lứa tuổi học tập, giao lưu và kết nối. Nhờ những phòng đọc tại khu dân cư đến các mô hình thư viện số hiện đại, sách và tri thức đến gần hơn với từng khu dân cư. Qua đó, góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc, tăng cường kết nối cộng đồng và làm phong phú hơn đời sống văn hóa ở cơ sở.

Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026):

Chuẩn mực, công tâm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Khương Đình. Ảnh: Hoàng Điệp

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Đảng. Trong suốt 78 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống chuẩn mực, công tâm, kiên quyết xử lý sai phạm và bảo vệ người dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; trong giai đoạn mới, ngành Kiểm tra Đảng chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành và phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm.