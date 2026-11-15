Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 15-11-2026

Quyết sách mạnh mẽ, khơi thông nguồn lực phát triển

Sau hơn 20 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đợt 1 kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (từ ngày 17-10 đến 13-11-2026) đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 phương diện lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Trong đó, nổi bật là những quyết sách nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, tài chính, kinh doanh; đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 10% trở lên trong năm 2027; đồng thời, kỳ họp nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện cơ chế, chính sách sang tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả.

Đợt 2 của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21-11, vì thế có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn tất các nội dung còn lại. Điều cần thiết là tiếp tục nâng cao chất lượng từng quyết sách, bảo đảm mỗi quy định khi ban hành đều giải quyết được vấn đề thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động từ đợt 1 của kỳ họp thứ hai cần được tiếp nối bằng quyết tâm tổ chức thực hiện đến cùng. Đó cũng chính là thước đo thực chất nhất đối với hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, tạo nền tảng để đất nước tăng tốc, bứt phá trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Huy động vốn ngân hàng: Đa dạng nguồn lực, giảm áp lực thanh khoản

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong. Ảnh Nguyễn Quang

Nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng lên trong những tháng cuối năm 2026, trong khi các ngân hàng phải đồng thời đáp ứng yêu cầu mở rộng tín dụng, kiểm soát chi phí vốn và bảo đảm an toàn thanh khoản. Bên cạnh tiền gửi truyền thống, phát triển tiền gửi không kỳ hạn, phát hành giấy tờ có giá và tiếp cận nguồn vốn quốc tế đang trở thành những hướng đi giúp các tổ chức tín dụng đa dạng hóa nguồn lực.

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng, khơi thông thị trường vốn là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Việc huy động thêm nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường trong nước và quốc tế sẽ góp phần giảm áp lực huy động, cho vay trung và dài hạn đối với hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện để dòng vốn lưu chuyển tốt hơn và giảm sức ép lên chi phí vốn.

Ở góc độ điều hành, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng các công cụ hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nướctiếp tục điều hành lãi suất, sử dụng linh hoạt các công cụ thị trường mở và tái cấp vốn; đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, công khai lãi suất và hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Qua đó, hỗ trợ ổn định thanh khoản, giảm áp lực chi phí vốn và bảo đảm an toàn hệ thống.

Múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội: Kết nối di sản với những không gian sáng tạo mới

Múa Trống Bồng của Câu lạc bộ Trống Bồng làng Triều Khúc (phường Thanh Liệt). Ảnh Việt Linh

Mỗi điệu múa cổ truyền trên đất Thăng Long - Hà Nội đều lưu giữ những dấu ấn lịch sử, tín ngưỡng, phong tục và cốt cách của người dân nơi đây. Qua hoạt động sưu tầm, phục dựng, truyền dạy và kết nối với các không gian sáng tạo đương đại, Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội đang nỗ lực đưa những nhịp điệu xưa trở lại đời sống, tạo sự tiếp nối giữa di sản và công chúng hôm nay.

Với những hoạt động phục dựng, truyền dạy và kết nối sáng tạo, Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội cùng các nghệ nhân đang nỗ lực đưa những nhịp điệu xưa tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Hành trình ấy cần sự tiếp nối của thế hệ trẻ, sự đồng hành của địa phương và những không gian thực hành bền vững để di sản không ngừng được gìn giữ, trao truyền qua từng thế hệ.

Đưa dữ liệu đất đai trở thành nguồn lực cho phát triển

Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Mê Linh. Ảnh Nguyễn Quang

Sau 45 ngày triển khai Chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Hà Nội đã từng bước cập nhật thông tin hơn 4,81 triệu thửa, trong đó hơn 2,8 triệu thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để thành phố đổi mới công tác quản lý đất đai.

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Phạm Văn Tình về giải pháp hoàn thiện phần dữ liệu còn thiếu, khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu đã có để phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển của Thủ đô.

Theo đó, khối lượng dữ liệu cần tiếp tục hoàn thiện còn lớn, vì vậy phải phân loại cụ thể để lựa chọn cách xử lý phù hợp. Trước hết là xác định những thửa đất đã có dữ liệu nhưng thiếu thông tin pháp lý; những trường hợp chưa khớp nối đầy đủ giữa bản đồ và hồ sơ; những thửa cần xác minh chủ sử dụng, cũng như khu vực phải đo đạc, chỉnh lý bổ sung.

Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương xác định rõ khối lượng, trách nhiệm và tiến độ xử lý từng nhóm nhiệm vụ. Những dữ liệu đã cơ bản đầy đủ cần được ưu tiên hoàn thiện để sớm đưa vào khai thác; các trường hợp phức tạp phải có phương án xác minh, bổ sung hồ sơ.

Kỳ vọng mở ra kênh đối thoại giữa ba cường quốc

Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Mê Linh. Ảnh Nguyễn Quang

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga được kỳ vọng mở ra kênh đối thoại trực tiếp giữa ba cường quốc, song khác biệt về lợi ích chiến lược khiến khả năng đạt được những thỏa thuận thực chất còn hạn chế.

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc gặp trước mắt có thể nằm ở việc duy trì kênh đối thoại trực tiếp giữa ba cường quốc, thay vì tạo ra một thỏa thuận có khả năng định hình trật tự thế giới. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, việc các bên duy trì đối thoại vẫn có giá trị, nhưng hiệu quả của tiến trình này sẽ chỉ được kiểm chứng qua những bước đi cụ thể sau hội nghị.