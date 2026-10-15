Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 15-10-2026

Tìm hướng tạo chuyển biến thực chất cho nông nghiệp Thủ đô

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với nông dân Thủ đô năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Sáng 14-10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với nông dân Thủ đô năm 2026. Cuộc đối thoại được trực tuyến đến điểm cầu của 79 xã với gần 3.700 đại biểu tham gia.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị, hội nghị tập trung trao đổi, làm rõ hai nhóm nội dung trọng tâm: Thứ nhất, về cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển nông nghiệp, bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống nông dân trong quá trình đô thị hóa; thứ hai, về đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất; đồng thời khẳng định, quá trình đô thị hóa phải gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, bảo đảm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Đổi mới công tác dân vận, phát huy sức mạnh nhân dân

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và phường Tây Tựu thực hiện nghi thức gắn biển công trình “Dân vận khéo” năm 2026 “Điểm đưa, đón học sinh an toàn, văn minh”. Ảnh: Dung Lê

Đảng ta xác định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; công tác dân vận không phải nhiệm vụ riêng của một cơ quan hay tổ chức nào mà là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Tư tưởng ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát sâu sắc qua lời dạy: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Cùng với định hướng đổi mới công tác dân vận trên phạm vi cả nước, ngày 26-8-2026, thành phố Hà Nội cũng bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Việc chuyển giao đặt ra yêu cầu phát huy rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, dân vận không phải là công việc riêng của một ban, ngành, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên.

Gỡ nút thắt cho bộ máy chính quyền cơ sở

Lãnh đạo phường Giảng Võ trao quyết định về công tác cán bộ của các phòng chuyên môn. Ảnh: Hữu Mai

Trên cơ sở thực tiễn và thực hiện Điểm b, Điểm d, Khoản 1, Điều 7 Luật Thủ đô năm 2026, tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu ủy viên UBND thành phố, ủy viên UBND cấp хã thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND, 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng triển khai cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, thực hiện Thông báo số 620-TB/TU ngày 7-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kết luận “về việc tổ chức phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường”, trước ngày 15-10-2026, 100% các phường, xã đã thành lập, tổ chức lại 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài). Ảnh: Phạm Hùng

Lần đầu tiên trong một quý của năm 2026, Hà Nội đạt mức tăng trưởng hai con số (quý III tăng 10,02%) và là đỉnh tăng trưởng của các quý. Tín hiệu tích cực này tạo động lực mạnh mẽ và trở thành nền tảng cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đánh giá, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng tốc trong quý III-2026, các cân đối lớn cơ bản ổn định; thu ngân sách đạt mức cao, ước cả năm vượt dự toán Chính phủ giao, đầu tư công tăng mạnh và tạo thêm khối lượng xây lắp; tín dụng tăng 14,08%... là những điều kiện thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu, toàn bộ hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV-2026.

Loạt bài: Cụm, khu công nghiệp Hà Nội - Mở không gian sản xuất, tạo động lực phát triển

Bài cuối: Nâng tầm công nghiệp Thủ đô từ những không gian sản xuất mới

Một góc Cụm công nghiệp Kiêu Kỵ (xã Gia Lâm). Ảnh: Quang Thái

Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương Hà Nội Lê Nguyên nêu rõ, cụm công nghiệp thành lập hoặc mở rộng mới phải tuân thủ pháp luật, phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đối với hệ thống khu công nghiệp, hiện trên địa bàn Hà Nội có 9 khu đã đi vào hoạt động, thu hút 742 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 9,75 tỷ USD quy đổi. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng góp ngân sách lớn, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và tạo việc làm cho khoảng 172.000 lao động.

Tại hội nghị giao ban với doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp, ngày 1-8-2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng mong muốn, các khu công nghiệp đóng góp tích cực, thực chất, hiệu quả hơn vào tăng trưởng chung.