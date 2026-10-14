Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 14-10-2026

Chiêu thức ngụy trang của “độc tố” truyền thông

Tăng cường trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ giúp nhận diện và phòng, tránh hiệu quả thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ số 22, phường Phúc Lợi. Ảnh: HIỀN LƯƠNG

Không còn dừng ở việc tung tin bịa đặt trắng trợn, dễ bị nhận diện và xử lý, một số nguồn thông tin thiếu thiện chí đang sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn: Đan cài thông tin có thật với những chi tiết sai lệch, suy diễn hoặc cắt xén theo công thức “7 phần thật, 3 phần xuyên tạc”. Núp dưới vỏ bọc “phản biện khách quan”, “góc nhìn chuyên gia”, thủ đoạn này không chỉ làm sai lệch nhận thức về bản chất sự việc mà còn có nguy cơ bào mòn niềm tin, khoét sâu tâm lý bất mãn trong xã hội, nhất là khi nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai.

Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe từ cơ sở

Nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội tiếp nhận, điều phối các cuộc gọi cấp cứu. Ảnh: QUANG THÁI

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, để nâng cao chất lượng trạm y tế xã, phường, giải pháp quan trọng là các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến thành phố hỗ trợ trực tiếp cho trạm y tế cơ sở. Mô hình này thời gian qua đang được nhiều địa phương nhân rộng, bước đầu mang lại hiệu quả. Tại Hà Nội, mô hình này cũng đang được triển khai tích cực khi các bệnh viện thành phố bắt đầu hỗ trợ trực tiếp cho các trạm y tế.

Về chính sách thu hút bác sĩ có trình độ về cơ sở, PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhận định, thời gian qua Hà Nội đã có những chính sách hỗ trợ khá tốt đối với đội ngũ y tế tuyến cơ sở theo Luật Thủ đô năm 2026. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi khi bảo đảm được đời sống kinh tế, bác sĩ và nhân viên y tế mới có thể yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Đổi mới góp phần nâng tầm thương hiệu báo chí Thủ đô

Nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2-9-2025. Ảnh: VĂN TUYẾN

Ngày 10-10-1954, hàng vạn người dân Hà Nội vỡ òa niềm vui đón đoàn quân chiến thắng từ năm cửa ô tiến về giải phóng Thủ đô. Cả thành phố ngập tràn cờ hoa trong khúc ca khải hoàn. Chỉ 4 ngày sau, ngày 14-10-1954, Tiếng nói Hà Nội lần đầu tiên vang lên từ một trạm truyền thanh đặt tại Nhà Thông tin - Triển lãm Thủy Tạ, với lời giới thiệu: “Đây là buổi phát thanh của Sở Tuyên truyền Hà Nội...”. Và ngày 14-10-1954 được lấy làm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Từ đó đến nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội luôn gắn bó, đồng hành với những bước thăng trầm, nhưng luôn kiêu hãnh của thành phố nghìn năm tuổi.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển mới, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm bày tỏ mong muốn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mang khát vọng lớn hơn, không chỉ là đài phát thanh, truyền hình của Hà Nội, mà phải trở thành một thương hiệu truyền thông có uy tín, sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng rộng lớn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô.

Xây vùng nguyên liệu an toàn, mở rộng đầu ra nông sản

Vùng trồng hoa tại xã Mê Linh. Ảnh: PHẠM HÙNG

Cùng với tiến trình phát triển của Thủ đô và đất nước, yêu cầu về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc nông sản ngày càng khắt khe. Trước yêu cầu đó, Hà Nội đang từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cao và áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn. Đây là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị nông sản, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững.

Từ việc hình thành những vùng rau, vùng cây ăn quả, vùng hoa đến các mô hình sản xuất hữu cơ, VietGAP và xây dựng mã số vùng trồng, Hà Nội đang từng bước chuyển nông nghiệp từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Hướng đi này giúp nâng cao thu nhập cho nông dân, tăng sức cạnh tranh của nông sản Hà Nội và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, phát triển bền vững.

Tạo cơ chế để doanh nghiệp, hộ sản xuất tiếp cận mặt bằng

Cụm công nghiệp Xà Cầu (xã Ứng Thiên) còn nhiều lô đất chưa xây dựng nhà xưởng. Ảnh: ĐẠT ĐỖ

Từ kiến nghị giảm diện tích lô đất, xây nhà xưởng cho thuê đến hỗ trợ di dời, Hà Nội đang tìm giải pháp sát với nhu cầu của từng nhóm cơ sở sản xuất. Với cụm công nghiệp, trọng tâm là giúp doanh nghiệp nhỏ, hộ sản xuất làng nghề tiếp cận được mặt bằng. Với khu công nghiệp, việc cần làm là chuẩn bị đất sạch, hạ tầng đồng bộ và dành cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo. Kết nối chính sách với tiến độ thực hiện sẽ giúp nguồn lực sớm được đưa vào sản xuất.