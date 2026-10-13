Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 13-10-2026

Doanh nghiệp Việt nâng tầm bằng công nghệ và tri thức

Kinh tế thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng số hóa, xanh hóa và phát triển dựa trên tri thức, doanh nghiệp Việt Nam cũng đứng trước cơ hội lớn để gia tăng giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để làm được điều đó vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trò chuyện với Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) Nguyễn Vân.

Dây chuyền sản xuất sữa tại nhà máy của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Ảnh: Đỗ Tâm

Doanh nghiệp Việt trước cơ hội từ làn sóng đầu tư hạ tầng AI

Làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu mở ra cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hệ sinh thái công nghệ châu Á. Với nền tảng sản xuất điện tử, năng lực thiết kế bán dẫn và sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng sẽ có cơ hội trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi giá trị AI. Trong đó, logistics xuyên biên giới giữ vai trò kết nối, bảo đảm chuỗi cung ứng vận hành hiệu quả.

Kỹ sư Viettel vận hành hệ thống Trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Đức Thọ

Tháo điểm nghẽn gia nhập thị trường của doanh nghiệp

Thực hiện Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định về việc điều chỉnh thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 2 Điều 8 của Luật Thủ đô năm 2026) đã tạo bước ngoặt trong cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh.

Bằng việc loại bỏ rào cản trung gian và đẩy mạnh dữ liệu số, Hà Nội đang khẳng định vị thế trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, quyết tâm biến các chính sách hỗ trợ thành dư địa tăng trưởng thực tế.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chi nhánh số 8. Ảnh: Hữu Mai

Nhiều rào cản trong tiếp cận mặt bằng sản xuất

Một bên là các cơ sở muốn rời khu dân cư để mở rộng sản xuất, bên kia là mặt bằng đã được đầu tư nhưng chưa được khai thác tương xứng. Bất cập này có nguyên nhân từ chi phí, quy mô diện tích thuê, tiến độ dự án và những vướng mắc quản lý qua nhiều thời kỳ. Làm rõ từng rào cản là cơ sở để việc di dời, đầu tư vào cụm, khu công nghiệp đáp ứng đúng nhu cầu, thay vì chỉ dừng ở tạo thêm quỹ đất.

Nhiều lô đất trong Cụm công nghiệp làng nghề gỗ Văn Tự (xã Phú Xuyên) được xây dựng thành nhà kiên cố. Ảnh: Thiện Mỹ

Tiêu dùng có trách nhiệm để chống lãng phí

Tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức mà còn bắt đầu từ thói quen tiêu dùng hằng ngày của mỗi người dân. Việc cân nhắc nhu cầu trước khi mua sắm, sử dụng hiệu quả sản phẩm, hạn chế chất thải và tăng cường tái chế góp phần hình thành lối sống văn minh, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững.