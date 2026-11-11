Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 11-11-2026

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật từ cơ sở

Đưa ý thức tuân thủ pháp luật trở thành chuẩn mực tự giác trong mọi hành vi ứng xử của mỗi người dân, tổ chức và doanh nghiệp là yêu cầu quan trọng để xây dựng một xã hội kỷ cương, văn minh. Việc UBND thành phố Hà Nội triển khai Đề án thí điểm xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật tại xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm giai đoạn 2026-2028 mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu đó từ cơ sở.

Điểm đáng chú ý của Đề án thí điểm xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là đặt việc tuân thủ pháp luật trong tổng thể các quan hệ và hoạt động của cộng đồng dân cư. Mỗi lĩnh vực đều cần có những chuẩn mực ứng xử rõ ràng, được thực hiện trên cơ sở tự giác và trách nhiệm. Pháp luật vì thế không còn là những quy định xa lạ trong văn bản, mà trở thành căn cứ để người dân điều chỉnh hành vi, bảo vệ quyền lợi của mình và cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề chung.

Hà Nội đổi mới cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài

Sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Bách Khoa Hà Nội) nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo. Ảnh Trung Tâm

Dự kiến hỗ trợ khoảng 100 nghiên cứu sinh trong năm 2026, Hà Nội đang từng bước gắn đào tạo nhân lực trình độ cao với yêu cầu giải quyết những bài toán lớn của Thủ đô. Tuy nhiên, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, thành phố tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới cách thu hút, trọng dụng, tạo môi trường để nhà khoa học phát huy năng lực và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho rằng, chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ các “bài toán lớn” đánh dấu một bước chuyển tầm nhìn của Hà Nội trong tư duy phát triển nhân lực chất lượng cao. Điểm cốt lõi ở đây không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính cho người học, mà là tinh thần chủ động gắn chặt đào tạo trình độ cao với nhu cầu thực tiễn của Thủ đô. Chính sách đột phá này mang lại 3 giá trị chiến lược quan trọng: Chuyển từ “đào tạo cái mình có” sang “đào tạo cái Hà Nội cần"; biến tiềm lực tri thức thành năng lực thực tiễn; thúc đẩy chuỗi giá trị ứng dụng và thương mại hóa.

Ở góc độ thu hút nhân lực công nghệ, Chủ tịch Mạng lưới các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Vietnam Innovation Hub Chu Quang Thái cho rằng, Hà Nội có thể tận dụng các cơ chế từ Luật Thủ đô năm 2026 để thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ và nhân lực công nghệ đến nghiên cứu, làm việc.

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Thủ đô theo hướng đa giá trị

Mô hình trồng nho sữa Hàn Quốc tại xã Thạch Thất cho giá trị kinh tế cao. Ảnh Quỳnh Ngọc

Từ những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, canh tác hữu cơ đến kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, Hà Nội đang từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng sinh thái, hiện đại và đa giá trị. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo dựng không gian xanh và thúc đẩy phát triển bền vững cho Thủ đô.

Với định hướng từ Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, phát triển nông nghiệp đa giá trị đang mở ra cơ hội mới cho ngành Nông nghiệp Hà Nội. Điều quan trọng là phải gắn quy hoạch với tổ chức sản xuất, chính sách hỗ trợ, ứng dụng công nghệ và liên kết thị trường, bảo đảm nông dân thực sự được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi. Qua đó, nông nghiệp Thủ đô phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Hiệu quả rõ nét từ phân cấp mạnh cho cơ sở

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội khảo sát công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu nhà xưởng ở phường Thanh Liệt. Ảnh Mai Hữu

Việc trao quyền quyết định ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm trên địa bàn Thủ đô trực tiếp cho Chủ tịch UBND cấp xã theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội đang góp phần tạo ra bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước ngay từ cơ sở; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Việc triển khai quyết liệt Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương phân cấp, phân quyền gắn liền với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở tại Hà Nội. Khi cơ sở được trao đúng chỗ và quy định pháp luật được thực hiện nghiêm minh, những tồn tại kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy sẽ từng bước được giải quyết triệt để. Qua đó, không chỉ góp phần lập lại trật tự kỷ cương đô thị, bảo đảm an toàn cho cộng đồng mà những mô hình, kinh nghiệm thực tiễn từ Thủ đô còn là tiền đề quan trọng để hoàn thiện hành lang pháp lý chung cho các địa phương khác trong công tác quản lý nhà nước thời gian tới.

Những mô hình kinh tế hiệu quả ở xã Liên Minh

Thu hoạch trứng gà tại Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất thực phẩm CHC (xã Liên Minh). Ảnh Trung Nguyên

​Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở xã Liên Minh (Hà Nội) lan tỏa rộng khắp. Nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp xanh và xây dựng chuỗi liên kết giá trị bền vững.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Minh Phạm Thị Lâm khẳng định, sự thành công của các mô hình trồng trọt, chăn nuôi và ứng dụng công nghệ cao của các hội viên nông dân xã đã tạo sức bật mới cho địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Hội cũng tích cực hỗ trợ các hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến nay, dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đạt 9,6 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội Đan Phượng hơn 58 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8,5 tỷ đồng, cho hơn 1.151 hộ hội viên nông dân xã vay, không phát sinh nợ quá hạn. Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ hiện đại, vốn và kết nối tiêu thụ sản phẩm để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống.