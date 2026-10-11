Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 11-10-2026

Đề xuất "thả nổi" giá xăng dầu:

Thúc đẩy cạnh tranh, tạo áp lực giảm giá

Đề xuất “thả nổi” giá xăng dầu cần được thiết kế chặt chẽ để khi ban hành sẽ thực sự trở thành một “điểm nổ” chính sách, tạo đột phá lớn cho thị trường kinh doanh xăng dầu trong nước. Ảnh: Quý Hồng

Giữa lúc giá xăng dầu đang “nhảy múa” dữ dội, đề xuất “thả nổi” giá xăng, dầu cho doanh nghiệp và thị trường quyết định đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và giới chuyên gia. Đề xuất này có thật sự phù hợp và khả thi với tình hình thực tế nước ta?

Sân khấu Hà Nội tìm cách tiếp cận mới với khán giả:

Tạo sức bật trong kỷ nguyên đa giác quan

Nghệ thuật xiếc kết hợp cùng công nghệ trong vở Sơn thần Thủy quái của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ảnh: LumiShow

Trong kỷ nguyên trải nghiệm đa giác quan, sân khấu Hà Nội đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới với khán giả thông qua ứng dụng các công nghệ biểu diễn hiện đại. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ mở rộng không gian sáng tạo, thu hút đông đảo công chúng, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng những sản phẩm có chất lượng, bản sắc và tạo bứt phá cho công nghiệp văn hóa.

Tiếp sức cho thế hệ trẻ của cờ vua Việt Nam

Đội nam cờ vua Việt Nam nhận Huy chương vàng nhóm B tại Olympiad 2026. Ảnh: Liên đoàn Cờ Việt Nam

Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch cờ vua đồng đội thế giới năm 2026 (Olympiad 2026) tổ chức ở Uzbekistan vào cuối tháng 9 vừa qua không chỉ mang đến những thành tích đáng khích lệ cho cờ vua Việt Nam, mà còn mở ra một tín hiệu đáng chú ý về sự trưởng thành của thế hệ kỳ thủ mới. Vấn đề đặt ra sau giải là làm thế nào để tiếp sức cho thế hệ mới ấy, nhất là khi cờ vua có khả năng trở lại chương trình Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 21) vào năm 2030.

Ứng dụng AI trong ngành Ngân hàng:

Tự động hóa nhưng phải kiểm soát chặt

Khách hàng sử dụng dịch vụ LiveBank 24/7.

Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng ngày càng sâu trong hoạt động ngân hàng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro hiện hữu. Nhằm xây dựng các “hàng rào” bảo vệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 53/2026/TT-NHNN quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai đối với việc ứng dụng hệ thống AI trong ngành Ngân hàng.