Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 1-11-2026

Nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thường trực Đảng ủy phường Lĩnh Nam trao Quyết định cho lãnh đạo 5 phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Ảnh Đỗ Chí

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong tình hình mới. Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường đang cụ thể hóa định hướng này bằng việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chuẩn hóa vị trí việc làm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục gắn kết quả đánh giá với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; chú trọng nâng cao kỹ năng số, năng lực tham mưu và khả năng phối hợp giải quyết công việc.

Đặc biệt, các địa phương cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo môi trường khuyến khích cán bộ chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cuộc thi, sân chơi nghệ thuật: Bệ phóng cho tài năng trẻ bước vào chuyên nghiệp

Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức dành cho sinh viên. Ảnh Lê Tình

Sự xuất hiện của nhiều cuộc thi, sân chơi nghệ thuật đang mở ra cơ hội để tài năng trẻ được phát hiện, thử sức và từng bước khẳng định mình trên con đường chuyên nghiệp. Để những sân chơi này thực sự trở thành bệ phóng cho thế hệ nghệ sĩ mới, cần tăng cường kết nối giữa phát hiện, bồi dưỡng tài năng với môi trường sáng tạo, cơ hội biểu diễn và đưa tác phẩm đến gần công chúng, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho công nghiệp văn hóa.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực sáng tạo, phát huy tài năng và sức sáng tạo của con người. Vì vậy, mỗi sân chơi nghệ thuật không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, tôn vinh tài năng mà cần trở thành điểm khởi đầu cho hành trình phát triển lâu dài.

Khi được tiếp sức bằng môi trường sáng tạo, cơ hội nghề nghiệp và sự đồng hành chuyên nghiệp, những gương mặt trẻ sẽ có điều kiện khẳng định mình, góp phần xây dựng đội ngũ nghệ sĩ kế cận và tạo nguồn lực cho công nghiệp văn hóa đất nước phát triển.

Nới hạn mức vay nhỏ, mở rộng cửa tín dụng tiêu dùng

Tư vấn giải pháp vay tiêu dùng cho khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong. Ảnh Nguyễn Quang

Theo quy định mới, hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng được nâng lên tối đa 400 triệu đồng, tạo thêm dư địa đáp ứng nhu cầu vốn của người dân. Trong bối cảnh tín dụng tiêu dùng tăng trưởng mạnh, yêu cầu đặt ra là mở rộng khả năng tiếp cận vốn đi đôi với minh bạch thông tin và kiểm soát rủi ro.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cần đi cùng với sự minh bạch và có trách nhiệm. Người vay cần được cung cấp thông tin rõ ràng về số tiền thực nhận, lãi suất, các khoản phí, tổng nghĩa vụ phải trả, kỳ hạn thanh toán và trách nhiệm nếu chậm thanh toán. Đây là cơ sở để khách hàng đánh giá đúng chi phí vay, so sánh các sản phẩm và lựa chọn khoản vay phù hợp với khả năng tài chính.

Để chính sách nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng và khách hàng. Các tổ chức cho vay cần tiếp tục cải tiến quy trình, công khai thông tin và nâng cao chất lượng tư vấn; cơ quan quản lý tăng cường giám sát, xử lý hoạt động cho vay trái pháp luật; người dân chủ động trang bị kiến thức tài chính, cân nhắc khả năng trả nợ trước khi ký hợp đồng.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bảo vệ ngôi đầu

Một buổi tập của các vận động viên đội pencak silat Hà Nội. Ảnh Trần Hương

Sau 6 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc liên tiếp dẫn đầu, thành phố Hà Nội bước vào Đại hội lần thứ X năm 2026 với mục tiêu giữ vững vị trí số một. Tuy nhiên, những thay đổi về điều lệ và cơ cấu huy chương đặt ra không ít thách thức.

Trước tình hình đó, ngành Thể thao Thủ đô chủ động điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện để các đội tuyển tập huấn, nâng cao trình độ và năng lực cạnh tranh.

Bảo vệ vị trí dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vẫn là mục tiêu quan trọng của Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh số lượng huy chương, thành phố cần chú trọng chất lượng thành tích, nhất là ở những môn thể thao thuộc chương trình Olympic và ASIAD.

Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt tại Đại hội mà còn gắn với chiến lược xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Để Thủ đô đẹp hơn mỗi ngày...

Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy) - không gian sống xanh, hiện đại của người dân phía Tây Hà Nội. Ảnh Quang Thái

Bài cuối loạt bài “Hà Nội khơi thông điểm nghẽn, khai mở nguồn lực phát triển" với tựa đề “Để Thủ đô đẹp hơn mỗi ngày…” đã khẳng định: Từ những điểm nghẽn đã và đang được thành phố Hà Nội khơi thông đã cho thấy thực tiễn sinh động trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội và thực hiện nghiêm túc các cam kết của Đảng bộ thành phố tại Đại hội XIV của Đảng, là: Đảng bộ thành phố đi đầu đổi mới phương thức lãnh đạo; chịu trách nhiệm chính trị về kết quả thực hiện; phấn đấu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển.

Mục tiêu lớn nhất mà thành phố Hà Nội quyết tâm đạt được là nâng cao chất lượng sống của nhân dân, nâng cao hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Nhân dân Thủ đô đang kỳ vọng về một Hà Nội xanh, sạch, đẹp và đáng sống. Đó cũng là điều mong mỏi và trăn trở của người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khi chia sẻ với cử tri và nhân dân Thủ đô. Vì vậy, nhiệm vụ tiếp theo của cả hệ thống chính trị Hà Nội là chung sức, đồng lòng khơi thông điểm nghẽn để khơi mở nguồn lực phát triển, vì một Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp và đáng sống!