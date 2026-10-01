Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 1-10-2026

Đưa chính sách an sinh đến từng người dân Thủ đô; Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10) và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026: Nâng cao vị thế của những "cây cao, bóng cả"… là những tin tức chính trên ấn phẩm Hànộimới ngày 1-10.

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026):

Phát huy tinh thần đại đoàn kết của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong việc quy tụ sức dân xây dựng Thủ đô

Triển lãm chuyên đề “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Những dấu ấn còn mãi” do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tại phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: An Ngọc

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026) là dịp để tri ân và tưởng nhớ một chí sĩ yêu nước, một nhà đại trí thức, một người lãnh đạo tận tụy, trọn đời vì nước, vì dân. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại những bài học sâu sắc về việc đặt lợi ích dân tộc lên trên mọi khác biệt; biết tập hợp, quy tụ các lực lượng yêu nước; dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân để làm nên những việc lớn. Những bài học ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, có ý nghĩa thiết thực trong hành trình xây dựng và kiến tạo Thủ đô Hà Nội hôm nay.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026): Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội động viên chiến sĩ mới của Trung đoàn 692 (Sư đoàn Bộ binh 301).

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế; đồng thời là trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, y tế, hội nhập quốc tế; là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần cùng quân và dân cả nước giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Đưa chính sách an sinh đến từng người dân Thủ đô

Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Siêu tại Trạm Y tế phường Yên Hòa. Ảnh: Linh Khánh

Ngay sau khi Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Từ thành phố đến cơ sở, các nhiệm vụ đang được cụ thể hóa bằng kế hoạch, phân nhóm đối tượng, tổ chức khám và cập nhật dữ liệu sức khỏe, đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân.

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10) và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026: Nâng cao vị thế của những "cây cao, bóng cả"

Người cao tuổi luyện tập tại Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi ở phường Long Biên. Ảnh: Đỗ Tâm

Với khoảng 1,3 triệu người cao tuổi trong cơ cấu dân số, thành phố Hà Nội luôn quan tâm chăm lo sức khỏe, hỗ trợ đời sống và mở rộng các hoạt động cộng đồng phù hợp dành cho lớp "cây cao, bóng cả". Trước những thách thức già hóa dân số, các mô hình sáng tạo từ cơ sở đang góp phần giúp người cao tuổi Thủ đô sống vui, sống khỏe, đóng góp kinh nghiệm và tiếp tục cống hiến trí tuệ cho sự phát triển của Thủ đô.