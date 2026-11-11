Tin tốt cho người bị rụng tóc

Một bệnh nhân cấy tóc do rụng nhiều năm. Ảnh: Duy Hiệu.

Rụng tóc, hói đầu do androgen, luôn là nỗi lo của nhiều nam giới. Dù hiện nay đã có những phương pháp điều trị như minoxidil hay finasteride, việc đưa hoạt chất xuyên qua hàng rào bảo vệ tự nhiên của da đầu để tiếp cận trực tiếp nang tóc vẫn là thách thức đối với các nhà khoa học.

Theo QQ, mới đây, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (Trung Quốc) phát triển một thiết bị giống chiếc lược thông thường, giúp kích thích mọc lông gần như hoàn toàn trên chuột, mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị.

Hoạt chất được vào sâu nang tóc

Nghiên cứu được công bố trên Nature Communications. Lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Tangled (Người đẹp tóc mây), các nhà khoa học đặt tên cho thiết bị là Detangle. Thiết bị có hình dáng như một chiếc lược thông thường. Tuy nhiên, bên trong các răng lược được tích hợp những điện cực vi mô cùng các khoang chứa hoạt chất điều trị.

Detangle có hình dáng như chiếc lược thông thường, với các điện cực vi mô và khoang chứa hoạt chất được tích hợp bên trong từng răng lược. Ảnh: QQ.

Điểm đặc biệt của Detangle nằm ở cơ chế kết hợp giữa tác động cơ học và kích thích điện. Khi lược được đưa qua da đầu, các răng lược nhẹ nhàng kéo nâng lớp da bề mặt, đồng thời phát ra những xung điện cường độ thấp thông qua hệ thống điện cực. Sự phối hợp này giúp tạo điều kiện đưa các phân tử điều trị xuyên qua hàng rào bảo vệ của da, tiếp cận sâu hơn đến nang tóc.

Cơ chế này tạo ra điện trường tập trung tại vùng da tiếp xúc, giúp giảm trở kháng của da, từ đó tăng khả năng vận chuyển các phân tử điều trị xuyên qua hàng rào bảo vệ tự nhiên và tiếp cận sâu bên trong nang tóc.

Đáng chú ý, Detangle được thiết kế để đưa đồng thời hai loại vật liệu di truyền vào vùng nang tóc, tác động vào hai cơ chế quan trọng liên quan đến rụng tóc do androgen.

Thành phần thứ nhất là plasmid VEGFA, có tác dụng thúc đẩy tế bào biểu hiện yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu A (VEGFA), qua đó kích thích hình thành các mạch máu mới xung quanh nang tóc. Cơ chế này giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường cung cấp oxy và dưỡng chất cho nang tóc.

Thành phần thứ hai là SRD5A2 siRNA, một loại RNA can thiệp nhỏ có khả năng làm giảm hoạt động gen SRD5A2. Gen này tham gia sản xuất enzyme 5-alpha-reductase type 2, chịu trách nhiệm chuyển testosterone thành dihydrotestosterone (DHT).

Ở những người nhạy cảm với DHT, hormone này có thể khiến nang tóc dần thu nhỏ, chu kỳ phát triển của tóc bị rút ngắn, khiến sợi tóc ngày càng mảnh và yếu. Do đó, việc kết hợp hai thành phần được kỳ vọng vừa cải thiện môi trường phát triển của nang tóc, vừa hạn chế tác động của hormone gây rụng tóc.

Vùng da điều trị mọc lông lại gần 100% sau 28 ngày

Để kiểm chứng hiệu quả, nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm trên chuột bị gây rụng lông. Thiết bị được sử dụng 3 ngày một lần trong suốt 28 ngày để đưa hai hoạt chất điều trị vào vùng da đã cạo lông.

Lông mọc trở lại gần như phủ kín vùng da bị cạo sau 28 ngày thử nghiệm trên chuột. Ảnh: QQ.

Sau thử nghiệm, nhóm sử dụng Detangle ghi nhận lông mọc trở lại gần như phủ kín vùng da bị cạo, với tỷ lệ phục hồi gần 100%. Trong khi đó, con số này ở nhóm sử dụng minoxidil chỉ khoảng 70%. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đối chiếu kết quả với phương pháp điều trị bằng finasteride.

Phân tích mô học cho thấy Detangle không chỉ thúc đẩy lông mọc trở lại mà còn cải thiện số lượng và tình trạng nang lông, đồng thời tăng lượng máu lưu thông tại vùng da được điều trị. Điều này cho thấy thiết bị không chỉ thúc đẩy lông mọc trở lại mà còn tác động đến môi trường sinh học xung quanh nang lông.

Tuy nhiên, những phát hiện trên chưa thể áp dụng trực tiếp cho người. Detangle hiện mới được thử nghiệm trên động vật, chưa có dữ liệu lâm sàng chứng minh hiệu quả và độ an toàn ở người.

Sự khác biệt về cấu trúc da, độ sâu nang tóc và đặc điểm sinh học giữa chuột và người có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của công nghệ. Ngoài ra, việc đưa vật liệu di truyền vào mô da cũng cần được đánh giá kỹ lưỡng về liều lượng, độ an toàn và các tác động lâu dài.