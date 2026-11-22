Nga bắt đầu ứng dụng lâm sàng vaccine Oncopept trong điều trị ung thư đại trực tràng. Khác với các loại vaccine sử dụng công thức chung, chế phẩm này được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân dựa trên đặc điểm di truyền của khối u, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công các tế bào ung thư.

Theo ông Igor Borisevich, Phó Giám đốc Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), vaccine đã được phát triển, đăng ký và đưa vào ứng dụng lâm sàng. Hiện cơ quan chức năng tuyển chọn bệnh nhân phù hợp để sử dụng phương pháp điều trị này.

Vaccine Oncopept được thiết kế riêng dựa trên đặc điểm khối u của từng bệnh nhân, nhằm kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Ảnh minh họa: RIA Novosti/Alexander Kryazhev.

Nga đưa vaccine Oncopept vào ứng dụng lâm sàng

Theo Hãng thông tấn RBC của Nga, ngày 18/11, tại hội nghị "Thực tiễn đổi mới: Khoa học và Kinh doanh", ông Igor Borisevich thông báo vaccine Oncopept đã được đưa vào ứng dụng lâm sàng để điều trị ung thư đại trực tràng. Theo ông, chế phẩm được phát triển dựa trên các tân kháng nguyên từ tế bào ung thư của từng bệnh nhân và hiện cơ quan chức năng tiếp tục tuyển chọn người bệnh.

Thực tế, Bộ Y tế Nga đã cấp phép sử dụng lâm sàng Oncopept từ ngày 20/11/2025. Bệnh nhân đầu tiên được tiêm vaccine vào ngày 31/3. Theo thông tin FMBA công bố hồi tháng 4, cơ quan này đã tiếp nhận 543 hồ sơ đề nghị sử dụng, trong đó 24 bệnh nhân được lựa chọn để điều trị bằng vaccine.

Nhóm bệnh nhân được đề cập là người trưởng thành mắc ung thư đại trực tràng, đã trải qua phẫu thuật và ít nhất hai liệu trình hóa trị toàn thân. Việc tuyển chọn và chuẩn bị vaccine được thực hiện theo từng trường hợp, thay vì sử dụng một chế phẩm có thành phần giống nhau cho tất cả người bệnh.

Bà Veronika Skvortsova, Giám đốc FMBA, cho biết những bệnh nhân đầu tiên được tiêm vaccine dung nạp tương đối tốt, chưa ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng trong thời gian theo dõi ban đầu.

Trước đó, bà Veronika Skvortsova cho biết các chuyên gia tại Trung tâm Khoa học và Lâm sàng Liên bang, đơn vị tham gia phát triển vaccine, đã xác định những đột biến đặc hiệu đóng vai trò như "dấu hiệu nhận diện" tế bào ung thư. Dựa trên đó, họ tạo ra một bộ peptide cá nhân hóa, gồm những đoạn protein rất ngắn.

"Khi được đưa vào cơ thể bệnh nhân, các peptide này giúp hệ miễn dịch học cách nhận diện chính xác và tiêu diệt tế bào khối u, từ đó kích hoạt phản ứng chống ung thư có mục tiêu", bà Veronika giải thích.

Vaccine cá nhân hóa hoạt động như thế nào?

Theo Cơ quan Giám sát Y tế Liên bang Nga (Roszdravnadzor), Oncopept thuộc nhóm vaccine điều trị ung thư cá nhân hóa, sử dụng các peptide được thiết kế dựa trên đặc điểm di truyền của khối u ở từng bệnh nhân.

Trước tiên, các nhà nghiên cứu phân tích vật liệu di truyền từ mẫu khối u lấy trong quá trình phẫu thuật hoặc sinh thiết. Thông qua các thuật toán tin sinh học, họ xác định những đột biến đặc trưng có thể giúp phân biệt tế bào ung thư với tế bào bình thường.

Từ dữ liệu này, nhóm phát triển lựa chọn và tổng hợp một bộ peptide riêng cho từng người bệnh. Peptide là những đoạn protein ngắn, có khả năng đóng vai trò như tín hiệu để hệ miễn dịch nhận diện mục tiêu. Khi được đưa vào cơ thể, các thành phần này giúp kích hoạt phản ứng miễn dịch hướng đến những tế bào mang đặc điểm đột biến tương ứng.

Khác với vaccine phòng bệnh truyền nhiễm, Oncopept không nhằm ngăn ngừa ung thư ở người khỏe mạnh. Đây là phương pháp điều trị dành cho người đã mắc bệnh, với mục tiêu hỗ trợ hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

Theo FMBA, quá trình sản xuất một chế phẩm Oncopept cá nhân hóa cần khoảng 49 ngày, trong đó ít nhất 7 ngày dành cho kiểm soát chất lượng. Do vaccine được thiết kế riêng theo khối u, người bệnh không thể sử dụng chung một chế phẩm với người khác.