Đi ăn theo food reviewer: Tưởng “ngon như lời đồn”, ai ngờ nhận trái đắng

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, food reviewer (người đánh giá, nhận xét món ăn) đang trở thành một nhóm KOL, KOC có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực.

Thông qua những video trải nghiệm, đánh giá về món ăn, nhà hàng, quán cà phê…, các food reviewer không chỉ chia sẻ góc nhìn cá nhân mà còn góp phần quảng bá địa điểm ăn uống, tác động đến xu hướng và quyết định lựa chọn của thực khách.

Tuy nhiên, khi hoạt động review ẩm thực ngày càng phổ biến, yếu tố thương mại cũng dần chi phối không ít nội dung. Những lời khen có cánh, hình ảnh món ăn hấp dẫn hay các chương trình khuyến mại được giới thiệu rầm rộ đôi khi không phản ánh đúng trải nghiệm thực tế.

Tin vào những video review hấp dẫn, không ít thực khách háo hức đến quán nhưng lại nhận về trải nghiệm trái ngược. Ảnh: Access

Không ít người dùng mạng xã hội đã rơi vào cảnh “đi ăn theo review”, nhưng nhận về sự thất vọng, thậm chí là những trải nghiệm khó quên theo nghĩa không mấy dễ chịu.

Chị Hoàng Anh (Hà Nội), một người thường xuyên theo dõi các video review ẩm thực trên TikTok cho biết, chị từng nhiều lần tin vào những lời giới thiệu hấp dẫn của các food reviewer, nhưng khi đến tận nơi lại nhận ra thực tế khác xa những gì được giới thiệu.

Theo chị, bên cạnh những reviewer có tâm, sẵn sàng chia sẻ đánh giá chân thực, vẫn có không ít người vì lợi ích thương mại mà quảng cáo bất chấp, khiến người xem dễ bị hiểu lầm về chất lượng dịch vụ.

Chị Hoàng Anh lấy ví dụ về một video review nhà hàng S. trên kênh A.Q. Trong video, các món ăn được bày biện đầy đặn, đẹp mắt, nhìn rất hấp dẫn. Thế nhưng, khi trực tiếp đến trải nghiệm, chị lại nhận về cảm giác hoàn toàn trái ngược: phần ăn khá ít, không được đầy đặn như hình ảnh trên mạng, bát đũa còn chưa được rửa sạch, vẫn có cảm giác nhờn khi sử dụng. Chưa kể, thái độ phục vụ của nhân viên cũng khiến chị không hài lòng.

Không chỉ thất vọng về chất lượng món ăn, nhiều thực khách còn gặp tình huống thông tin khuyến mại được giới thiệu trên mạng thiếu rõ ràng, khiến chuyến đi ăn tưởng như tiết kiệm lại trở thành trải nghiệm không vui.

Anh Gia Bảo (Hà Nội) cho biết, anh từng xem một video review giới thiệu cửa hàng đồ uống trên phố Bạch Mai nhân dịp khai trương, với chương trình khuyến mại mua 1 tặng 1. Thấy ưu đãi hấp dẫn, anh quyết định đến thử.

Trải nghiệm thực tế không giống như giới thiệu. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, khi đến nơi, anh mới được nhân viên thông báo chương trình chỉ áp dụng trong một khung giờ nhất định, kéo dài khoảng 2 tiếng, đồng thời giới hạn ở một số sản phẩm.

“Xem video thì tôi cứ nghĩ chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng rộng rãi trong ngày khai trương. Đến nơi mới biết có nhiều điều kiện như vậy, cảm giác khá hụt hẫng. Nếu thông tin được nói rõ ngay từ đầu thì khách hàng đã không mất công đến rồi lại thất vọng”, anh Gia Bảo cho biết.

Theo anh, điều khiến người tiêu dùng khó chịu không hẳn là chương trình khuyến mại có điều kiện, mà là cách thông tin được truyền tải chưa đầy đủ, dễ khiến người xem hiểu sai và đặt kỳ vọng quá cao.

Khi quảng cáo núp bóng trải nghiệm cá nhân

Không chỉ trong lĩnh vực ẩm thực, tình trạng quảng cáo thiếu chân thực còn xuất hiện ở nhiều ngành hàng khác. Khi sức ảnh hưởng của KOL, KOC ngày càng lớn, một số người sáng tạo nội dung vì lợi ích thương mại đã đưa ra những lời giới thiệu vượt xa trải nghiệm thực tế, khiến người tiêu dùng dễ đặt niềm tin nhầm chỗ.

Đơn cử, thời gian gần đây, một KOC có hàng triệu người theo dõi từng gây chú ý với video quảng cáo một loại nước giặt có khả năng “đánh bay” vết dầu nhớt chỉ trong 10 giây. Tuy nhiên, sau khi sản phẩm được quảng bá rộng rãi, nhiều người tiêu dùng mua về sử dụng lại phản ánh kết quả không như kỳ vọng, thậm chí khác xa những gì được thể hiện trong video.

Thực tế, người theo dõi thường tiếp nhận nội dung từ KOL, KOC bằng tâm thế gần gũi, coi đó là những trải nghiệm cá nhân, lời khuyên hoặc đánh giá thực tế về sản phẩm. Chính sự chân thật là yếu tố tạo nên uy tín và sức ảnh hưởng của những người này.

Tuy nhiên, nếu nội dung quảng cáo được trình bày như một trải nghiệm độc lập, thông tin tài trợ không được nhận diện rõ ràng, công dụng bị phóng đại hoặc bằng chứng được dàn dựng, người xem có thể đưa ra quyết định mua sắm dựa trên những thông tin không đầy đủ, thậm chí sai lệch.

Rủi ro càng lớn đối với các nội dung quảng bá sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, thực phẩm, dịch vụ tài chính hoặc những hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và tài sản của người tiêu dùng.

Những tuyên bố như “đã kiểm chứng”, “hiệu quả tuyệt đối” hay “chuyên gia khuyên dùng” cần có căn cứ phù hợp, thay vì chỉ được sử dụng như một công cụ tạo niềm tin.

Bởi lẽ, trải nghiệm cá nhân dù chân thực đến đâu cũng không thể thay thế bằng chứng khoa học hoặc thông tin pháp lý về sản phẩm. Người sáng tạo nội dung cần phân biệt rõ cảm nhận chủ quan với dữ kiện khách quan, đồng thời tránh đưa ra những khuyến nghị vượt quá hiểu biết chuyên môn của mình.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương từng cảnh báo là tình trạng quảng cáo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gây nhầm lẫn, trong đó có việc giả mạo hình ảnh, giọng nói của chuyên gia hoặc người nổi tiếng, quảng cáo trá hình và phóng đại công dụng sản phẩm.

Trong môi trường mạng xã hội, những nội dung này có thể nhanh chóng lan truyền nhờ độ tin cậy sẵn có của tài khoản quảng bá. Tuy nhiên, một video có hàng triệu lượt xem, nhiều bình luận tích cực hay sự xuất hiện của người nổi tiếng không đồng nghĩa sản phẩm được giới thiệu là tốt, an toàn hoặc hợp pháp.

Trước thực trạng này, việc minh bạch hóa hoạt động quảng cáo trở thành yêu cầu quan trọng đối với KOL, KOC. Khi nội dung có tài trợ, nhận thù lao, được tặng sản phẩm hoặc hưởng các quyền lợi thương mại khác, người sáng tạo cần công khai rõ ràng theo quy định áp dụng.

Thông tin quảng cáo phải được trình bày dễ nhận biết, thay vì “ẩn mình” trong những hashtag khó đọc hoặc phần mô tả ít người tiếp cận.

Trước khi nhận lời quảng bá, KOL, KOC cũng cần chủ động tìm hiểu về chủ thể kinh doanh, nguồn gốc sản phẩm, tài liệu chứng minh công dụng, điều kiện bán hàng và những cảnh báo cần thiết. Việc đặt bút ký hợp đồng quảng cáo không nên đồng nghĩa với việc mặc nhiên tin tưởng mọi thông tin do nhãn hàng cung cấp.

Về phía doanh nghiệp, lựa chọn người quảng bá không thể chỉ dựa vào lượt xem, lượng người theo dõi hay khả năng tạo đơn hàng. Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình cung cấp thông tin chính xác, kiểm duyệt nội dung, yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ những thông tin sai lệch và giám sát việc thực hiện các cam kết quảng cáo.

Một chiến dịch có thể tạo ra doanh số trong thời gian ngắn bằng những lời quảng cáo hấp dẫn, nhưng nếu thông tin thiếu trung thực, cái giá phải trả có thể là sự mất niềm tin của khách hàng, tổn hại uy tín thương hiệu và ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh.