Tin thể thao (9-11): Man Utd thoát thua nhờ 2 bàn phút bù giờ

Man Utd thoát thua nhờ 2 bàn phút bù giờ

Đêm 9-11 (giờ Việt Nam), Man Utd tiếp Aston Villa tại khuôn khổ vòng 10 giải Ngoại hạng Anh 2026-2027. Khi khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ, “Quỷ đỏ” đã phải nhận 2 bàn thua chóng vánh, bởi Alysson và Jackson ghi bàn ở phút 1 và phút 4.

Dorgu (trái) lập công ở phút 90+6, giúp Man Utd ấn định tỷ số hòa 4-4 trước Aston Villa. Ảnh: AP

Sau 2 bàn thua, Man Utd đẩy mạnh tấn công và nỗ lực được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Bruno Fernandes ở phút 16, trước khi Tielemans gỡ hòa 2-2 ở phút 44.

Sang đầu hiệp 2, thế dẫn trước 2 bàn lại được Aston Villa thiết lập. McGinn thực hiện thành công quả 11m ở phút 48, trước khi Goretzka nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 53.

Tưởng như Man Utd sẽ phải nếm thất bại trên sân nhà, song những phút cuối vùng lên mạnh mẽ giúp “Quỷ đỏ” giữ lại được 1 điểm. Zirkzee ghi bàn ở phút 90+2 và Dorgu lập công ở phút 90+6 giúp Man Utd ấn định tỷ số hòa 4-4. Với kết quả trên, Man Utd rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” với 8 điểm, hơn đội cuối bảng Crystal Palace chỉ 1 điểm.

Man City thua trận thứ 3 liên tiếp

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Aston Villa và Brighton, để mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal, Man City làm khách trên sân của Nottingham Forest với quyết tâm chấm dứt chuỗi trận bết bát. Dù vậy, chỉ 6 phút sau khi bóng lăn, Cunha đã lập công mở tỷ số cho chủ nhà, trước khi Delap nhân đôi cách biệt ở phút 18.

Các cầu thủ Nottingham Forest mừng bàn thắng vào lưới Man City. Ảnh: AP

Man City vùng lên với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Cherki ở phút 52. Tuy nhiên, đây lại là tất cả những gì mà đội khách làm được trong những phút còn lại của trận đấu. Trong khi đó, Delap hoàn tất cú đúp ở phút 73, giúp Nottingham Forest ấn định thắng lợi 3-1. Thua 3 trận liên tiếp, Man City vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal đã được nới rộng lên thành 6 điểm.

9 kỷ lục quốc tế của Ronaldo khó bị xô đổ

Khép lại hành trình 23 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha với 234 trận đấu và 146 bàn thắng, Cristiano Ronaldo đã để lại một di sản đồ sộ cùng bộ sưu tập danh hiệu gồm Euro 2016 và 2 chức vô địch UEFA Nations League. Theo chuyên trang bóng đá uy tín Planet Football, siêu sao sinh năm 1985 đang nắm giữ 9 kỷ lục quốc tế khó bị xô đổ trong tương lai gần.

Ronaldo nắm giữ hàng loạt kỷ lục sau khi giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Các kỷ lục đó gồm: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia (146 bàn), cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử bóng đá nam quốc tế (234 trận), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất sau tuổi 30 (94 bàn), cầu thủ ghi bàn trong nhiều trận đấu quốc tế nhất (96 trận), cầu thủ ghi bàn vào lưới nhiều đội tuyển quốc gia nhất (49 quốc gia), cầu thủ ghi bàn trong nhiều năm dương lịch nhất (23 năm), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ Euro (14 bàn), cầu thủ ra sân nhiều trận nhất lịch sử các kỳ Euro (30 trận), cầu thủ ghi bàn tại nhiều kỳ World Cup nhất (6 kỳ).

Chelsea thua đội bét bảng

Dù phong độ sa sút không phanh, Sunderland vẫn là khắc tinh của Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh. Sau hơn 2 tháng chỉ biết hòa và thua, "Mèo đen" giành 3 điểm đầu tiên khi chạm trán đối thủ Tây London, thắng 1-0. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội chủ sân Ánh sáng trước Chelsea tại giải đấu cao nhất xứ sương mù, điều chưa từng xảy ra trong suốt 25 năm qua.

Sunderland đánh bại Chelsea 1-0. Ảnh: AP

Kết quả trên giúp Sunderland từ vị trí cuối bảng lên vị trí áp chót với 8 điểm, trong khi Chelsea xếp thứ 5 với 16 điểm.

Hà Nội nhất toàn đoàn môn karate

Kết thúc môn karate tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Hà Nội đứng đầu toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đoàn thể thao Công an nhân dân đứng thứ ba với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Môn karate tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 8-11, với 25 bộ huy chương và sự tham gia tranh tài của 390 vận động viên đến từ 28 đơn vị trên cả nước.

Hoàng Nguyên Thanh vô địch Giải marathon di sản Hà Nội 2026

Tại Giải marathon di sản Hà Nội 2026, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh giành chức vô địch cự ly full marathon nam với thành tích 2 giờ 30 phút 13 giây. Trong khi đó, vận động viên người Kenya Agnes Katunge Mutune giành ngôi vô địch full marathon nữ với thành tích 2 giờ 48 phút 20 giây.

Tại cự ly bán marathon (21,0975km), Nguyễn Trung Cường về nhất nội dung nam với thời gian 1 giờ 11 phút 4 giây. Đoàn Thu Hằng giành chiến thắng ở nội dung bán marathon nữ với thành tích 1 giờ 24 phút 26 giây. Ở cự ly 10km, Nguyễn Hoàng Thịnh giành giải nhất nam với thời gian 33 phút 8 giây, trong khi Ly Ngọc Hà đứng đầu nội dung nữ với thành tích 41 phút 1 giây. Tại cự ly 5km, Đồng Minh Hải vô địch nam với thời gian 17 phút 22 giây; Giàng Thị Lan giành giải nhất nữ với thành tích 20 phút 16 giây.