Tin thể thao (9-10): Tương lai của Messi gây chú ý, Đình Bắc khiến cổ động viên lo âu

Tương lai của Messi gây chú ý

Dù đang tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp tại Inter Miami, nhưng tương lai của Messi gây chú ý. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ, ông Alejandro Dominguez, tiết lộ với Goal rằng trái tim Messi luôn hướng về Newell's Old Boys, đội bóng quê nhà ở Rosario. "Cậu ấy sẽ muốn chơi cho Newell's Old Boys trước khi giải nghệ", ông nói. Từng có tiết lộ cho rằng cha quá cố của Messi, ông Jorge Messi luôn muốn con mình chơi cho Newell's Old Boys trước khi giải nghệ.

Messi trong trận đấu chia tay đội tuyển Argentina. Ảnh: AP

Trước khi vươn tầm trở thành huyền thoại bóng đá thế giới, Messi từng là một cậu bé gầy gò chơi bóng tại học viện trẻ của Newell's Old Boys từ năm 1994 đến 2000. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng cũng từng không ít lần trải lòng về giấc mơ được thi đấu cho đội một của Newell's tại giải vô địch quốc gia Argentina trước khi chính thức giã từ sân cỏ.

Đình Bắc khiến cổ động viên lo âu

Công an Hà Nội FC giành chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors (Singapore) trong trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á trên sân Jalan Besar. Tuy nhiên, đại diện bóng đá Việt Nam phải đối mặt với nỗi lo về lực lượng khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương ở thời gian bù giờ hiệp 2.

Phút 90+4, Đình Bắc có pha xử lý bên cánh trước khi thực hiện đường chuyền giật gót cho đồng đội. Ngay sau tình huống này, tiền đạo sinh năm 2004 bất ngờ nằm sân với biểu hiện đau đớn dù không va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế của Công an Hà Nội FC nhanh chóng vào sân kiểm tra tình trạng của Đình Bắc. Trên khán đài sân Jalan Besar, nhiều cổ động viên hô vang tên Đình Bắc để động viên anh.

Thể Công-Viettel thua trên sân nhà

Tại vòng 3 V-League 2026-2027, Thể Công-Viettel tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ vượt lên dẫn trước với cú sút xa siêu phẩm của tiền vệ Luiz Antonio. Phút thứ 34, Khuất Văn Khang gỡ hòa 1-1 cho Thể Công-Viettel với pha đá nối chính xác trong vòng cấm.

Thể Công - Viettel thua trận bất ngờ trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: TCVT

Nỗ lực tấn công nhưng Thể Công-Viettel một lần nữa phải nhận bàn thua từ tình huống sút xa của Daniel Passira. Đến phút thứ 64, Passira ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Khoảng 12.000 người sẽ hội tụ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào sáng 10-10, tham gia Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao và hàng loạt hoạt động trải nghiệm, giao lưu, thi đấu. Đặc biệt, nhiều vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam vừa trở về từ ASIAD 20 sẽ trực tiếp giao lưu, hướng dẫn người dân tập luyện, góp phần lan tỏa thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”.

Dự kiến tham gia chương trình có các tuyển thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc; các vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường; những cô gái vàng của đội tuyển cầu mây Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Khánh Ly và võ sĩ Wushu Dương Thúy Vi.

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh I tiến sát chức vô địch

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh I gặp nhiều khó khăn trước Than Khoáng sản Việt Nam ở vòng 11 Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026. Đội khách chủ động chơi chặt, giữ cự ly đội hình tốt và khiến các pha lên bóng của chủ nhà thiếu khoảng trống xử lý ở khu vực cuối sân. TP Hồ Chí Minh I kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng phải chờ đến phút 65 mới tìm được bàn mở tỷ số từ tình huống sút xa của Thu Xuân.

Pha bóng trong trận Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh I và Than Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: VFF

Phút 72, Thùy Trang đưa bóng vào lưới sau một pha phối hợp nhanh nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. TP Hồ Chí Minh I sau đó giữ chắc thế trận và bảo toàn chiến thắng 1-0.

Ba điểm giúp thầy trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục dẫn đầu bảng. Trong bối cảnh giải chỉ còn 3 lượt trận, TP Hồ Chí Minh I đang hơn Thái Nguyên T&T 7 điểm và Hà Nội I 8 điểm, qua đó tiến gần tới ngôi vô địch giải đấu.

Đoàn thể thao Thái Lan nhận thưởng đậm

Chính phủ Thái Lan vừa tổ chức lễ trao thưởng thành tích đoàn thể thao Thái Lan tại ASIAD 20. Với 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 21 huy chương đồng, xếp hạng 7 chung cuộc, thể thao Thái Lan đã có một kỳ Á vận hội thành công rực rỡ.

Với thành tích trên, các vận động viên, huấn luyện viên và liên đoàn thể thao Thái Lan được nhận tiền thưởng theo quy định của Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan. Cụ thể, các vận động viên được nhận 165,5 triệu baht (khoảng 127 tỷ đồng), đội ngũ huấn luyện viên nhận 27,05 triệu baht (khoảng 21 tỷ đồng); 44,05 triệu baht (khoảng 33,8 tỷ đồng) còn lại được phân bổ cho các liên đoàn thể thao.

Chính phủ Thái Lan còn trao phần thưởng đặc biệt trị giá 800.000 baht (khoảng 615 triệu đồng) cho vận động viên điền kinh Puripol Boonson, với thành tích giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.