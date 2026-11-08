Tin thể thao (8-11): Odegaard tỏa sáng, Arsenal thắng tối thiểu Hull City

Trên sân Emirates, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Hull City. Trong hiệp 1, đội chủ nhà được tổ VAR đề nghị trọng tài xem lại tình huống Kai Havertz bị Mendy kéo áo trong vòng cấm. Tuy nhiên, Arsenal không được hưởng phạt đền do tiền đạo người Đức rơi vào thế việt vị.

Sau giờ nghỉ, Arsenal tiếp tục gia tăng sức ép. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 72. Sau cú sút của Madueke bị thủ môn Tzolakis cản phá, Martin Odegaard nhanh chóng tiếp cận và đá bồi thành công, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với kết quả này, Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 6 điểm, tiếp tục củng cố vị trí đứng đầu bảng xếp hạng.

Odegaard ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Hull City. Ảnh: Getty

MU và Tottenham muốn có chữ ký của Morgan Gibbs-White

Theo TEAMtalk, MU và Tottenham đang tăng cường theo dõi tình hình của tiền vệ tấn công Morgan Gibbs-White tại Nottingham Forest. Ngôi sao 26 tuổi giữ vai trò quan trọng trong đội hình Nottingham Forest và câu lạc bộ không có ý định để anh ra đi.

Tottenham từng tiến rất gần đến việc chiêu mộ Morgan Gibbs-White vào năm 2025 và vẫn tin rằng tuyển thủ Anh muốn gia nhập câu lạc bộ. Trong khi đó, MU xem Morgan Gibbs-White là phương án tiềm năng thay thế Bruno Fernandes, nếu đội trưởng người Bồ Đào Nha quyết định chia tay sân Old Trafford.

Morgan Gibbs-White lọt vào tầm ngắm của MU. Ảnh: Getty

Argentina để trống áo số 10 sau khi Messi chia tay đội tuyển

Dù Lionel Messi đã chia tay đội tuyển Argentina, nhưng chiếc áo số 10 huyền thoại vẫn chưa được trao cho bất kỳ cầu thủ nào. Theo TyC Sports, đội bóng Nam Mỹ quyết định không sử dụng số áo này trong hai trận giao hữu gặp Uruguay và Costa Rica sắp tới đây.

Đây được xem là giải pháp nhằm giữ chiếc áo biểu tượng của Messi trong giai đoạn đội tuyển tìm kiếm người kế nhiệm. Theo quy định, các trận giao hữu không bắt buộc đội tuyển phải sử dụng đầy đủ các số áo từ 1 đến 11. Vì vậy, Argentina có thể để trống áo số 10 trong những trận đấu này.

Tuy nhiên, ở các giải đấu chính thức, các đội tuyển phải tuân thủ quy định về số áo và danh sách đăng ký của FIFA. Do đó, Argentina không thể tùy ý treo vĩnh viễn chiếc áo số 10.

Nico Paz đang là một trong những ứng viên sáng giá để tiếp quản số áo huyền thoại.

Argentina để trống áo số 10 sau khi Messi chia tay đội tuyển. Ảnh: Getty

Lampard chỉ trích VAR sau thất bại trước Everton

Sau trận Coventry City thua Everton 1-3, huấn luyện viên Frank Lampard chỉ trích VAR vì cho rằng công nghệ này đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nhà cầm quân người Anh không hài lòng khi ba tình huống gây tranh cãi đều được xử lý bất lợi cho Coventry City.

Cụ thể, đội bóng của Lampard hai lần yêu cầu phạt đền, đồng thời phản ứng trước tình huống cầu thủ Everton bị nghi dùng tay chơi bóng trong bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, không có quyết định nào được đưa ra.

Messi im lặng trước thông tin Ronaldo chia tay đội tuyển

Cristiano Ronaldo chính thức thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 5-11 và nhận được nhiều lời tri ân từ giới bóng đá. Tuy nhiên, Lionel Messi vẫn im lặng.

Nhiều ngôi sao như Neymar, Vinicius Junior, Sergio Ramos, Rio Ferdinand và Bruno Fernandes,... đã gửi lời chúc mừng Ronaldo. Trong đó, Vinicius viết: “Mãi mãi là số một”, còn Neymar gọi tiền đạo 41 tuổi là huyền thoại.

Theo Fox Sports, sự im lặng của Messi gây chú ý trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ cho rằng tiền đạo Inter Miami thiếu sự đáp lại, nhất là khi Ronaldo từng công khai tri ân Messi sau thông báo chia tay đội tuyển Argentina. Khi đó, CR7 gửi lời chúc mừng khi Messi công bố quyết định.

Vinicius đối mặt nguy cơ mất vị trí tại Real Madrid

Phong độ sa sút khiến Vinicius đối mặt nguy cơ mất vị trí tại Real Madrid. Khả năng rê bóng, vốn là một trong những điểm mạnh của tiền đạo người Brazil đang suy giảm đáng kể.

Theo El País, ở mùa giải 2022-2023, Vinicius thực hiện trung bình một pha rê bóng sau 9,5 phút thi đấu. Tuy nhiên, con số này tăng lên 21,6 phút ở mùa giải hiện tại.

Đáng chú ý, trong hai trận Champions League gặp Roma và Leipzig, Vinicius không thực hiện thành công bất kỳ pha rê bóng nào. Tính trong 5 trận gần nhất, tiền đạo người Brazil chỉ có 4 lần thử rê bóng.

Vinicius đối mặt nguy cơ mất vị trí tại Real Madrid. Ảnh: Getty

Trái ngược với Vinicius, tài năng trẻ Yan Diomande đang gây ấn tượng với khả năng qua người. Theo thống kê được El País dẫn từ Opta, Diomande có 56 lần rê bóng, trong đó thành công 36 lần, còn Vinicius có 37 lần thử và thành công 15 lần trong giai đoạn thống kê được đề cập.

Sự tương phản về phong độ khiến vị trí của Vinicius tại Real Madrid chịu thêm áp lực. Tiền đạo người Brazil cần sớm cải thiện khả năng tạo đột biến nếu không muốn mất vị trí vào tay những nhân tố đang có phong độ tốt hơn.