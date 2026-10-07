Tin thể thao (7-10): Rời tuyển Argentina, Messi nhắm tới vai trò đặc biệt?

Rời tuyển Argentina, Messi nhắm tới vai trò đặc biệt?

Lionel Messi chuẩn bị khép lại hành trình cùng đội tuyển Argentina, nhưng tương lai của siêu sao này vẫn gắn liền với bóng đá và những kế hoạch lớn.

Messi ấp ủ kế hoạch lớn sau khi rời đội tuyển Argentina. Ảnh: Getty

Ở cấp câu lạc bộ (CLB), Messi dự kiến tiếp tục khoác áo Inter Miami đến hết mùa giải 2028. Khả năng gia hạn vẫn được bỏ ngỏ nếu anh duy trì thể trạng tốt.

Sau khi giải nghệ, Messi muốn tiếp tục hoạt động trong bóng đá nhưng với vai trò quản lý. Anh từng cân nhắc vị trí giám đốc thể thao hoặc cố vấn, đồng thời nghiêng về khả năng trở thành ông chủ CLB thay vì huấn luyện viên (HLV). Theo Messi, công việc huấn luyện đi kèm quá nhiều áp lực, trong khi vai trò chủ sở hữu cho phép anh định hướng đội bóng từ phía sau.

Tây Ban Nha ngược dòng đánh bại Croatia

Rạng sáng 7-10 (giờ Việt Nam), đội tuyển Croatia bước vào cuộc chạm trán Tây Ban Nha tại UEFA Nations League.

Dù không được đánh giá cao hơn nhưng Croatia đã thi đấu lấn lướt và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 17, người lập công là Ivan Perisic.

Nhận bàn thua, Tây Ban Nha tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Merino. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal tỏa sáng với bàn gỡ hòa ở phút 61.

Merino lập cú đúp giúp Tây Ban Nha thắng ngược Croatia. Ảnh: Getty

Những phút còn lại, Croatia phải gồng mình chống đỡ sức ép nghẹt thở. Perisic, người mở tỷ số, thậm chí nhận thẻ đỏ ở phút 79. Sau đó, Croatia không thể ngăn Merino hoàn tất cú đúp ở phút 88, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng tại vòng bảng UEFA Nations League.

Man City cảnh báo đáng lo về Haaland

Erling Haaland khiến người hâm mộ Na Uy và Man City không khỏi lo lắng khi có dấu hiệu tập tễnh trước khi chủ động xin thay ra trong trận Na Uy thua Bồ Đào Nha 1-2 tại Nations League. Hình ảnh này lập tức làm dấy lên khả năng chân sút 26 tuổi sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu Liverpool vào Chủ nhật tới.

Haaland đang gặp vấn đề về thể lực do lịch thi đấu dày đặc. Ảnh: mancity.com

Tuy nhiên, HLV Stale Solbakken cho biết, việc Haaland xin rời sân hoàn toàn nằm trong kế hoạch được ban huấn luyện thống nhất từ trước. Nhà cầm quân người Na Uy thừa nhận cậu học trò đã gần như không còn đủ thể lực để tiếp tục thi đấu với cường độ cao. Haaland đang phải chịu khối lượng vận động rất lớn sau một thời gian dài liên tục ra sân ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Dẫu vậy, tình trạng thể lực của tiền đạo người Na Uy vẫn sẽ được theo dõi sát trước trận đại chiến với Liverpool.

Ronaldo rạng rỡ sau lùm xùm tại đội tuyển Bồ Đào Nha

Sau khi rời đội tuyển Bồ Đào Nha vì bất đồng với HLV Jorge Jesus, Ronaldo đã trở lại tập luyện cùng Al Nassr với bộ tóc mới.

Ronaldo xuất hiện với nụ cười trên sân tập Al Nassr, trong khi đội bóng Saudi Arabia dành sự chào đón đặc biệt cho ngôi sao của mình. Trên mạng xã hội, Al Nassr đăng thông điệp gọi Ronaldo là "GOAT trong trái tim Najd" khi anh trở lại trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ (CLB).

Ronaldo trở lại tập luyện cùng Al Nassr. Ảnh: Al Nassr

Trở lại Al Nassr, Ronaldo xuất hiện cùng bộ tóc mới. Sau một buổi tập trong phòng gym, Ronaldo đã có thể hoàn thành buổi tập cùng cả đội và theo HLV Ange Postecoglou, Ronaldo xuất hiện với tâm lý thoải mái và hứng khởi.

Dự kiến, Ronaldo sẽ trở lại đội hình xuất phát của Al Nassr trong ngày giải vô địch quốc gia Saudi Arabia trở lại sau đợt hội quân đội tuyển quốc gia, vào ngày 10-10 tới khi Al Nassr chạm trán Al Draih.

Mbappe khiến Real Madrid dậy sóng

Kylian Mbappe đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Real Madrid khi xuất hiện những nghi ngờ về mối quan hệ giữa tiền đạo người Pháp với đội bóng, đặc biệt liên quan đến vấn đề y tế và vai trò thủ lĩnh.

Tiền đạo người Pháp rời tuyển Pháp để điều trị chấn thương đầu gối, nhưng sau đó lại xuất hiện tại Paris trong thời gian hồi phục. Theo Sport, sự việc khiến nội bộ Real Madrid thêm bất an, đặc biệt sau khi Mbappe bị phát hiện đạp xe và trở về muộn trong một buổi tập tại Valdebebas.

Những diễn biến trên khiến vấn đề của Mbappe không còn đơn thuần nằm ở tình trạng thể lực. Sự chú ý đang chuyển sang mối quan hệ giữa ngôi sao người Pháp với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đặc biệt khi những nghi ngờ về niềm tin và sự gắn kết bắt đầu xuất hiện.

Theo nguồn tin tiết lộ, đang tồn tại một “vấn đề về lòng tin y tế” giữa Mbappe và Real Madrid. Theo đó, tiền đạo người Pháp “muốn ở một nơi khác” bởi anh không có sự tin tưởng hoàn toàn vào hệ thống y tế của câu lạc bộ.

Guardiola đau đầu vì bê bối Man City

Theo Stephen Appiah – người từng chung phòng thay đồ với Guardiola tại Brescia ở mùa giải 2002-2003 chia sẻ với SunSport, Pep Guardiola sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ bê bối tài chính đang bủa vây Man City.

HLV Pep Guardiola chịu ảnh hưởng vì vụ bê bối tài chính của Man City. Ảnh: Getty

Man City bị một ủy ban độc lập kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn 2009-2018. Đội bóng bị cho là đã sử dụng những thỏa thuận thương mại “giả tạo” nhằm thổi phồng doanh thu.

Tuy nhiên, các cáo buộc vẫn đang trong quá trình kháng cáo. Nếu Man City thành công, đội bóng này có thể tránh được những hình phạt nghiêm khắc. Ngược lại, nếu phán quyết được giữ nguyên, án phạt được dự báo sẽ rất nặng do quy mô chưa từng có của vụ việc.

Các hình thức trừng phạt được đề cập gồm phạt tiền rất lớn, tước các danh hiệu trong giai đoạn liên quan và thậm chí là đánh tụt hạng.

Atletico Madrid khát khao có Bruno Fernandes

Theo Mundo Deportivo, Giám đốc Thể thao Mateu Alemany cho biết, Atletico Madrid đang chuẩn bị kế hoạch chiêu mộ đội trưởng Man United - Bruno Fernandes nhằm hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tiền vệ người Bồ Đào Nha của HLV Diego Simeone. Hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes tại Old Trafford sẽ đáo hạn vào mùa hè 2027.

Dù Atletico tỏ ra rất quyết tâm, thương vụ này vẫn đối mặt với hàng loạt thử thách. Phía Man United khẳng định Bruno Fernandes là nhân tố không thể thay thế và đang nỗ lực đàm phán gia hạn hợp đồng.

Rào cản lớn nhất nằm ở mức lương lên tới 13 triệu euro/mùa (sau thuế) mà tiền vệ này yêu cầu. Nếu Man United không chấp nhận đáp ứng, cánh cửa ra đi của Bruno sẽ mở rộng. Tuy nhiên, Atletico sẽ phải vắt óc cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ như Juventus, AC Milan, Galatasaray và cả những lời đề nghị nặng ký từ Saudi Arabia.

Pickleball Việt Nam lọt Top 10 quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới

Pickleball đang chứng kiến tốc độ phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Á. Theo dữ liệu của DUPR trong 12 tháng qua, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 110%, qua đó góp mặt trong Top 10 quốc gia có tốc độ phát triển pickleball nhanh nhất thế giới.

Một giải đấu pickleball phong trào tại Việt Nam. Ảnh: LHN Sport

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Philippines với mức tăng trưởng lên tới 1.213%. Indonesia đứng thứ hai với 405%, tiếp theo là Trung Quốc với 183% và Ấn Độ với 182%. Nhật Bản và Thái Lan cùng đạt mức tăng trưởng 170%, trong khi Hàn Quốc tăng 159% và Singapore tăng 153%. Malaysia đứng ngay phía trên Việt Nam với mức tăng 120%.

Như vậy, 10 quốc gia đứng đầu danh sách đều đến từ châu Á. Con số này cho thấy khu vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong làn sóng phát triển pickleball toàn cầu.

Việc Việt Nam góp mặt trong nhóm này là một dấu hiệu đáng chú ý đối với quá trình phát triển của pickleball trong nước. Đặc biệt, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội giao lưu, thi đấu và kết nối với cộng đồng pickleball quốc tế.