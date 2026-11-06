Tin thể thao (6-11): Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha nói gì sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển?

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha nói gì sau khi Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia?

Chiều 5-11 (theo giờ Việt Nam), siêu sao Cristiano Ronaldo đã tuyên bố từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó. Đây là thông tin chấn động đối với làng túc cầu thế giới. Di sản mà CR7 để lại cho bóng đá Bồ Đào Nha không thể đong đếm.

Ronaldo chính thức khép lại hành trình 23 năm cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã phát đi thông điệp tri ân người đội trưởng của đội bóng. Họ viết: “FPF bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người đội trưởng vĩ đại Cristiano Ronaldo sau khi anh vừa tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha trân trọng ghi nhận và cảm ơn hành trình phi thường của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh không chỉ là cầu thủ xuất chúng mà còn là người thủ lĩnh luôn biết cách truyền cảm hứng cho các thế hệ của bóng đá Bồ Đào Nha. Ronaldo cũng là tấm gương về sự cống hiến và là biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần của đội tuyển Bồ Đào Nha”.

“FPF không muốn lời chia tay của Ronaldo thiếu đi sự tri ân xứng đáng. Chúng tôi có mong muốn và tha thiết được tổ chức thực hiện một buổi lễ tri ân xứng tầm với sự nghiệp vĩ đại của Ronaldo. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ và toàn thể đất nước một lần nữa được vỗ tay tán thưởng, tôn vinh cầu thủ đã cống hiến hết mình cho đội tuyển Bồ Đào Nha”.

Khép lại thông báo, FPF gửi tới Ronaldo lời nhắn đầy tình cảm: “Cảm ơn vì tất cả, đội trưởng! Đây sẽ mãi là ngôi nhà của anh!”. Đặc biệt, Liên đoàn còn nhắc đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, cho thấy sự ủng hộ dành cho CR7 vẫn tiếp tục ngay cả khi anh không còn khoác áo đội tuyển quốc gia.

AC Milan thua sốc Ferencváros

Rạng sáng, 6-11, AC Milan nhận thất bại 0-2 trước Ferencváros ngay trên sân nhà San Siro ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Europa League 2026-2027. Tiền đạo Lenny Joseph lập cú đúp, giúp đại diện Hungary giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này giúp Ferencváros vươn lên vị trí thứ 3, trong khi AC Milan tụt xuống thứ 28 trên bảng xếp hạng Europa League.

Bayern Munich giữ chân Quả bóng vàng Harry Kane

Harry Kane chính thức ký hợp đồng mới với Bayern Munich đến năm 2029, khẳng định tương lai lâu dài tại đội bóng nước Đức.

Harry Kane gia hạn với Bayern Munich. Ảnh: CLB Bayern Munich

Đáng chú ý, bản hợp đồng mới còn đưa Harry Kane lên một tầm cao khác về thu nhập. Theo The Athletic, đây là bản hợp đồng có giá trị lớn nhất lịch sử Bayern Munich, đồng thời được cho là giúp tiền đạo 33 tuổi trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Âu.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu này chỉ xét riêng mức lương, bởi một số ngôi sao khác có thể nhận tổng thu nhập cao hơn nhờ các khoản thưởng. Dù chi tiết tài chính chưa được công bố, thỏa thuận kéo dài đến tháng 6-2029 cho thấy Bayern sẵn sàng đầu tư mạnh tay để giữ chân chân sút chủ lực.

Haaland lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Champions League

Với pha lập công vào lưới Leipzig ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League 2026-2027, tiền đạo người Na Uy đã nâng thành tích lên 62 bàn thắng chỉ sau 61 lần ra sân tại Champions League. Haaland trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử giải đấu có số bàn thắng nhiều hơn số trận thi đấu, nếu chỉ tính những người đã ra sân ít nhất 20 trận.

Haaland lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Champions League. Ảnh: Man City

Đáng chú ý, Leipzig tiếp tục là đối thủ ưa thích của chân sút sinh năm 2000. Dù đã chia tay Bundesliga để chuyển sang khoác áo Man City, Haaland vẫn duy trì thói quen ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Đây đã là pha lập công thứ 13 của anh chỉ sau 9 lần đối đầu Leipzig.

Tay vợt Nadal gia nhập ban lãnh đạo Real Madrid

Real Madrid vừa chính thức thông báo bổ nhiệm huyền thoại quần vợt Rafael Nadal vào Ban giám đốc câu lạc bộ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bày tỏ niềm tự hào khi đón nhận tay vợt từng giành 22 danh hiệu Grand Slam, đồng thời là cổ động viên lâu năm của đội bóng, vào bộ máy quản lý.

Rafael Nadal chính thức gia nhập Ban giám đốc Real Madrid. Ảnh: Getty

Trước đó, Nadal, người đang giữ tư cách hội viên danh dự của Real Madrid, từng lên tiếng bác bỏ tin đồn về khả năng tranh cử chức Chủ tịch câu lạc bộ.

Sau quyết định bổ nhiệm, Real Madrid dành nhiều lời tri ân cho cựu tay vợt 40 tuổi, người đã giải nghệ vào năm 2024. Câu lạc bộ nhấn mạnh những phẩm chất và giá trị mà Nadal đại diện có sự tương đồng với triết lý và định hướng phát triển của đội bóng.

Ngôi sao Manchester United thoát án phạt nặng, chỉ bị treo giò một trận

Theo Manchester Evening News, tiền đạo Matheus Cunha của Manchester United sẽ không phải nhận thêm án phạt từ UEFA sau những hành vi gây tranh cãi ở trận thắng AS Roma 3-2 tại Champions League.

Trong trận đấu này, Cunha lập cú đúp ở các phút 83 và 86, góp công lớn giúp Manchester United ngược dòng. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil sau đó nhận hai thẻ vàng, trong đó có một thẻ vì lỗi ăn mừng, và bị truất quyền thi đấu.

Điều đáng nói là sau khi bị đuổi khỏi sân, Cunha không lập tức đi thẳng vào đường hầm mà ngồi theo dõi những phút cuối trên tấm biển quảng cáo. Đỉnh điểm của sự việc diễn ra ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bất chấp việc HLV Michael Carrick đã liên tục ra hiệu xua tay yêu cầu học trò rời đi, tiền đạo 27 tuổi vẫn cố tình quay trở lại mặt cỏ. Phải đến khi lực lượng an ninh trực tiếp can thiệp và hộ tống, chân sút sinh năm 1999 mới chịu đi xuống đường hầm.

Hành động “cả gan” phớt lờ lệnh này từng dấy lên những lo ngại sâu sắc trong giới truyền thông Anh về việc UEFA sẽ tăng nặng án phạt nguội. Tuy nhiên, theo xác nhận từ một người phát ngôn của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu với Manchester Evening News, báo cáo chính thức từ giám sát trận đấu đã không ghi nhận chi tiết tiêu cực nào về sự cố này.

Do đó, án phạt của Cunha sẽ không bị kéo dài thêm vì lý do trên và được giữ nguyên ở mức treo giò tự động 1 trận. Cựu sao Wolves sẽ chỉ vắng mặt trong chuyến làm khách quan trọng đến sân của Sporting Lisbon vào cuối tháng này.

HLV Kim Sang-sik với kế hoạch trẻ hóa chưa từng có ở đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11-2026. Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân cho một đội hình gồm toàn những cầu thủ thuộc lứa U23, qua đó trình làng tập thể trẻ bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế. Ảnh: VFF

Ở đợt hội quân lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập 27 cầu thủ với độ tuổi trung bình chỉ 24,6. Hơn 70% trong số đó chưa bước qua tuổi 25, cho thấy định hướng trẻ hóa đang được triển khai mạnh mẽ. Tiền đạo Lê Phát, mới 19 tuổi, là gương mặt trẻ nhất danh sách.

Không chỉ bổ sung một vài gương mặt triển vọng, HLV Kim Sang-sik còn đưa hàng loạt trụ cột của U23 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia. Những cái tên như Quốc Cường, Minh Phúc, Văn Khang, Thanh Nhàn hay Đình Bắc đều đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đóng góp vào thành tích của các đội tuyển trẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-11 và Kyrgyzstan vào ngày 17-11 trên sân Thiên Trường.