Tin thể thao (5-11): Real, Man City thắng nhọc nhằn, Como lập kỷ lục

Kết quả các trận UEFA Champions League diễn ra rạng sáng 5-11:

Athens 2-3 Real Madrid

Slavia Prague 1-2 Arsenal

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

RB Leipzig 2-3 Man City

Dortmund 2-1 Real Betis

FC Porto 4-1 Napoli

Lens 1-9 Como 1907

PSV 1-2 Club Brugge

Viking 4-1 Sabah FK

Real Madrid giành chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Athens tại Champions League. Ảnh: ESPN

Trong chuyến làm khách của Athens (Hy Lạp), Valverde trở thành người hùng của Real Madrid với cú sút xa quyết định ở phút bù giờ, mang về chiến thắng ngược dòng 3-2, qua đó duy trì thành tích toàn thắng của Real sau 4 lượt trận.

Trong khi đó, Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với bàn quyết định ở phút 78 giúp Man City vượt qua RB Leipzig với tỷ số 3-2, qua đó đứng thứ 7 trên BXH với 9 điểm sau 4 lượt đấu.

Đặc biệt, Como tạo nên một trong những chiến thắng khó tin nhất trong lịch sử Champions League khi vùi dập Lens với tỷ số 9-1 ngay trên sân Stade Bollaert-Delelis. Đây là kết quả đậm nhất trong lịch sử Champions League kể từ mùa giải 1992-1993.

Rafael Nadal có thể đảm nhận vị trí mới

Real Madrid vừa công bố kế hoạch đưa Rafael Nadal, một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử quần vợt thế giới, tham gia ban lãnh đạo CLB.

Rafael Nadal chuẩn bị đảm nhận vai trò mới ở Real Madrid. Ảnh: FootballEurope

Nếu được Đại hội đồng thành viên thông qua vào ngày 21-11 tới, huyền thoại sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam sẽ chính thức đảm nhận vai trò mới tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Việc Real Madrid lựa chọn Nadal vào bộ máy lãnh đạo mang ý nghĩa vượt ra ngoài một quyết định nhân sự thông thường. Đây còn là sự kết nối giữa hai biểu tượng thể thao Tây Ban Nha, nơi những giá trị về bản lĩnh, khát vọng chiến thắng và tinh thần cống hiến được đặt ở vị trí trung tâm.

Trận đấu ở Brazil lập kỷ lục thế giới với 53 thẻ đỏ

Bóng đá Brazil vừa chứng kiến một trong những vụ hỗn loạn chưa từng có, khi trọng tài rút tổng cộng 53 thẻ đỏ trong trận bán kết giải U20 địa phương vừa diễn ra tại bang Minas Gerais.

Sự việc xảy ra trong hiệp hai, sau khi Mamoré nâng tỷ số lên 3-1 trước Uberlandia. Hai đội sau đó lao vào một cuộc ẩu đả, buộc trọng tài phải đưa ra hàng loạt quyết định truất quyền thi đấu.

Theo biên bản trận đấu, có 40 cầu thủ và 8 thành viên ban huấn luyện, nhân viên của hai đội bị đuổi khỏi sân. Trước đó, trọng tài cũng đã rút 3 thẻ đỏ khác. Ngoài ra, 2 thành viên ban lãnh đạo Uberlandia cũng bị truất quyền làm nhiệm vụ, nâng tổng số thẻ đỏ lên con số 53.

Real Madrid tiến sát thần đồng 16 tuổi của MU

Real Madrid đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành JJ Gabriel, tài năng 16 tuổi được xem là một trong những viên ngọc sáng nhất của Học viện MU.

JJ Gabriel đang được Real Madrid nhắm đến. Ảnh: TEAMtalk

Gabriel mới 16 tuổi nhưng đã gây chú ý mạnh ở các cấp độ trẻ. Mùa trước, tiền đạo này ghi 23 bàn sau 23 trận cho đội U18 MU, được bầu là cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh U18. Anh cũng từng lập hat-trick tại UEFA Youth League và đã có thời gian tập cùng đội một.

Do quy định về độ tuổi, Gabriel chưa thể ký hợp đồng chính thức trước ngày 1-1-2027. Tuy nhiên, Real Madrid muốn hoàn tất các bước cần thiết càng sớm càng tốt, để tránh một cuộc cạnh tranh mới khi thị trường mở cửa.

Khuất Văn Khang được gọi lên đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang Sik tiếp tục bổ sung lực lượng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Cái tên mới nhất được triệu tập là tiền vệ Khuất Văn Khang của Câu lạc bộ Thể Công Viettel.

Trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, Khuất Văn Khang từng bước khẳng định vị trí tại đội một Thể Công Viettel. Ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ sinh năm 2003 là gương mặt giàu kinh nghiệm, khi từng góp mặt tại nhiều giải đấu quốc tế ở các cấp độ U19, U20 và U23, trong đó có 3 Vòng chung kết U23 châu Á liên tiếp. Đáng chú ý, tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, anh được HLV Kim Sang Sik trao băng đội trưởng và cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí thứ ba.

Đây là cầu thủ thứ tư được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11, sau Nguyễn Đăng Dương (Câu lạc bộ Hưng Yên), Lê Quốc Nhật Nam (Câu lạc bộ Thể Công Viettel) và Nguyễn Đức Anh (Câu lạc bộ Hà Nội). Như vậy, quân số đội tuyển hiện được nâng lên 27 cầu thủ.

U23 Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều

U23 Việt Nam vừa công bố danh sách triệu tập cho đợt FIFA Days tháng 11. Đáng chú ý là 3 gương mặt Việt kiều Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Trần Thành Trung.

Williams Minh Hoàng (bên trái) sẽ có cơ hội thử sức ở đợt FIFA Days tháng 11. Ảnh: tienphong.vn

Việc triệu tập 3 cầu thủ mang dòng máu Việt là minh chứng cho tầm nhìn và chủ trương mở rộng nguồn lực tài năng, tận dụng tối đa chất xám Việt kiều mà bóng đá nước nhà đang theo đuổi. Trong số này, bộ đôi Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa không còn là những cái tên xa lạ. Họ vừa khoác áo đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Giải giao hữu quốc tế sắp tới sẽ là một bài kiểm tra chất lượng cao, khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

Hai nữ sinh TP Hồ Chí Minh được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hai nữ sinh TP Hồ Chí Minh là Tạ Ngọc Cát Tường (lớp 7, Trường THCS Minh Đức) và Vũ Hồng Ngọc (lớp 12, Trường THPT Marie Curie) vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, nhờ đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các giải thể dục thể thao quốc tế.

Dấu ấn nổi bật của Cát Tường trong năm 2026 là tại Giải Cup Suzuki Thể dục Aerobic thế giới tổ chức ở Nhật Bản. Ở nhóm tuổi 12-14, em xuất sắc giành HCV nội dung đơn nữ. Không dừng lại ở đó, Cát Tường tiếp tục cùng đồng đội giành HCV nội dung bài 3 người. Đến Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tổ chức tại Philippines vào tháng 8-2026, nữ sinh này tiếp tục khẳng định phong độ cao khi giành thêm 2 HCV và 1 HCB.

Trong khi đó, Hồng Ngọc cũng có hành trình tập luyện và thi đấu đáng nhớ, với thành tích 2 HCV tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á 2026 và 2 HCV tại Giải vô địch trẻ Thể dục Aerobic quốc gia 2026.

Với cả hai nữ sinh, những tấm huy chương và phần thưởng cao quý là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực, đồng thời tiếp thêm động lực để các em theo đuổi đam mê, vượt lên chính mình, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.