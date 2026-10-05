Tin thể thao (5-10): Đội tuyển Việt Nam gặp khó trước trận đấu Malaysia

Đội tuyển Việt Nam gặp khó trước trận đấu Malaysia

Vào lúc 16 giờ hôm nay (5-10), trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia), đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia tại trận tranh huy chương đồng FIFA ASEAN Cup 2026. Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng khi những cầu thủ Hoàng Hên và Tài Lộc đang gặp vấn đề về thể trạng, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh cũng bị chấn thương cơ.

Các cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện trước trận gặp Malaysia. Ảnh: VFF

Theo huấn luyện viên Kim Sang-sik, trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, với số lượng cầu thủ có hạn nên kế hoạch chuẩn bị cho phương án trong hiệp 2 sẽ phần nào có đôi chút khó khăn. “Mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng. Vì vậy dù là trận tranh huy chương đồng, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Bồ Đào Nha vào tứ kết UEFA Nations League 2026-2027

Rạng sáng 5-10 (giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha chạm trán Na Uy tại lượt trận thứ 4 bảng D UEFA Nations League 2026-2027. Sau 3 trận toàn thắng, thầy trò huấn luyện viên Jorge Jesus tràn đầy tự tin trong màn tái đấu với đối thủ.

Đội tuyển Na Uy mở tỷ số nhờ cú vô-lê đẹp mắt của Kristoffer Ajer ở phút 36, nhưng Joao Cancelo nhanh chóng gỡ hòa cho Bồ Đào Nha chỉ 2 phút sau đó. Sang hiệp 2, Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút 79 sau pha phối hợp với Joao Felix. Ramos hiện có 14 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha, trở thành phương án đáng tin cậy trong bối cảnh Ronaldo vắng mặt. Cuối trận, Francisco Conceicao nhận thẻ đỏ, nhưng Bồ Đào Nha vẫn bảo toàn chiến thắng. Toàn thắng sau 4 trận, Bồ Đào Nha sớm giành quyền vào tứ kết.

Goncalo Ramos mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha trước Na Uy. Ảnh: AP

Điệu tango cuối cùng

Messi sẽ có trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Argentina vào ngày 7-10, khi đối đầu với Benin trong trận giao hữu tại sân Monumental (Buenos Aires). Đây được xem là lời chia tay chính thức của siêu sao 39 tuổi với đội tuyển quốc gia sau hơn 2 thập niên khoác áo Albiceleste, trận đấu được gọi là “Điệu tango cuối cùng”.

Trận đấu chia tay của Messi với đội tuyển Argentina diễn ra lúc 6 giờ ngày 7-10. Ảnh: TV360

Theo Posta Deportes, khoảng 85.000 vé dành cho trận đấu đã được bán hết chỉ trong vòng 4 phút, biến Monumental thành tâm điểm của bóng đá Argentina trong những ngày đầu tháng 10.

Trận đấu này diễn ra lúc 6 giờ ngày 7-10 (giờ Việt Nam) và được tường thuật trực tiếp độc quyền trên ứng dụng TV360.

Man United tiếp tục theo đuổi thương vụ Murillo

Theo Football Insider, Murillo nằm trong danh sách những mục tiêu được Man United theo dõi cho kế hoạch nâng cấp hàng thủ. Huấn luyện viên Carrick được cho là muốn bổ sung một trung vệ cùng một hậu vệ trái nhằm tăng chiều sâu và chất lượng đội hình.

Man United từng dành sự quan tâm cho Murillo từ năm 2024, thời điểm trung vệ người Brazil gây ấn tượng mạnh trong màu áo Nottingham Forest tại Premier League. Sau 2 năm, sự chú ý của đội chủ sân Old Trafford có thể được nối lại khi Murillo tiếp tục duy trì phong độ ổn định và được đánh giá phù hợp với định hướng chuyển nhượng dài hạn của câu lạc bộ.

Dù vậy, thương vụ này khó có khả năng được kích hoạt ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027. Man United nhiều khả năng sẽ phải chờ đến mùa hè, khi kế hoạch tái thiết đội hình hướng tới năm 2027 được triển khai mạnh mẽ hơn.

Cầu thủ Mexico tát đối thủ

Cầu thủ Mateo Chavez vừa có hành động côn đồ khi tát cầu thủ đối phương bằng cả 2 tay trong thất bại 0-3 của tuyển Mexico trước Mỹ.

Theo đó, phút 67 ở trận giao hữu diễn ra trên sân State Farm, trong lúc 2 đội tranh chấp quyết liệt, Chavez áp sát Sebastian Berhalter rồi dùng 2 tay tát thẳng vào mặt cầu thủ Mỹ. Hành động xảy ra ngay trước mắt trọng tài, khiến hậu vệ Mexico bị thẻ đỏ trực tiếp. Chiếc thẻ đỏ khiến Mexico chỉ còn 10 người trong phần thời gian còn lại của trận đấu. Cần biết rằng đội bóng áo xanh vốn gặp rất nhiều khó khăn và hoàn toàn lép vế trước sức ép của tuyển Mỹ. Cuối cùng, đội tuyển Mexico nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân khách.

Thái Lan tự tin vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Vào lúc 20 giờ hôm nay (5-10) sẽ diễn ra trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội chủ nhà Indonesia và đội tuyển Thái Lan. Chia sẻ trước trận đấu, tiền vệ Chanathip Songkrasin đánh giá rất cao sức mạnh của Indonesia, nhưng tin rằng Thái Lan đủ khả năng làm nên lịch sử tại giải đấu lần này.

“Giải đấu này có ý nghĩa đặc biệt bởi tất cả các đội tuyển đều mang đến lực lượng mạnh nhất. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu được FIFA tổ chức. Ban huấn luyện và các cầu thủ đều muốn cùng nhau làm nên lịch sử. Nếu giành chiến thắng, điều đó sẽ mang lại rất nhiều sự tự tin cho chúng tôi trước khi bước vào vòng chung kết Asian Cup 2027”, Chanathip Songkrasin nhấn mạnh.