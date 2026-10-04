Dàn sao Man City gặp khó

Tương lai của hàng loạt trụ cột tại Man City đang trở thành tâm điểm chú ý, sau khi Ủy ban Độc lập của giải Ngoại hạng Anh (Premier League) kết luận đội bóng vi phạm các quy tắc tài chính.

Tương lai của hàng loạt trụ cột tại Man City đang trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: Reuters

Việc xuống hạng của Man City (nếu xảy ra) do trừ điểm không tự động kích hoạt quyền ra đi của cầu thủ, trừ khi điều khoản giải phóng đặc biệt được cài sẵn từ trước. Đa số hợp đồng chuyên nghiệp chỉ áp dụng cơ chế giảm lương tương ứng. Do đó, những ngôi sao của Man City không thể đơn phương rời sân Etihad nếu không có sự đồng thuận từ ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, nếu kịch bản xấu nhất xảy ra là Man City bị trục xuất hoàn toàn khỏi giải đấu, cơ sở pháp lý để các cầu thủ đàm phán chấm dứt hợp đồng sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Cựu sao MU nổi loạn

Cựu hậu vệ của MU, Marcos Rojo, đang gây chú ý tại Argentina khi bỏ tập nhằm tạo sức ép rời Racing Club. Cầu thủ 36 tuổi đã gặp Chủ tịch Diego Milito để bày tỏ nguyện vọng trở lại đội bóng thời niên thiếu Estudiantes, song đôi bên chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Marcos Rojo khi còn khoác áo MU. Ảnh: Getty

Việc trung vệ kỳ cựu này liên tục vắng mặt diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và ban lãnh đạo Racing Club đã rạn nứt, sau án phạt cấm thi đấu hồi đầu năm nay. Về phía Estudiantes, đội bóng của Chủ tịch Juan Sebastian Veron đang tìm kiếm phương án gia cố hàng thủ cho vòng bán kết Copa Libertadores, do thiếu hụt nhân sự vì thẻ phạt.

Hợp đồng của Rojo với Racing Club vẫn còn thời hạn đến cuối năm 2026. Hiện tại, các bên đang tiếp tục thương thảo về các điều khoản đền bù tài chính, để tạo điều kiện cho cựu sao MU tái hợp đội bóng cũ.

Hé lộ lý do mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Ten Hag

Xuất hiện trên kênh Charla Podcast ngày 3-10, cựu tiền vệ của MU Fred đã có những chia sẻ về thời gian làm việc cùng HLV Erik ten Hag tại MU.

Tin thể thao (4-10): Hé lộ lý do mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Ten Hag.

Cầu thủ người Brazil đánh giá cao năng lực chiến thuật của cựu thuyền trưởng "Quỷ đỏ", nhưng cho rằng phương pháp quản trị con người của ông bộc lộ nhiều hạn chế.

Theo Fred, Ten Hag từng nảy sinh bất đồng với nhiều trụ cột, trong đó nổi bật là trường hợp của Cristiano Ronaldo. Nhà cầm quân người Hà Lan đòi hỏi cả đội phải duy trì cường độ pressing liên tục, điều không còn phù hợp với thể lực của Ronaldo ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Việc tiền đạo người Bồ Đào Nha phải ngồi dự bị đã tạo nên rạn nứt không thể hàn gắn giữa hai bên.

Raphinha nhận giải xuất sắc nhất La Liga

Ban tổ chức La Liga vừa trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9-2026 cho Raphinha. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tiền đạo của Barcelona được vinh danh.

Raphinha nhận giải xuất sắc nhất La Liga. Ảnh: Getty

Trong tháng vừa qua, ngôi sao người Brazil thi đấu nổi bật với 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 4 trận, bao gồm hai cú hat-trick trước Racing Santander và Sevilla.

Phong độ ổn định giúp anh vượt qua Kylian Mbappe của Real cùng các ứng viên khác để giành chiến thắng trong cuộc bình chọn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, việc bó vào đá trung phong giúp Raphinha phát huy tối đa hiệu quả khi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu với 12 pha lập công.

Bên cạnh giải thưởng của Raphinha, Barca tiếp tục đón nhận tin vui khi Hansi Flick nhận giải HLV xuất sắc nhất và Joao Cancelo sở hữu bàn thắng đẹp nhất tháng 9.

Christos Tzolis trở lại Arsenal trong tình trạng chấn thương

Tiền đạo cánh Christos Tzolis đã sớm rời đợt tập trung của đội tuyển Hy Lạp để trở lại London kiểm tra y tế.

Cầu thủ 24 tuổi gặp vấn đề ở gân khoeo và phải rời sân sau 18 phút thi đấu ở trận Hy Lạp hòa 2-2 với Hà Lan tại Nations League.

Theo các chẩn đoán ban đầu, Tzolis bị rách cơ đùi và dự kiến cần từ hai đến ba tuần để hồi phục hoàn toàn.

Chấn thương này khiến anh vắng mặt ở trận đấu sắp tới của Hy Lạp gặp Đức. Đội ngũ y tế của Arsenal sẽ tiến hành đánh giá chi tiết nhằm xác định lộ trình điều trị.

Nếu phải nghỉ thi đấu đủ 3 tuần, cầu thủ người Hy Lạp sẽ bỏ lỡ khoảng 5 trận đấu của Arsenal, bao gồm các vòng đấu tại Ngoại hạng Anh gặp Leeds, Nottingham Forest, Everton, cùng hai lượt trận Champions League gặp Lille và Bayern.

Federico Chiesa có thể chia tay Liverpool

Theo nguồn tin từ Calciomercato, tiền đạo Federico Chiesa nhiều khả năng sẽ rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Federico Chiesa có thể chia tay Liverpool. Ảnh: liverpoolfc.com

Chân sút người Italia hiện thu hút sự chú ý từ các câu lạc bộ tại Serie A, gồm Inter Milan, Atalanta và Lazio.

Cập bến sân Anfield vào mùa hè năm 2024 với mức phí 10 triệu bảng, Chiesa không thể tìm được chỗ đứng vững chắc. Sau 50 trận khoác áo "The Kop", anh chỉ đá chính 9 lần, ghi 5 bàn cùng 4 kiến tạo. Nhằm cân đối nhân sự, cũng như giải phóng quỹ lương để bổ sung tiền vệ theo yêu cầu của HLV Andoni Iraola, ban lãnh đạo Liverpool sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho cầu thủ 28 tuổi.

Việc trở lại Serie A được xem là lựa chọn hợp lý, giúp Chiesa tìm lại cảm giác chơi bóng thường xuyên ở giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.

Barca nhắm Nicolo Tresoldi củng cố hàng công

Sau khi không thể đạt thỏa thuận chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid, Barca đang đưa tiền đạo trẻ Nicolo Tresoldi của Club Brugge vào tầm ngắm.

Dù đã bổ sung Gabriel Jesus và chứng kiến Raphinha thích nghi tốt ở vai trò trung phong, nhưng giám đốc thể thao Deco vẫn muốn chuẩn bị thêm phương án cho tương lai.

Tresoldi, 22 tuổi, từng được ban lãnh đạo sân Camp Nou cân nhắc ở cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Cầu thủ người Đức đang có những bước phát triển ổn định tại giải vô địch quốc gia Bỉ với 5 bàn thắng sau 9 trận, bao gồm pha lập công trước Aston Villa tại Champions League. Ở cấp độ quốc tế, anh cũng thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo U21 Đức với cú hat-trick vào lưới Malta.

Hiện tại, hợp đồng của Tresoldi với Club Brugge còn thời hạn tới tháng 6-2029. Barca dự kiến sẽ tiếp tục theo dõi sát sao sự tiến bộ của tiền đạo này trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Cựu sao Chelsea lên tiếng bảo vệ Saka

Cựu tiền đạo của CLB Chelsea Tony Cascarino vừa lên tiếng bảo vệ Bukayo Saka trên sóng talkSPORT, trước bối cảnh ngôi sao của Arsenal phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về phong độ trong màu áo đội tuyển Anh.

Bukayo Saka trong màu áo Arsenal. Ảnh: premierleague.com

Sau các màn so tài với Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc tại Nations League, Saka đã chịu một số chỉ trích khi đặt cạnh người đồng đội Anthony Gordon.

Cascarino cho rằng những đánh giá khắt khe nhắm vào cầu thủ 25 tuổi là chưa công bằng. Ông nhận định, Saka thường bị đem ra làm tâm điểm đổ lỗi mỗi khi tập thể "Tam sư" thi đấu dưới kỳ vọng, dù tiền đạo này vẫn duy trì hiệu suất ổn định với 3 bàn thắng sau 5 trận đầu mùa cho Arsenal.

Trước làn sóng kêu gọi trao cơ hội đá chính bên cánh phải cho Cole Palmer hay Morgan Rogers, Cascarino khẳng định Saka vẫn giữ vai trò khó thay thế trong hệ thống của HLV Thomas Tuchel nhờ sự bền bỉ và tinh thần cống hiến.

Malaysia tổn thất trước trận gặp Việt Nam

Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với bài toán nhân sự trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam vào ngày 5-10.

HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe xác nhận đội trưởng Dion Cools đã xin rời đội để trở về giải quyết công việc gia đình, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở màn so tài sắp tới.

Bên cạnh sự thiếu hụt nơi hàng thủ, Malaysia còn không thể có sự phục vụ của tiền đạo Faisal Halim do chấn thương gặp phải ở trận đấu trước đó. Việc mất cả thủ lĩnh phòng ngự lẫn mũi nhọn tấn công buộc ban huấn luyện Malaysia phải nhanh chóng tính toán các phương án thay thế.

Điểm tựa đáng chú ý của Malaysia ở trận này là phong độ cao của tiền đạo nhập tịch Bergson, người đã có 4 bàn thắng kể từ đầu giải.