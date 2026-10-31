Ronaldo và những cột mốc trong 24 năm sự nghiệp

Cristiano Ronaldo vừa tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp sau cú hat-trick trong chiến thắng 5-3 của CLB Al Nassr trước Al Kholood vào ngày 29-10. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 985 bàn trong 1.343 trận đấu chính thức cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 7-10-2002, khi anh 17 tuổi, trong trận Sporting thắng 3-0 trước Moreirense. Đến ngày 27-1-2008, anh chạm mốc 100 bàn, với pha lập công vào lưới Tottenham tại Cúp FA.

Sau khi gia nhập Real Madrid năm 2009, Ronaldo cán mốc 200 bàn trước Valencia năm 2010, vươn tới 300 bàn trong trận gặp Granada năm 2012, nâng thành tích lên 400 bàn trước Celta Vigo năm 2014.

Tin thể thao (31-10): Ronaldo và những cột mốc trong 24 năm sự nghiệp. Ảnh: Al Nassr

Cú xoay người trên không ăn mừng bàn thắng đã trở thành thương hiệu của Ronaldo. Ảnh: Al Nassr

Ngày 30-9-2015, Ronaldo đạt 500 bàn thắng trong trận Real Madrid gặp Malmo. Gần 2 năm sau, anh ghi bàn thứ 600 trong chiến thắng 4-1 của Real trước Juventus ở trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2016-2017.

CR7 nắm giữ kỷ lục 140 bàn thắng sau 183 trận tại Champions League, trong đó có 67 bàn ở vòng đấu loại trực tiếp. Anh lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League trong một mùa giải (17 bàn, mùa giải 2013-2014) và lập công ở 3 trận chung kết Champions League khác nhau.

Ronaldo đạt 700 bàn thắng trong trận đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Ukraine ngày 14-10-2019, trước khi ghi bàn thứ 800 ở chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal vào tháng 12-2021.

Khi cán mốc 900 bàn vào ngày 5-9-2024, thống kê của Opta ghi nhận Ronaldo có 768 bàn trong vòng cấm, 132 bàn ngoài vòng cấm. Trong đó, 573 bàn được thực hiện bằng chân phải, 173 bàn bằng chân trái, 152 bàn bằng đầu và 2 bàn bằng các bộ phận khác. Anh sở hữu 164 bàn từ chấm phạt đền 11m, cùng 64 pha đá phạt trực tiếp thành bàn.

Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo vượt kỷ lục 109 bàn của Ali Daei vào năm 2021. Đến tháng 9-2026, anh nâng thành tích lên 146 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. CR7 giữ kỷ lục 14 bàn tại các vòng chung kết EURO, là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026).

Chỉ cần 15 bàn nữa, Ronaldo sẽ vươn tới cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng. Ở tuổi 41, CR7 vẫn đang tiếp tục hành trình của một trong những cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Tốc độ ghi bàn đáng nể của Mbappe

Kylian Mbappe vừa cán mốc 100 bàn thắng cho CLB Real Madrid bằng cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Barcelona ngày 25-10.

Tiền đạo người Pháp chỉ cần 116 trận để đạt thành tích này, vươn lên vị trí thứ 23 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử Real, ngang bằng Fernando Morientes.

Trong đội hình hiện tại, chỉ Vinicius có thành tích tốt hơn với 128 bàn, đứng thứ 13 trong danh sách.

Mbappe trở thành cầu thủ thứ 24 trong lịch sử Real đạt cột mốc 100 bàn, đồng thời nằm trong nhóm 5 cầu thủ nhanh nhất làm được điều này. Anh vượt qua nhiều chân sút lừng danh, trong đó có Hugo Sanchez với 142 trận và Ronaldo Nazario với 163 trận.

Kylian Mbappe vừa cán mốc 100 bàn thắng cho CLB Real Madrid bằng cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Barcelona. Ảnh: AP

Chỉ 4 huyền thoại đạt cột mốc này nhanh hơn Mbappe, gồm Ferenc Puskas sau 100 trận, Cristiano Ronaldo với 106 trận, Pahino với 111 trận và Alfredo Di Stefano với 114 trận.

Mbappe gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2024. Anh ghi 44 bàn trong mùa đầu tiên, tiếp tục có 42 bàn ở mùa 2025-2026 và đã đạt 14 bàn sau 13 trận từ đầu mùa này.

Trong 100 bàn thắng cho Real Madrid, Mbappe có 67 bàn tại La Liga, 25 bàn ở Champions League, 4 bàn tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 2 bàn ở FIFA Club World Cup và 2 bàn tại các trận Siêu cúp.

Tiền đạo người Pháp giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga trong cả 2 mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid, cùng danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2024-2025. Tại World Cup 2026, anh tiếp tục nâng thành tích lên 22 bàn, trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

HLV Michael Carrick không còn đường lùi

Ban lãnh đạo MU được cho là đã quyết định tiếp tục giữ Michael Carrick trên cương vị HLV trưởng, qua đó trao cơ hội để chiến lược gia người Anh dẫn dắt “Quỷ đỏ thành Manchester” trong trận gặp Chelsea vào cuối tuần này. Hai thất bại liên tiếp trước Como và Bournemouth khiến áp lực đè nặng lên nhà cầm quân 45 tuổi.

Michael Carrick ban đầu được dự đoán sẽ bị sa thải trong tuần này. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU đã quyết định cho Carrick thêm thời gian để xoay chuyển tình thế trong phần còn lại của mùa giải. Đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh sẽ chịu sức ép rất lớn trong chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea diễn ra vào 19 giờ 30 tối nay (31-10).

HLV Michael Carrick đối mặt thử thách lớn trong sự nghiệp cầm quân. Ảnh: AP

Kobbie Mainoo sẽ trở lại sau chấn thương, nhưng HLV Michael Carrick sẽ tiếp tục thiếu vắng 4 ngôi sao khác.

Mainoo nằm trong số 22 cầu thủ của MU được chụp ảnh khi lên tàu đến thủ đô, tuy nhiên Marcus Rashford và Luke Shaw không được nhìn thấy trong nhóm.

Patrick Dorgu hiện vẫn đang phải ngồi ngoài để hồi phục sau chấn thương gân khoeo gặp phải trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 9, trong khi Benjamin Sesko dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất đến tháng 1 năm sau do chấn thương ống chân.

Bên kia chiến tuyến, Maxence Lacroix đã gia nhập danh sách chấn thương của Chelsea. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận, HLV Xabi Alonso xác nhận Moises Caicedo sẵn sàng thi đấu sau một chấn thương nhẹ giữa tuần, còn tân binh Pep Chavarria cũng sẽ trở lại.

Cole Palmer cũng dự kiến sẽ trở lại đội hình sau khi mãn hạn treo giò một trận vì thẻ đỏ trong trận đấu với Tottenham; Jorrel Hato không thể ra sân, trong khi Emiliano Martinez vẫn phải nghỉ thi đấu sau ca phẫu thuật gãy xương hàm; Joao Pedro chấn thương đùi, còn Reece James đã trải qua ca phẫu thuật nhỏ ở đầu gối hồi đầu tháng này; Jamie Gittens đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương mắt cá chân.

MU khó xử với Rashford

Marcus Rashford đang đứng trước nguy cơ phải rời MU thêm một lần nữa, chỉ vài tháng sau khi được HLV Michael Carrick trao cơ hội trở lại. Tiền đạo người Anh chưa ghi bàn hay kiến tạo trong 8 lần ra sân mùa này, trong khi chấn thương hông tiếp tục khiến anh vắng mặt.

Trước tình hình đó, khả năng MU tìm phương án chuyển nhượng Rashford trong tháng 1-2027 đang được đặt ra. Rashford trở lại Old Trafford trong mùa hè 2026 sau hai giai đoạn thi đấu theo dạng cho mượn tại Aston Villa và Barcelona. Anh đã xa đội hình MU khoảng 18 tháng, kể từ lần cuối ra sân cho CLB vào tháng 12-2024.

Tại Barcelona, Rashford có mùa giải khá thành công với 14 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 8 bàn tại giải vô địch Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro.

HLV Carrick sau đó lựa chọn đưa Rashford trở lại tập luyện cùng đội 1. Nhà cầm quân người Anh đánh giá tiền đạo 28 tuổi vẫn có khả năng đóng góp, đặc biệt ở vị trí tiền đạo cánh trái hoặc khi cần tăng cường phương án tấn công trung lộ. Quyết định giữ Rashford giúp MU có thêm lựa chọn trên hàng công mà không phải chi tiền mua cầu thủ mới. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

HLV Jose Mourinho đặt cược vào “bệnh binh”

Real Madrid đã loại trừ khả năng chiêu mộ thêm trung vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới do HLV Jose Mourinho đang hài lòng với chiều sâu phòng ngự hiện tại.

Vị trí trung vệ của Real Madrid từng đối mặt với nhiều bất ổn trong những mùa giải gần đây do "bão chấn thương" càn quét.

Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua, có thời điểm Dean Huijsen và Antonio Rudiger là hai trung vệ lành lặn duy nhất, khiến tin đồn mua thêm hậu vệ lại rộ lên. Mặc dù đã chiêu mộ Ibrahima Konate, Real Madrid vẫn liên tục được đồn đoán với các mục tiêu như Nico Schlotterbeck hay Alessandro Bastoni.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Defensa Central, HLV Jose Mourinho hiện hoàn toàn hài lòng với các phương án phòng ngự trong tay và không thấy cần thiết phải mang về tân binh. Do đó, cả Bastoni và Schlotterbeck đều đã bị gạch tên. "Kền kền trắng" sẽ không mua thêm trung vệ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ban huấn luyện rất lạc quan về chiều sâu hàng thủ khi Eder Militao tái xuất, bên cạnh phong độ ổn định của Rudiger, Konate và Huijsen.

Hiện tại, Konate cùng Huijsen đang là bộ đôi đá chính thường xuyên, Rudiger là phương án xoay tua chất lượng, còn Asencio cũng sẽ sớm trở lại cạnh tranh.

Tương lai khó đoán định của thủ thành David de Gea

David de Gea đang đứng trước tương lai khó đoán tại Fiorentina, dù vẫn giữ vị trí thủ môn số 1 và đeo băng đội trưởng.

Thủ thành David de Gea trong màu áo Fiorentina. Ảnh: AP

Đội bóng Italy được cho là sẵn sàng xem xét những đề nghị chuyển nhượng dành cho cựu ngôi sao của MU. Thông tin xuất hiện giữa lúc Fiorentina chìm trong cuộc đua trụ hạng, còn HLV Paolo Vanoli vẫn công khai bảo vệ học trò.

Sự tin tưởng của HLV Vanoli dành cho thủ môn 35 tuổi xuất hiện giữa những nghi ngờ về phong độ của anh trong mùa giải thứ ba khoác áo Fiorentina. Đội bóng thành Florence liên tục nhận kết quả bất lợi, trong khi hàng phòng ngự chưa mang lại sự chắc chắn cần thiết.

Điều chỉnh lịch V-League tạo điều kiện cho U23 Việt Nam

Ban tổ chức V-League 2026-2027 thông báo đẩy thời gian diễn ra trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội FC tại vòng 7 lên sớm 1 ngày, tạo điều kiện cho sân Pleiku chuẩn bị các công tác tổ chức giải quốc tế có U23 Việt Nam tham dự.

Trong thông báo phát đi, Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, cho biết lịch thi đấu trận HAGL - Hà Nội FC trên sân Pleiku (Gia Lai) dự kiến diễn ra lúc 17 giờ ngày 8-11 sẽ được đẩy lên đá lúc 17 giờ ngày 7-11.

Theo VPF, quyết định được thống nhất dựa trên đề xuất của CLB Hoàng Anh Gia Lai và ý kiến đồng thuận của Hà Nội FC, để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 trên sân Pleiku từ ngày 10-11. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ so tài cùng U23 Qatar, U23 Thái Lan và U23 Singapore. 4 đội thi đấu vòng tròn xếp hạng, vào các ngày 10, 12 và 14-11, mỗi ngày có 2 trận đấu diễn ra, bao gồm 1 trận có U23 Việt Nam góp mặt.

4 đối thủ của đội tuyển Việt Nam chốt xong “quân xanh” trước thềm Asian Cup 2027

Bảng E của đội tuyển Việt Nam dường như là bảng đấu "năng nổ" nhất trong khâu chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Đến nay, cả 4 đội tuyển đều đã chốt kế hoạch giao hữu nhằm hướng tới vòng chung kết.

Mới nhất, UAE công bố lịch giao hữu với Honduras và Syria. Đây là 2 đội tuyển “vừa miếng” để UAE tiến hành các thử nghiệm đội hình cũng như chiến thuật. Họ sẽ tiếp đón Honduras tại Abu Dhabi vào ngày 13-11, sau đó là trận đấu với Syria tại Al Ain vào ngày 17-11.

UAE là đội tuyển cuối cùng ở bảng E chốt “quân xanh” nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết. Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch sớm nhất. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố lịch thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan tại sân Thiên Trường ở đợt FIFA Days tháng 11. Trong khi đó, Yemen cũng sớm chốt lịch gặp Trung Quốc và Malaysia. Với đội tuyển Hàn Quốc, họ vừa thông báo 2 trận đấu "thử lửa" với 2 đội tuyển hàng đầu châu Á là Saudi Arabia (13-11) và Qatar (17-11).

U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm cho World Cup

Trong hành trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tạo điều kiện tham gia các chuyến tập huấn quốc tế và thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Mới đây nhất, U17 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận đấu tập.

HLV Cristiano Roland cho biết VFF đã tạo điều kiện để U17 Việt Nam có môi trường chuẩn bị phù hợp, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện. Ảnh: VFF

Trong cuộc phỏng vấn sau khi cùng U17 Việt Nam kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland cho biết VFF đã tạo điều kiện để đội tuyển có môi trường chuẩn bị phù hợp, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện: “VFF đã mang đến các chuyến tập huấn quốc tế, giúp cầu thủ giao hữu với các đội mạnh. U17 Việt Nam đã đá 3 trận với đối thủ hơn tuổi ở Hàn Quốc. Họ đá ở cường độ cao, giúp cầu thủ có kinh nghiệm quý cho World Cup”.

Theo HLV Cristiano Roland, giá trị của những trận đấu này không đơn thuần nằm ở kết quả. Các đối thủ có thể không vượt trội về tỷ số, nhưng lại sở hữu nền tảng thể chất tốt và tạo ra nhiều thử thách trong quá trình thi đấu. Đây là điều kiện cần thiết để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích nghi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Dự kiến, U17 Việt Nam sẽ sang UAE từ ngày 6-11 để tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu. Theo HLV Cristiano Roland, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là duy trì cường độ thi đấu đã đạt được tại Hàn Quốc, đồng thời hoàn thiện thể trạng và thể lực, để các cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận ra quân tại U17 World Cup 2026.