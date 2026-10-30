Tin thể thao (30-10): Sự thật Cristiano Ronaldo đánh bại Messi để đoạt danh hiệu BOAT

Sự thật Cristiano Ronaldo đánh bại Messi để đoạt danh hiệu BOAT

Mới đây, Cristiano Ronaldo được vinh danh tại giải thưởng BOAT (Quả bóng vàng xuất sắc nhất trong lịch sử), danh hiệu nhằm tìm ra phiên bản Quả bóng vàng xuất sắc nhất lịch sử. Ronaldo phiên bản năm 2008 giành chiến thắng, vượt qua Messi phiên bản năm 2012 cùng 9 huyền thoại từng nhiều lần đoạt Quả bóng vàng.

Danh sách đề cử gồm 10 cầu thủ từng giành Quả bóng vàng ít nhất hai lần. Trong đó, Ronaldo có 5 phiên bản được lựa chọn (2008, 2013, 2014, 2016 và 2017), còn Messi góp mặt với cả 8 lần đoạt giải, từ năm 2009 đến 2023.

Kết quả bầu chọn cho thấy Quả bóng vàng của Ronaldo năm 2008 đứng đầu. Ảnh: Wedthethao.vn

Trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng năm 2008, Ronaldo giành 446 điểm, bỏ xa Messi với 281 điểm. Danh hiệu năm 2008 cũng mở đầu cho bộ sưu tập Quả bóng vàng của Ronaldo. Anh tiếp tục giành giải vào các năm 2013, 2014, 2016 và 2017, qua đó có tổng cộng 5 lần chiến thắng. Trong khi đó, Messi dẫn đầu về số lần nhận giải với 8 danh hiệu.

Tuy nhiên, Giải thưởng BOAT không nhằm tìm ra cầu thủ có nhiều Quả bóng vàng nhất, mà tôn vinh phiên bản thi đấu nổi bật nhất của các huyền thoại trong những năm họ được trao danh hiệu.

Giải thưởng do UEFA phối hợp với France Football tổ chức, với hình thức bình chọn trực tuyến dành cho người hâm mộ trên trang web của France Football. Người tham gia phải trả 1 euro cho mỗi lượt bình chọn và được phép bỏ phiếu nhiều lần. Trong số những người tham gia, có hơn 5.000 người bỏ phiếu từ hai lần trở lên, trong đó 44 người thực hiện từ 10 đến 26 lượt.

Kết quả chung cuộc, Ronaldo phiên bản năm 2008 đứng đầu, tiếp theo là Messi năm 2012. Kết quả này cho thấy phiên bản năm 2008, thời điểm Ronaldo lần đầu giành Quả bóng vàng, nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ.

HLV Jose Mourinho ưu tiên hàng đầu chiêu mộ Mac Allister

Theo nguồn tin từ Sky Germany, tiền vệ 27 tuổi Alexis Mac Allister đang nằm ở vị trí nổi bật trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

HLV Jose Mourinho đánh giá rất cao Mac Allister. Ảnh: Getty

Huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho ngưỡng mộ tài năng của Mac Allister, đặc biệt là nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng của anh.

Ở tuổi 27, Mac Allister không chỉ mang đến sự bổ sung tức thì cho tuyến giữa Real Madrid mà còn đóng góp kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dày dặn. Tuyển thủ Argentina hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò thủ lĩnh trong đội hình ngay sau khi cập bến Bernabeu.

Mac Allister sẽ bước vào năm cuối hợp đồng tại Anfield vào năm 2027, nhưng Liverpool nhiều khả năng sẽ nỗ lực gia hạn hợp đồng với anh trước thời điểm đó, dù hiện tại chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra.

Đối với Real Madrid, sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật cùng kinh nghiệm giúp Mac Allister trở thành mục tiêu đầy hấp dẫn, song thương vụ phụ thuộc lớn vào quyết định gia hạn của Liverpool.

HLV Michael Carrick nhận tin dữ trước trận MU đấu Chelsea tại Ngoại hạng Anh

Theo talkSPORT, Sesko phải nghỉ thi đấu thêm một khoảng thời gian đáng kể, dự kiến kéo dài đến đầu năm 2027. Ngôi sao này đã trải qua giai đoạn đầu mùa giải 2026-2027 đầy thất vọng khi chưa có lần nào đá chính tại Ngoại hạng Anh.

Sesko nghỉ thi đấu dài hạn. Ảnh: Getty

Trước đó, Sesko đã bị tái phát chấn thương ở xương ống đồng trong trận Man Utd thua Brighton 2-3 tại Carabao Cup hôm 17-9. Đáng chú ý, vấn đề ống đồng mà Sesko gặp phải tháng trước là một chấn thương mới, độc lập với ca chấn thương từng buộc anh phải sớm khép lại mùa giải 2025-2026 và vắng mặt trong toàn bộ chuyến du đấu hè.

Cuộc khủng hoảng chấn thương xảy ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm đối với Carrick, người đang chịu sức ép lớn sau hàng loạt kết quả nghèo nàn khi Man Utd chỉ đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, khi Man Utd sẽ làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea tại vòng 9 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

Arsenal thất bại trong nỗ lực kháng cáo thẻ đỏ của Max Dowman

Tài năng trẻ Max Dowman sẽ bị treo giò 3 trận tiếp theo của Arsenal sau khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) giữ nguyên án phạt dành cho cầu thủ 16 tuổi vì tấm thẻ đỏ trong trận thua sốc Fleetwood Town ở vòng 4 League Cup. “Pháo thủ” cho rằng trọng tài đã đưa ra quyết định quá nặng tay nên gửi đơn kháng cáo lên FA.

HLV Mikel Arteta nhắc nhở Dowman sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Fleetwood Town. Ảnh: Getty

Dù vậy, FA xác nhận hôm 29-10 rằng một ủy ban độc lập đã bác bỏ cả khiếu nại về việc truất quyền thi đấu sai lầm lẫn cáo buộc án phạt quá nặng đối với Dowman. FA cho biết lý do bằng văn bản giải thích quyết định bác đơn kháng cáo của ủy ban sẽ được công bố trong thời gian tới.

Đội tuyển U15 Việt Nam vào chung kết Tier C World Cup

Đội tuyển U15 Việt Nam giành quyền vào chung kết nhánh hạng 81-82 (Tier C) sau khi giành chiến thắng 4-2 trước U15 Azerbaijan tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Đội tuyển U15 Việt Nam khởi đầu như mơ khi Xuân Vinh mở tỷ số ngay giây 50 bằng cú dứt điểm một chạm tinh tế. Phút thứ 3, Vận Tài tận dụng tình huống phạt góc lộn xộn để nhân đôi cách biệt. Đến phút 16, Xuân Vinh hoàn tất cú đúp sau pha kiến tạo của Vận Tài, giúp U15 Việt Nam dẫn 3-0.

Tuy nhiên, U15 Azerbaijan nhanh chóng vùng lên. Phút 18, Mammadzada ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 sau nhiều pha dứt điểm liên tiếp.

U15 Việt Nam đã vượt qua chủ nhà U15 Azerbaijan ở trận đấu muộn tối 29-10. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép và có bàn thứ hai ở phút 30 nhờ công Alizada, đưa trận đấu trở nên căng thẳng với tỷ số 2-3.

Tuy nhiên, đến phút 40+2, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Vận Tài lập công, ấn định chiến thắng 4-2 cho U15 Việt Nam.

Kết quả này đưa thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào chung kết Tier C FIFA U15 World Cup & Festival 2026, tranh hạng 81-82 với U15 Hungary.

14 xạ thủ Việt Nam tranh vé Olympic 2028 tại giải vô địch thế giới

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký 14 vận động viên tham dự Giải vô địch bắn súng thế giới 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 14-11 tại Doha (Qatar). Với sự góp mặt của những gương mặt chủ lực như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy và Lê Thị Mộng Tuyền, đội tuyển hướng tới mục tiêu cạnh tranh những suất tham dự Olympic Los Angeles 2028 đầu tiên.

Giải vô địch bắn súng thế giới 2026 (ISSF World Championship Rifle/Pistol/Shotgun) là một trong những sự kiện quan trọng nhất của bắn súng quốc tế trong năm. Theo danh sách đăng ký được Liên đoàn Bắn súng quốc tế (ISSF) công bố ngày 3-10, giải quy tụ 1.055 xạ thủ thuộc 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nội dung súng trường, súng ngắn và bắn đĩa bay.

Với 14 xạ thủ được đăng ký, trong đó có nhiều vận động viên từng tham dự Olympic và giành huy chương tại ASIAD, bắn súng Việt Nam bước vào giải vô địch thế giới 2026 với mục tiêu tạo bước khởi đầu thuận lợi trên hành trình hướng tới Los Angeles 2028.

Lặn Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại giải Đông Nam Á 2026

Theo thông tin thành tích ban đầu từ đội tuyển, các tuyển thủ lặn Việt Nam đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại Giải lặn vô địch và vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Malaysia, khi giành giành 32 HCV, 21 HCB và 2 HCĐ ngay trong ngày thi đấu đầu tiên 29-10.

Với kết quả đầy hứng khởi trong ngày khai màn, đội tuyển lặn Việt Nam đang có sự khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ vị trí số 1 Đông Nam Á.

Giải đấu năm nay diễn ra tại Trung tâm thể thao dưới nước MBJB ở thành phố Johor Bahru (Malaysia), với sự góp mặt của các vận động viên đến từ những quốc gia Đông Nam Á. Đội tuyển Lặn Việt Nam với 46 vận động viên tham dự.