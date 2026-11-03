Tin thể thao (3-11): Vắng Ronaldo, Al Nassr thắng đậm Pakhtakor Tashkent

Huấn luyện viên Ange Postecoglou cho Ronaldo nghỉ ngơi nhằm giảm tải thể lực sau lịch thi đấu dày đặc. Hai trụ cột khác là Kingsley Coman và Mohammed Simakan cũng không góp mặt.

Dù không có những trụ cột này, nhưng Al Nassr vẫn áp đảo đối thủ. Abdullah Al Hamdan và Joao Felix lần lượt ghi bàn ở phút 15 và 17, trước khi tiền vệ người Bồ Đào Nha hoàn tất cú đúp ở phút 32, giúp đội khách dẫn 3-1 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, Abdulelah Al Amri, Abdulrahman Ghareeb và Angelo lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 6-2 cho Al Nassr. Joao Felix được FotMob chấm 9,6 điểm, trở thành cầu thủ nổi bật nhất trận.

Chiến thắng này giúp Al Nassr vươn lên vị trí thứ 4 bảng phân hạng khu vực Tây. Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng sẽ trở lại Saudi Pro League và sẽ gặp Al Hazem ngày 6-11.

Tin thể thao (3-11): Các cầu thủ Al Nassr ăn mừng chiến thắng trước chủ nhà Pakhtakor Tashkent. Ảnh: Al Nassr

Real Madrid không bán Alexander-Arnold cho Liverpool

Với việc Alexander-Arnold hiện chỉ là lựa chọn hậu vệ phải thứ 3 tại Real Madrid, Liverpool được cho là đang xem xét chiêu mộ tuyển thủ Anh này ngay trong phiên chợ mùa Đông 2027.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Romano khẳng định rằng cầu thủ 28 tuổi này không có kế hoạch rời sân Bernabeu và chính Real Madrid cũng không có ý định đẩy cựu ngôi sao Liverpool ra khỏi đội bóng. Romano cũng đề cập đến lời khen ngợi của huấn luyện viên Jose Mourinho dành cho Alexander-Arnold về màn trình diễn của anh trong chiến thắng 3-0 trước Racing Santander vừa qua.

Alexander-Arnold muốn gắn bó với Real Madrid. Ảnh: Getty

Solskjaer sẵn sàng trở lại MU thay Carrick

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận vẫn còn cảm giác dang dở tại MU và sẵn sàng trở lại Old Trafford nếu được đề nghị dẫn dắt đội bóng theo dạng tạm quyền, trong bối cảnh tương lai của Michael Carrick đang bị đặt dấu hỏi.

Nhà cầm quân người Na Uy từng gắn bó với MU trong 19 năm, gồm 11 mùa giải thi đấu và ba năm dẫn dắt đội bóng. Ông bị sa thải tháng 11-2021, khi MU đứng thứ bảy tại Premier League và chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất.

Solskjaer cũng tiết lộ từng trao đổi với ban lãnh đạo MU trước khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền hồi tháng 1. Ông khẳng định không đưa ra yêu cầu về hợp đồng hay điều kiện làm việc, đồng thời tiến cử Carrick vì cho rằng cựu tiền vệ này hiểu rõ câu lạc bộ, người hâm mộ và những yêu cầu tại Old Trafford.

Yamal và Raphinha tạo thành bộ đôi tấn công hiệu quả bậc nhất châu Âu

Barcelona đang sở hữu bộ đôi tấn công có hiệu suất ấn tượng nhất châu Âu khi Lamine Yamal và Raphinha đã trực tiếp tham gia vào 43 bàn thắng sau 14 trận trên mọi đấu trường, gồm 29 pha lập công và 14 đường kiến tạo.

Theo thống kê của Sport, Raphinha ghi 17 bàn và có 3 kiến tạo sau 12 lần ra sân. Yamal đóng góp 12 bàn thắng và 11 đường chuyền thành bàn sau 14 trận. Riêng tại La Liga, hai cầu thủ đã tham gia vào 25 trong tổng số 46 bàn thắng của Barcelona.

Không chỉ đóng góp về mặt ghi bàn, Yamal còn tạo ra 48 cơ hội, gấp đôi con số 24 của Raphinha. Trong khi đó, ngôi sao người Brazil nổi bật với khả năng pressing, di chuyển không bóng và tạo khoảng trống cho đồng đội.

Với khả năng ghi bàn và kiến tạo đồng đều, Yamal và Raphinha đang trở thành hai nhân tố quan trọng nhất trên hàng công của Barcelona, đồng thời khẳng định vị thế của bộ đôi tấn công đáng gờm bậc nhất bóng đá châu Âu.

Yamal và Raphinha là cặp đôi tấn công hiệu quả bậc nhất châu Âu hiện nay. Ảnh: Getty

Arsenal được khen phòng ngự hay nhất thế giới

Arsenal nhận nhiều lời khen từ các cựu danh thủ như Jamie Carragher, Gary Neville và Alan Shearer sau chiến thắng 1-0 trước Liverpool tại vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Anfield, Kai Havertz ghi bàn duy nhất ở phút 16 để mang về chiến thắng cho đội nhà. Dù chịu sức ép lớn, nhưng Arsenal vẫn bảo vệ thành công lợi thế và chấm dứt 14 năm không thắng Liverpool trên sân khách tại Ngoại hạng Anh.

Jamie Carragher đánh giá Arsenal đang sở hữu hàng phòng ngự hay nhất nước Anh, thậm chí có thể là châu Âu. Còn Gary Neville gọi màn trình diễn của đội bóng thành London là bài học phòng ngự mẫu mực, trong khi Alan Shearer cho rằng khó có đội bóng nào trên thế giới phòng ngự tốt hơn Arsenal ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Declan Rice cũng được Carragher ca ngợi sau màn trình diễn ấn tượng, với pha kiến tạo cho Havertz ghi bàn và khả năng hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

Alcaraz toàn thắng tại các giải ATP 500 năm 2026

Carlos Alcaraz đánh bại Alex de Minaur 6-1, 6-4 trong trận chung kết Erste Bank Open, qua đó đăng quang mà không thua set nào sau năm trận. Tay vợt Tây Ban Nha chỉ mất 97 phút để giành danh hiệu ATP Tour thứ 4 trong năm 2026. Đáng chú ý, Alcaraz duy trì thành tích toàn thắng cả 16 trận tại các giải ATP 500 mùa này.

Chiến thắng cũng giúp Alcaraz nâng thành tích đối đầu với De Minaur lên 7-0 và kéo dài chuỗi thắng tại các giải ATP 500 lên 26 trận, kể từ tháng 4-2025. Với 11 danh hiệu ATP 500 trong sự nghiệp, Alcaraz hiện đứng thứ 4 trong lịch sử giải đấu ở cấp độ này, sau Roger Federer (16), Novak Djokovic và Rafael Nadal (cùng 15).

Alcaraz nâng cúp sau khi đánh bại Alex de Minaur ở chung kết Erste Bank Open, ngày 1-11. Ảnh: AP

Madam Pang yêu cầu điều tra vụ huấn luyện viên Park Hang-seo bị miệt thị

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang lên án và yêu cầu điều tra vụ huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các thành viên câu lạc bộ Kanchanaburi bị cổ động viên Pattaya United miệt thị sau trận hòa 2-2 ở vòng 9 Thai League 2 ngày 1-11.

Một nhóm cổ động viên chủ nhà đã sử dụng những lời lẽ xúc phạm, mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự Hàn Quốc. Sự việc khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng trợ lý Roh Yeong-su tức giận, buộc lãnh đạo Kanchanaburi phải xuống sân can thiệp.

Madam Pang yêu cầu Ban tổ chức giải thu thập bằng chứng và khởi động quy trình xem xét kỷ luật. Theo quy định của FAT, cổ động viên vi phạm có thể bị phạt từ 10.000 đến 50.000 baht, tùy mức độ và hình thức xúc phạm.