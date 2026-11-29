Man Utd thua sốc

Trên sân nhà, Man Utd tiếp đón Brentford tại vòng 12 giải Ngoại hạng Anh 2026-2027. Sau thất bại 0-4 trước Liverpool ở vòng đấu trước, “Quỷ đỏ” quyết tâm giành kết quả tích cực ở trận đấu này nhằm vực dậy tinh thần.

Các cầu thủ Man Utd thất vọng khi đội nhà thua sốc Brentford. Ảnh: AP

Dù vậy, với lối chơi hiệu quả, Brentford sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 nhờ công của Callum Wilson. Tới phút 32, Callum Wilson hoàn tất cú đúp, giúp đội khách bất ngờ dẫn trước 2-0.

Trong những phút cuối, lần lượt Kristoffer Ajer ghi bàn ở phút 82 và Kevin Schade lập công ở phút 90+1, mang về thắng lợi 4-0 cho Brentford ngay trên sân Old Trafford.

Với kết quả trên, Man Utd xếp áp chót trên bảng xếp hạng với 8 điểm, trong khi Brentford xếp thứ 5 với 20 điểm. Đáng nói, đây là trận đấu thứ 10 liên tiếp Man Utd không thắng ở giải Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Ronaldo cùng Al Nassr vượt ải sân khách

Tại vòng 13 Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, Al Nassr đến làm khách trên sân của Al Hazm. Sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr chủ động triển khai tấn công, kiểm soát bóng nhiều hơn và tìm kiếm khoảng trống trước hàng phòng ngự đội chủ nhà. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 26, khi Samu Costa ghi bàn thắng mở tỷ số.

Có lợi thế dẫn bàn, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép nhằm gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của đội khách chưa đủ hiệu quả để tạo thêm khác biệt trên bảng tỷ số. Chung cuộc, Al Nassr thắng tối thiểu 1-0 để củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 31 điểm, kém đội đầu bảng Al Hilah 2 điểm.

Bayern Munich hụt hơi khi vắng Harry Kane

Trận hòa Hamburg 0-0 ở vòng 11 Bundesliga 2026-2027 kéo dài chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp của Bayern Munich trên mọi đấu trường kể từ khi tiền đạo Harry Kane chấn thương. Thiếu tiền đạo người Anh, Bayern Munich vẫn kiểm soát bóng nhưng bế tắc trong khâu ghi bàn, khi những phương án thay thế chưa đáp ứng kỳ vọng. Khó khăn càng chồng chất bởi đội bóng mất thêm Joshua Kimmich vì thẻ đỏ và một số trụ cột chấn thương. Bayern Munich hiện có 23 điểm sau 11 vòng đấu, đối diện nguy cơ bị Dortmund nới rộng cách biệt trong cuộc đua vô địch (hiện 24 điểm và mới thi đấu 10 trận).

Ông lớn của bóng đá Belarus xuống hạng

BATE Borisov, một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất bóng đá Belarus, nhận cú sốc lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử phải xuống chơi ở giải hạng nhì.

Ở trận tiếp đón Isloch, BATE Borisov sớm vượt lên bởi pha phản lưới nhà của Andrey Makarenko. Tuy nhiên, nỗ lực của BATE Borisov đổ sông đổ biển khi trận đấu bước sang phút 90. Aleksandr Butko thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Isloch. Kết quả khép lại hy vọng trụ hạng của đội chủ nhà.

Sau 30 vòng đấu, BATE Borisov chỉ giành được 25 điểm, đứng áp chót và kém vị trí an toàn 2 điểm. Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ phải xuống hạng kể từ khi thành lập. Mùa trước, BATE Borisov vô địch Cúp Quốc gia Belarus và giành được vé tham dự vòng loại Conference League 2026-2027.

Hà Nội FC ngược dòng ấn tượng

Hà Nội FC vừa có màn ngược dòng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 ở vòng 9 V-League 2026-2027 trên sân Hàng Đẫy. Bị Atshimene chọc thủng lưới ở phút 57, đội chủ nhà còn phải chơi thiếu người từ phút 81 sau khi Adriel nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, trong thế khó, Hồ Thanh Minh tỏa sáng với cú đúp ở phút 83 và 86, giúp Hà Nội giành trọn 3 điểm. Chiến thắng giúp đội bóng Thủ đô vươn lên thứ 4 với 15 điểm, hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 điểm.

Hồ Thanh Minh ghi cú đúp giúp Hà Nội FC ngược dòng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hà Nội FC

2 kỷ lục ở cự ly 4x200m nữ

Tâm điểm ở nội dung điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đến ở nội dung 4x200m nữ khi chứng kiến 2 kỷ lục mới. Ở chung kết, đội Hà Nội gồm các vận động viên Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Minh Hạnh đã thể hiện sức mạnh vượt trội để cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 34,49 giây.

Thông số này không chỉ giúp điền kinh Hà Nội giành huy chương vàng mà còn phá sâu kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 1 phút 36,83 giây) và vượt qua kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 1 phút 34,51 giây). Đây là dấu ấn đặc biệt của các chân chạy nữ Thủ đô, khẳng định chất lượng chuyên môn và chiều sâu lực lượng của điền kinh Hà Nội.

Các vận động viên Hà Nội giành huy chương vàng và phá kỷ lục cự ly ở 4x200m. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Giải thể thao sinh viên Thái Nguyên năm 2026

Tỉnh đoàn Thái Nguyên vừa khai mạc Giải thể thao sinh viên Thái Nguyên năm 2026. Tham gia giải có gần 100 vận động viên đến từ 12 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở hai môn là cầu lông và pickleball, mỗi môn có ba nội dung gồm: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Với phương châm “Vui để học tập, khỏe để cống hiến”, những năm qua, phong trào thể dục, thể thao trong sinh viên Thái Nguyên ngày càng được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm thúc đẩy. Trong đó, tiêu chí “Thể lực tốt” của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo sinh viên.