Tin thể thao (29-10): Man City, Liverpool đều vào tứ kết Carabao Cup từ sút luân lưu

Man City, Liverpool đều vào tứ kết Carabao Cup từ sút luân lưu

Rạng sáng 29-10, trong khuôn khổ vòng 4 Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh), Man City và Liverpool đều có điểm chung là lần lượt vượt qua Brighton và Chelsea để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

* Đối với cặp đấu Man City - Brighton, đội khách là bên ghi bàn trước nhờ công của Yalcouye ở phút 30.

Mặc dù Kovacic của đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 40, nhưng Brighton tiếp tục vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2.

Phút 72, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt gần vạch 16m50 và Vitor Reis là người cuối cùng chạm bóng để cân bằng tỷ số trận đấu.

Man City vượt qua Brighton từ loạt sút luân lưu để vào tứ kết Carabao Cup. Ảnh: Yahoo Sports

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến liên tiếp những pha đôi công rực lửa, nhưng sự thiếu chuẩn xác ở khâu dứt điểm cuối cùng đã đưa trận đấu bước vào loạt “đấu súng” 11m.

Tại đây, thủ thành Geronimo Rulli sắm vai người hùng khi xuất sắc cản phá hai lượt sút cuối của Yasin Ayari và Lewis Dunk bên phía Brighton, trong khi Kovacic là người duy nhất bên phía Man City đá hỏng. Như vậy, The Citizens là đội giành chiến thắng trong loạt luân lưu cân não với tỷ số 4-3 chung cuộc.

* Trong khi đó cuộc đối đầu giữa Liverpool và Chelsea còn đặc biệt hơn, bởi tất cả các bàn thắng của trận đấu này đều từ chấm 11m và trận đấu cũng được định đoạt bằng loạt sút luân lưu.

Theo đó, phút 38, Chelsea có được quả penalty sau pha xoạc sau thiếu tỉnh táo của Gravenberch với Caicedo trong vòng cấm Liverpool. Morgan Rogers đánh lừa thủ môn Mamardashvili để Chelsea vượt lên dẫn trước.

Liverpool cần 8 loạt sút luân lưu để hạ Chelsea. Ảnh: This is Anfield

Nhưng không lâu sau, đến lượt Liverpool hưởng 11m từ pha để bóng chạm đầu ngón tay của Fofana và Gakpo cũng lừa thủ thành Penders để Liverpool quân bình tỷ số 1-1.

Trận đấu vào luôn loạt sút luân lưu để phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức hòa nhau. Cuối cùng, phải đến lượt sút luân lưu thứ 8, Liverpool mới giành được vé đi tiếp nhờ kết quả 6-5 chung cuộc.

HLV Carrick ra quyết định về đội trưởng Bruno Fernandes

Theo Sky Sports, HLV Michael Carrick đã tổ chức họp toàn đội MU tại trung tâm huấn luyện Carrington trong nỗ lực cùng nhau hướng đến mục tiêu chung giành chiến thắng các trận đấu.

HLV Michael Carrick và Bruno Fernandes quyết định dẹp những hiềm khích. Ảnh: The Times

Trong đó, nhà cầm quân Carrick đã có cuộc gặp riêng với đội trưởng Bruno Fernandes và giữa 2 người đã có những đối thoại thẳng thắn. Đôi bên quyết định dẹp những hiềm khích, cùng nhau xoay chuyển tình thế của MU.

Cụ thể hơn cho cam kết của họ là HLV Carrick đưa Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát MU đấu Chelsea, sau khi loại tiền vệ người Bồ ở trận gặp Bournemouth, như một cách trừng phạt cho việc công khai chỉ trích chiến thuật của ông.

Thêm tin dữ cho Arsenal

HLV Mikel Arteta xác nhận Declan Rice, Riccardo Calafiori và Noni Madueke đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại.

“Cơn bão” chấn thương ập đến đúng lúc đội bóng thành London trải qua cú sốc bị đội bóng hạng tư Fleetwood Town loại khỏi Carabao Cup sau loạt sút luân lưu.

Khó khăn của Arsenal chưa dừng lại ở đó. William Saliba, Bukayo Saka và Christos Tzolis cũng đang điều trị chấn thương dài hạn, trong khi Max Dowman bị treo giò ở đấu trường quốc nội sau chiếc thẻ đỏ trong trận thua Fleetwood Town.

Cầu thủ gốc Việt được săn đón từ nhiều đội bóng châu Âu

Ibrahim Maza, tiền vệ tấn công 20 tuổi của Bayer Leverkusen, lọt vào tầm ngắm PSG, Man City, Arsenal và Chelsea.

Ibrahim Maza đang được nhiều đội bóng lớn để mắt đến. Ảnh: Voetbalfocus

Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam, đồng thời sinh ra và lớn lên tại Đức. Dù từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức, anh cuối cùng quyết định lựa chọn cống hiến cho đội tuyển Algeria ở cấp độ quốc tế.

Maza thường đảm nhiệm vị trí tiền vệ tấn công (hộ công) hoặc dạt cánh, nổi bật với khả năng kết nối giữa tuyến giữa và hàng công. Anh có khả năng đi bóng lắt léo trong không gian hẹp và là một trong những cầu thủ có số lần rê bóng thành công cao (nổi bật là tại World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Algeria).

Sancho có thể sắp rời châu Âu

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Jadon Sancho bị thuyết phục bởi lời đề nghị tài chính hấp dẫn từ một đội bóng ở Saudi Arabia, khi đối tác sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về thu nhập của anh.

Mức đãi ngộ được cho là sẽ vượt xa con số Sancho yêu cầu tại Getafe, vốn đã đặt vấn đề với Sancho nhưng bị từ chối, qua đó trở thành yếu tố quyết định khiến anh cân nhắc rời châu Âu.

Sancho từng khoác áo MU, Dortmund, Chelsea và Aston Villa. Dù có cơ hội thi đấu tại nhiều CLB lớn, tương lai của anh chưa bao giờ ổn định. Nếu thương vụ sang Saudi Arabia hoàn tất, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của cầu thủ từng được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu nước Anh.

PSG vung tiền chiêu mộ Nico Williams

PSG của HLV Luis Enrique đang nhắm Nico Williams cho kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027, sau khi Kvaratskhelia chấn thương và có nguy cơ phải nghỉ hết mùa giải.

PSG muốn chiêu mộ Nico Williams trong thời gian tới. Ảnh: Goal

Khó khăn lớn nhất nằm ở hợp đồng của Nico Williams. Cầu thủ chạy cánh người xứ Basque gia hạn với Bilbao vào tháng 7-2025, cam kết gắn bó với đội chủ sân San Mames đến tháng 6-2035. Điều khoản giải phóng được cho là vào khoảng 90 triệu euro.

HLV Luis Enrique hiểu rõ cầu thủ Bilbao này và đánh giá anh là lựa chọn phù hợp để bù đắp khoảng trống Kvaratskhelia để lại.

Quảng Ninh đăng cai giải đua thuyền buồm quốc tế

Giải đua thuyền buồm quốc tế Hạ Long (Halong Sailing Festival 2026) sẽ là giải thi đấu thuyền buồm quốc tế đầu tiên được tổ chức trên vịnh Hạ Long, TP Quảng Ninh.

Giải dự kiến diễn ra tại biển Tuần Châu từ 15 đến 19-12, với các đội đến từ Malaysia, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines.

Halong Sailing Festival hứa hẹn trở thành sự kiện hằng năm - nơi các vận động viên chuyên nghiệp, các Câu lạc bộ thuyền buồm trong nước và quốc tế quy tụ để thể hiện đam mê, thi đấu, giao lưu, qua đó góp phần phát triển môn thể thao đặc biệt này, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long của Quảng Ninh.

Ba golfer Việt Nam lần đầu tranh tài tại giải hàng đầu khu vực

Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy và Nguyễn Văn Hòa sẽ lần đầu góp mặt tại Asia-Pacific Amateur Championship (AAC) 2026, diễn ra từ ngày 29-10 đến 1-11 tại New Zealand.

Trong đó, Nguyễn Tuấn Anh, golfer Việt Nam có thứ hạng cao nhất giải năm nay, đang đứng thứ 115 trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR). Golfer 17 tuổi từng đại diện đội Quốc tế tại Junior Presidents Cup tháng trước. Anh xem sự kiên nhẫn là yếu tố then chốt khi thi đấu tại Te Arai Links.