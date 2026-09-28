Đội tuyển Đức lần đầu tiên trong lịch sử nhận thất bại trước Hy Lạp sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà ở Nations League, diễn ra rạng sáng 28-9.

Phút 74, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Kourbelis dứt điểm từ sát vòng cấm, bóng chạm chân Kimmich đổi hướng, khiến thủ thành Nubel hoàn toàn bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Đội tuyển Đức (áo trắng) lần đầu tiên trong lịch sử nhận thất bại trước Hy Lạp sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà ở Nations League. Ảnh: AP

Tin thể thao (28-9): Cú sốc với “Cỗ xe tăng” Đức và tân HLV Jurgen Klopp khi nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Hy Lạp. Ảnh: AP

Như vậy, đội tuyển Đức hiện trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, kể từ khi đánh bại Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

Chiến thắng này giúp Hy Lạp trở lại ngôi đầu bảng A2 Nations League, sau khi đánh bại Serbia 2-1 hôm 25-9 và đang có vị trí thuận lợi để giành quyền vào tứ kết.

Hà Lan đứng thứ hai với 4 điểm, trong khi đội tuyển Đức hiện đang ở vị trí thứ ba với 1 điểm. Serbia đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Man City có thể rớt xuống hạng 5

Câu lạc bộ (CLB) Man City đang đứng trước một kịch bản hiếm thấy khi đối mặt với các vấn đề liên quan đến quy định tài chính.

Nếu phải nhận phán quyết bị loại khỏi giải Ngoại hạng Anh, Man City về lý thuyết có thể phải bắt đầu lại từ National League, tương đương giải hạng... 5 trong hệ thống thi đấu ở Anh.

Man City mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Ảnh minh họa: AP

Dù các CLB khác được cho là không ủng hộ việc tước bỏ các danh hiệu trong quá khứ của Man City, nhưng tương lai của đội bóng vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Tình hình bất định này cũng kéo theo những xáo trộn về mặt nhân sự. Một số ngôi sao trong đội hình, điển hình như Erling Haaland, đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các đội bóng như Real Madrid hay Arsenal, trong trường hợp bất lợi xảy ra với đội chủ sân Etihad.

Tây Ban Nha tạo cột mốc tại FIFA

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa thiết lập một cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng mới nhất được FIFA công bố tháng 9-2026.

Sau chức vô địch châu Âu và hành trình ấn tượng tại các giải đấu quốc tế gần đây, "La Roja" tiếp tục củng cố vững chắc vị thế số 1 thế giới.

Lamine Yamal - ngôi sao sáng giá của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh minh họa: AP

Đáng chú ý, số điểm mà thầy trò HLV Luis de la Fuente tích lũy được đã vượt qua mốc kỷ lục cũ từng tồn tại trong lịch sử bảng xếp hạng.

Sự ổn định về mặt lối chơi cùng dàn nhân sự tài năng giúp Tây Ban Nha nới rộng khoảng cách với những đối thủ bám đuổi phía sau như Argentina hay Pháp.

Thành tích này ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc và tính kế thừa hiệu quả của bóng đá Tây Ban Nha trong giai đoạn vừa qua. Đây cũng được xem là bước chạy đà tâm lý thuận lợi cho toàn đội trước các mục tiêu tiếp theo.

Barca lên kế hoạch cho Frenkie de Jong

Theo thông tin từ Mundo Deportivo, Barca đã vạch ra lộ trình đưa tiền vệ Frenkie de Jong tái xuất sân cỏ sau hơn 4 tháng điều trị chấn thương đầu gối gặp phải từ World Cup 2026.

Barca lên kế hoạch cho Frenkie de Jong. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, tiền vệ người Hà Lan sẽ bắt đầu trở lại sân tập vào ngày 5-10 cùng nhóm cầu thủ không làm nhiệm vụ quốc tế, trước khi bước vào buổi tập chung với toàn đội từ ngày 8-10. Dù vậy, ban huấn luyện sẽ không vội vàng sử dụng anh ngay lập tức, mà ưu tiên giúp anh lấy lại thể lực tối ưu.

Đội chủ sân Camp Nou đánh giá màn so tài với Alaves vào ngày 1-11 là thời điểm thích hợp để De Jong thi đấu trở lại.

Sau trận Siêu kinh điển diễn ra vào ngày 25-10, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ có một tuần nghỉ ngơi không vướng lịch thi đấu cúp, tạo điều kiện thuận lợi cho De Jong có cảm giác bóng tốt nhất.

Alex Baena đáp trả gay gắt Real Madrid

Tiền vệ Alex Baena vừa có những phát biểu trên sóng Telemadrid, đáp trả những phản ứng từ phía Real Madrid sau trận derby thủ đô.

Tiền vệ Alex Baena của Atletico Madrid. Ảnh: Skysports

Ngôi sao của Atletico Madrid cho rằng đối thủ cùng thành phố luôn tìm cách đổ lỗi cho trọng tài mỗi khi nhận thất bại, thay vì nhìn nhận lại màn trình diễn của chính mình.

Baena nhấn mạnh nếu Real Madrid giành chiến thắng thì các tranh cãi về công tác điều hành trận đấu đã không bị xới lên.

Real Madrid để mắt ngọc thô Gilberto Mora

Theo nguồn tin từ nhật báo AS, Real Madrid đang dành sự quan tâm tới tiền vệ trẻ Gilberto Mora của bóng đá Mexico.

Real Madrid để mắt ngọc thô Gilberto Mora. Ảnh: Getty

Cầu thủ 17 tuổi này được bộ phận tuyển trạch của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha theo dõi sát sao sau những màn trình diễn tại giải quốc nội Mexico.

Mora thi đấu ở vị trí tiền vệ, được đánh giá cao nhờ tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng xử lý khéo léo. Một lợi thế đáng kể cho Real trong thương vụ này là mối quan hệ đối tác với người đại diện của anh, bà Rafaela Pimenta.

Đây tiếp tục là một phần trong định hướng chiêu mộ các tài năng trẻ triển vọng trên khắp thế giới mà ban lãnh đạo Real đang duy trì, nhằm xây dựng lực lượng cho tương lai.

MU nhắm Brian Brobbey tăng cường hàng công

Ban lãnh đạo MU đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Brian Brobbey của Sunderland trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, nhằm gia tăng chiều sâu đội hình, san sẻ gánh nặng ghi bàn với Benjamin Sesko.

MU nhắm Brian Brobbey tăng cường hàng công. Ảnh: premierleague.com

Chân sút 24 tuổi người Hà Lan sở hữu chiều cao 1m81, cùng nền tảng thể lực, khả năng tì đè càn lướt. Tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, anh đã có 3 bàn thắng sau 5 trận, đó là cú hat-trick vào lưới Man City. Ở cấp độ quốc tế, Brobbey có 4 pha lập công sau 17 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, thương vụ này dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn, khi Sunderland kiên quyết giữ chân trụ cột và chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được khoảng 50 triệu bảng.

Campuchia lập kỳ tích trước Myanmar

Đội tuyển Campuchia vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn tại đấu trường khu vực, khi giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận đấu diễn ra kịch tính với thế trận đôi công. Các cầu thủ Campuchia tận dụng triệt để những sơ hở nơi hàng phòng ngự đối phương để chuyển hóa thành bàn thắng quyết định.

Dù nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối, nhưng Myanmar vẫn bất lực trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của Campuchia.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá, mà còn đánh dấu bước tiến của bóng đá Campuchia trước đối thủ vốn được đánh giá cao hơn. Đây sẽ là cú hích tinh thần cho đội tuyển Campuchia trong chặng đường tiếp theo.

Đối thủ mất bàn thắng, Nguyễn Đình Bắc hưởng lợi

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang đứng trước cơ hội thuận lợi để bám đuổi nhóm dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (bên trái) trong trận đấu với đội tuyển Philippines. Ảnh: qdnd.vn

Thông tin này xuất phát từ việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp là tiền đạo Teerasak Poeiphimai của Thái Lan vừa bị ban tổ chức giải điều chỉnh lại thành tích.

Cụ thể, trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Thái Lan trước Pakistan, Teerasak ban đầu được ghi nhận lập hat-trick. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét lại, anh chỉ được công nhận hai pha lập công. Quyết định này giúp khoảng cách bàn thắng giữa Teerasak và Đình Bắc không bị kéo giãn quá xa.

Hiện tại, Đình Bắc cùng các đồng đội đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chạm trán mang tính quyết định với chính Thái Lan tại bảng B.

Đổ bể thương vụ Rahni Moreau Nguyen tới Hà Nội FC

Thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Việt kiều Rahni Moreau Nguyen gia nhập Hà Nội FC vừa đổ bể.

Sau khi đàm phán với đội bóng thủ đô bất thành, cầu thủ 19 tuổi đã quyết định chuyển sang thử việc và tập luyện cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Rahni Moreau Nguyen sinh năm 2007 tại Pháp, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Pháp.

Sở hữu chiều cao 1m80, tài năng trẻ thuộc biên chế Girondins de Bordeaux B thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Điểm mạnh của anh là khả năng bao quát, tham gia hiệu quả vào cả khâu phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công theo mẫu tiền vệ con thoi (box-to-box) hiện đại.