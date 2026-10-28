Tin thể thao (28-10): Quả bóng Vàng ngoảnh mặt với Yamal vì lý do gì?

Dù góp công giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và ghi 25 bàn cho Barca mùa trước, Lamine Yamal vẫn chỉ cán đích thứ ba trong cuộc đua Quả bóng Vàng, xếp sau Harry Kane và Kylian Mbappe.

Cựu cầu thủ Andriy Shevchenko trao giải Cầu thủ trẻ hay nhất mùa giải cho Lamine Yamal. Ảnh: Getty

Theo tờ L’Équipe của Pháp, màn trình diễn chưa thực sự nổi bật tại World Cup 2026 là một trong những nguyên nhân khiến Lamine Yamal thất thế trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Yamal chỉ ghi 1 bàn sau 8 trận tại World Cup, chưa tạo được dấu ấn cá nhân tương xứng với kỳ vọng. Bên cạnh đó, việc Barca bị Atletico Madrid loại ở tứ kết Champions League cũng khiến ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha mất lợi thế trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Trong khi đó, những đối thủ như Mbappe, Kane, Erling Haaland hay Messi đều sở hữu thống kê ghi bàn ấn tượng hơn trong mùa giải.

Vì vậy, dù có danh hiệu lớn cùng đội tuyển và câu lạc bộ, Yamal vẫn không thể vượt qua Kane và Mbappe trong cuộc bầu chọn năm nay. Tuy nhiên, vị trí thứ ba vẫn khẳng định tài năng của tiền đạo 19 tuổi, người liên tiếp góp mặt trong top 3 Quả bóng Vàng hai năm qua sau khi về nhì năm 2025.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất mùa giải phần nào giúp Yamal nguôi ngoai nỗi tiếc nuối. Đáng chú ý, tiền đạo Barca vẫn nhiều cơ cạnh tranh giải thưởng này vào năm tới. Tuy nhiên, Quả bóng Vàng mới là đích đến lớn nhất mà ngôi sao người Tây Ban Nha hướng tới.

Ronaldo bất ngờ được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha

Theo tờ O Jogo, Ronaldo nằm trong danh sách sơ bộ được huấn luyện viên (HLV) Jorge Jesus lựa chọn trước hai trận đấu cuối cùng tại bảng A4 Nations League. Danh sách chính thức dự kiến được công bố vào thứ Sáu, ngày 6-11.

Sự xuất hiện của Ronaldo được xem là tín hiệu cho thấy căng thẳng giữa anh và ban huấn luyện Bồ Đào Nha đang dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc có tên trong danh sách sơ bộ không đồng nghĩa CR7 chắc chắn sẽ được triệu tập chính thức, bởi quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Jorge Jesus.

Ronaldo dự kiến sẽ trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 11. Ảnh: Getty

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus bùng phát trong đợt tập trung tháng 9, sau khi siêu sao 41 tuổi không được ra sân ở trận gặp Na Uy tại Oslo. Bất mãn trước quyết định này, Ronaldo tranh cãi gay gắt với nhà cầm quân, rồi rời trại tập trung trước trận gặp Đan Mạch, làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của anh tại tuyển Bồ Đào Nha.

Sau mâu thuẫn, tiền đạo Al Nassr bị treo giò 30 ngày vì tự ý rời đội tuyển. Án phạt sẽ kết thúc vào ngày 30-10, đồng nghĩa Ronaldo đủ điều kiện trở lại khi HLV Jesus công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tháng 11.

Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Đan Mạch tại Braga trước khi hành quân đến Cardiff gặp Xứ Wales. Đây là hai trận đấu cuối cùng của đội bóng áo bã trầu tại vòng bảng Nations League, dù thầy trò Jesus đã sớm hoàn thành mục tiêu giành quyền vào tứ kết.

HLV Carrick tiếp tục dẫn dắt Man Utd sau cuộc họp khẩn

Tương lai của HLV Michael Carrick tại Man Utd vẫn chưa được định đoạt, nhưng chiến lược gia người Anh sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ít nhất vào thời điểm hiện tại, sau khi giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada của Man Utd đã gặp nhau tại trung tâm huấn luyện Carrington để thảo luận về tương lai của ông, đồng thời tìm hiểu khả năng bổ nhiệm những ứng viên thay thế.

Theo Independent (Anh), HLV Carrick vẫn tiếp tục tại vị. Nhà cầm quân 45 tuổi sẽ chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Chelsea cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 8 Premier League như thường lệ.

Điều này diễn ra bất chấp thông tin ban lãnh đạo Man Utd đã tìm hiểu các phương án thay thế HLV Carrick.

Fernandes bất mãn với Man Utd, tính tái hợp thầy cũ Amorim

Theo Calciomercato, mối quan hệ giữa Bruno Fernandes và Man Utd đang rạn nứt, khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha cân nhắc rời Old Trafford vào tháng 1-2027. AC Milan được cho là quan tâm đến Fernandes, người từng làm việc cùng HLV Ruben Amorim.

Fernandes đang trải qua quãng thời gian tệ hại ở Man Utd. Ảnh: Getty

Fernandes phải ngồi dự bị trong trận Man Utd thua Bournemouth 0-3 cuối tuần qua. Trước đó, anh công khai chỉ trích câu lạc bộ sau thất bại 1-4 trước Como tại Cúp C1 châu Âu, cho rằng Man Utd quá chú trọng vào những vinh quang trong quá khứ thay vì hướng tới tương lai. Michael Carrick, người cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn, đã công khai bày tỏ quan điểm trái ngược.

Hợp đồng của Fernandes còn thời hạn đến tháng 6-2027, nhưng đàm phán gia hạn đang bế tắc. Man Utd có thể kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm để tránh nguy cơ mất trắng tiền vệ này. Trong khi đó, điều khoản giải phóng hợp đồng dành cho các câu lạc bộ nước ngoài được cho là gần 65 triệu euro. Hè vừa qua, Fernandes từng từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia.

Barcelona thiệt hại nặng sau siêu kinh điển

Barcelona vừa phải đón nhận một tổn thất lực lượng nặng nề sau thất bại 1-2 trước kình địch Real Madrid tại trận siêu kinh điển (El Clasico). Các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu mới nhất xác nhận hậu vệ trẻ Xavi Espart đã dính chấn thương nghiêm trọng ở khớp chày - mác thuộc mắt cá chân phải, buộc anh phải rời xa sân cỏ trong khoảng 7 tuần.

Espart nghỉ gần 2 tháng vì chấn thương ở trận El Clasico. Ảnh: EPA

Sự cố đáng tiếc xảy ra ở phút thứ 29 sau một pha va chạm mạnh với Aurelien Tchouameni. Ngôi sao trẻ của Barca tỏ ra vô cùng đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu, buộc ban huấn luyện phải tung Alejandro Balde vào sân thay thế.

Theo chẩn đoán từ đội ngũ bác sĩ Barcelona, quá trình điều trị và phục hồi dự kiến kéo dài đến tận giữa tháng 12, tùy thuộc vào tốc độ hồi phục của cấu trúc dây chằng khớp mắt cá.

Hiện tại, tài năng trẻ người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu bước vào lộ trình phục hồi chức năng và vật lý trị liệu chuyên sâu. Sự vắng mặt của Espart chắc chắn để lại khoảng trống không nhỏ khi sao mai này đang chứng minh năng lực ở mùa giải năm nay.

Cổ động viên Trung Quốc phản ứng khi đội nhà thua đại diện Việt Nam

Tối 27-10, CLB Công an Hà Nội tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại CLB Shanghai Port với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách, thuộc lượt trận thứ ba vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.

Kết quả này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng phòng ngự của Shanghai Port, đặc biệt khi họ để đội bóng Công an Hà Nội ba lần vượt lên dẫn trước. Đội chủ nhà thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền ở những phút cuối trận.

Một phản ứng thể hiện sự thất vọng với hàng thủ của Shanghai Port: “Thật khó tin! Chúng ta từng ghi 6 bàn vào lưới CLB Ratchaburi, vậy mà hôm nay lại để đội bóng đại diện Việt Nam ghi tới 3 bàn ngay trên sân nhà. Hàng phòng ngự Shanghai Port thực sự có quá nhiều vấn đề”.

Một ý kiến khác nhấn mạnh sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam: “Đừng xem thường các CLB Việt Nam nữa. Trước đây CLB Công an Hà Nội từng đánh bại Beijing Guoan, bây giờ đến lượt Shanghai Port. Họ đang chứng minh rằng khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Trung Quốc không còn lớn như nhiều người nghĩ”.

Một bình luận khác dành sự thán phục cho đại diện Việt Nam: “Tôi phải thừa nhận CLB Công an Hà Nội chơi rất hay. Họ không hề sợ hãi khi làm khách tại Trung Quốc, thậm chí còn ba lần vượt lên dẫn trước. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng”.

Lịch thi đấu mở ra lợi thế cho thầy trò Kim Sang-sik

Ngày 27-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố lịch thi đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán UAE, Hàn Quốc và Yemen, với cả ba trận đều diễn ra vào khung giờ chiều tối theo giờ Việt Nam, thuận tiện cho người hâm mộ theo dõi và cổ vũ.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Ảnh: VFF

Ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu UAE vào lúc 20 giờ 30 ngày 11-1-2027 trên sân Imam Mohammed Bin Saud University tại thủ đô Riyadh. Chỉ bốn ngày sau, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu được chờ đợi nhất bảng đấu với Hàn Quốc, diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 15-1-2027 tại Kingdom Arena, Riyadh.

Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Yemen lúc 20 giờ 30 ngày 20-1-2027 trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City tại Jeddah.