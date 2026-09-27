Tin thể thao (27-9): Vận động viên nhỏ tuổi nhất lịch sử các kỳ ASIAD giành huy chương vàng

Vận động viên nhỏ tuổi nhất lịch sử giành huy chương vàng ASIAD 20

Ngày 26-9, game thủ Yuki Kurihara (11 tuổi) của Nhật Bản đã xuất sắc giành chiến thắng áp đảo 10-2 trước đàn anh Kang Dong Shin (Hàn Quốc) trong trận chung kết nội dung game giải đố tốc độ Puyo Puyo Champions tại ASIAD 20. Chiến thắng giúp game thủ Nhật Bản trở thành vận động viên nhỏ tuổi nhất lịch sử giành huy chương vàng ở Đại hội thể thao châu Á.

Yuki Kurihara (11 tuổi) là vận động viên giành huy chương vàng nhỏ tuổi nhất lịch sử các kỳ ASIAD. Ảnh: Getty

Puyo Puyo là game đối kháng dạng giải đố, trong đó người chơi sắp xếp những khối cùng màu để tạo thành chuỗi và xóa chúng khỏi màn hình. Khả năng tạo các chuỗi liên hoàn càng lớn, người chơi càng có cơ hội gây sức ép và ghi điểm trước đối thủ.

Tại ASIAD 20, Puyo Puyo Champions là một trong những nội dung eSports được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương.

Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui sau khi thắng Philippines

Chiến thắng 1-0 trước Philippines vào tối 26-9 không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik có khởi đầu thuận lợi tại bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026 mà còn mang về thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng FIFA.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Philippines. Ảnh: Getty

Theo tính toán sau trận, đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc, từ vị trí thứ 99 lên hạng 97 thế giới.

Sau màn khởi đầu thuận lợi trước Philippines, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục hướng tới kết quả tốt ở những lượt trận tiếp theo, không chỉ để cạnh tranh ngôi đầu bảng mà còn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Cole Palmer chốt tương lai trước sự quan tâm của MU

Tương lai Cole Palmer tiếp tục được chú ý khi MU vẫn dành sự quan tâm tới ngôi sao Chelsea. Theo TEAMtalk cho biết, Cole Palmer chưa có ý định rời Stamford Bridge và vẫn tập trung vào Chelsea.

Những thông tin cho rằng tiền vệ 24 tuổi muốn trở lại miền Bắc nước Anh không làm thay đổi lập trường của anh.

Cole Palmer không có ý định gia nhập MU. Ảnh: Getty

MU đã theo dõi Cole Palmer từ lâu, trong đó Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là đánh giá cao cầu thủ này. Tuy nhiên, Chelsea không có ý định bán ngôi sao quan trọng của đội và từng được cho là định giá anh khoảng 150 triệu bảng.

Cole Palmer vẫn giữ vai trò chủ chốt tại Chelsea, vì vậy khả năng MU chiêu mộ anh trong tương lai gần là rất khó.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam lọt tốp 20 thế giới trên Bảng xếp hạng FIFA

Theo Bảng xếp hạng các đội tuyển futsal quốc gia mới nhất vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã có bước tiến ấn tượng khi tăng 2 bậc, chính thức vươn lên vị trí thứ 20 trên Bảng xếp hạng thế giới.

Bước nhảy vọt thứ hạng của futsal nam Việt Nam xuất phát từ chuỗi thành tích thi đấu xuất sắc tại giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2026, diễn ra hồi tháng 8 vừa qua tại Thái Lan.

Tại sân chơi này, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Giustozzi đã tạo nên địa chấn khi cầm hòa đối thủ đẳng cấp thế giới là Nga (hạng 7 thế giới) với tỷ số kịch tính 2-2, đồng thời buộc chủ nhà Thái Lan (hạng 11 thế giới) phải chia điểm sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 3-3. Chưa dừng lại ở đó, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục phô diễn sức mạnh thuyết phục bằng chiến thắng giòn giã 4-1 trước New Zealand (hạng 48 thế giới) và đánh bại Afghanistan (hạng 21 thế giới) với tỷ số 2-1.

Bao Phương Vinh vào vòng 1/16 Giải vô địch Billiards Carom 3 băng thế giới 2026

Cơ thủ Bao Phương Vinh đã có màn trình diễn ấn tượng Vòng knock-out đầu tiên (32 cơ thủ) Giải vô địch Billiards Carom 3 băng thế giới (World Championship) 2026 diễn ra tại Blois (Pháp), khi đánh bại cơ thủ kỳ cựu Roland Forthomme (Bỉ) với tỷ số 50-25.

Chiến thắng này giúp nhà cựu vô địch thế giới trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tiến vào vòng 16 cơ thủ.

Cơ thủ Bao Phương Vinh tiến vào vòng 16 cơ thủ. Ảnh: Thethaovietnampplus

Tại vòng 1/16, Bao Phương Vinh sẽ chạm trán Alexander Salazar (Colombia) để tranh vé vào tứ kết. Đây là thử thách tiếp theo trên hành trình của cơ thủ Việt Nam tại giải đấu danh giá nhất của Liên đoàn Billiards Carom thế giới (UMB).

Xuân Son nguy cơ chia tay FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang-sik tiết lộ tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương sau trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương phải rời sân. Sau khi trận đấu khép lại, Xuân Son di chuyển với bước chân tập tễnh. Chân sút sinh năm 1997 nhiều khả năng đã dính phải chấn thương khá nặng, đứng trước nguy cơ không thể ra sân ở trận gặp Thái Lan.

Đây sẽ là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu Thái Lan, trận đấu được xem là “chung kết” sớm của bảng B.

Thùy Linh dừng bước trước tay vợt hạng 4 thế giới

Ngày 26-9, tay vợt Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ trước tay vợt hạng 4 thế giới Chen Yu Fei (Trung Quốc) ở vòng 1/8 đơn nữ cầu lông ASIAD 20.

Nguyễn Thùy Linh chia tay ASIAD 20 sau trận thua tay vợt hạng 4 thế giới Chen Yu Fei. Ảnh Getty

Tại set 1, Nguyễn Thùy Linh để thua chóng vánh 10-21 trước Chen Yu Fei . Nhưng sang set 2, Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng nghẹt thở 24-22, qua đó đưa trận đấu vào set đấu quyết định.

Đến set 3, Thùy Linh cố gắng duy trì khả năng phòng thủ. Nhưng thể lực đi xuống khiến Thùy Linh khó đứng vững và chịu thất bại 12-21 ở set 3, qua đó thua chung cuộc 1-2 và chính thức chia tay ASIAD 20.