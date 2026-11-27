Cuộc đua Vua phá lưới UEFA Champions League

Cuộc đua Vua phá lưới UEFA Champions League đang diễn ra hấp dẫn, khi Kylian Mbappe (Real Madrid) cạnh tranh sít sao với những gương mặt đầy tiềm năng.

Trong ngày MU hòa 2-2 với Sporting Lisbon thuộc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng, tiền đạo Luis Suarez ghi 2 bàn, nâng số bàn thắng của anh lên con số 6, ngang với Mbappe và Douvikas (Como).

Tiền đạo Luis Suarez (Sporting Lisbon) (thứ hai, từ phải sang) mừng bàn thắng vào lưới MU. Ảnh: AP

Xếp sau 3 chân sút kể trên là Haaland (Man City), Malen (AS Roma) và Tresoldi (Club Brugge) với 5 bàn.

Harry Kane (Bayern Munich) đang có 4 bàn, nhưng tiền đạo này đang gặp chấn thương nặng, dự kiến chỉ trở lại vào tháng 3-2027.

Ở thành tích kiến tạo, Nico Paz (Como) và Guler (Real Madrid) đang là những cầu thủ dẫn đầu với 5 kiến tạo.

Xét về đội ghi nhiều bàn thắng nhất, đương kim vô địch PSG (Pháp) đứng đầu với 22 bàn sau 5 lượt trận. Como (Italy) đứng thứ hai với 20 bàn.

Đội ghi ít bàn thắng nhất là Bratislava (Slovakia) với chỉ 1 bàn và chưa có điểm số nào sau 5 trận thua.

Tây Ban Nha tạo nên cột mốc chưa từng có

Ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League, cả 5 đội bóng của Tây Ban Nha đều giành chiến thắng.

Đây là lần thứ hai trong mùa giải này, bóng đá Tây Ban Nha có một lượt trận toàn thắng tại vòng phân hạng. Trước đó, thành tích tương tự từng xuất hiện ở lượt trận thứ hai.

Đáng chú ý, đây là cột mốc chưa từng có kể từ khi UEFA Champions League áp dụng thể thức mới, đưa Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên có 5 đội tham dự và hai lần giành thành tích toàn thắng trong cùng một mùa giải.

Tin thể thao (27-11): Tây Ban Nha tạo nên cột mốc chưa từng có. Trong ảnh: Tiền vệ Jude Bellingham (Real Madrid) dứt điểm trong trận đấu với PSV (Hà Lan). Ảnh: AP

Ngoài các đại diện La Liga, chỉ những CLB của Anh từng làm được điều tương tự ở lượt trận mở màn mùa giải năm nay.

Không chỉ giành chiến thắng áp đảo, các đội bóng đến từ La Liga còn chiếm những vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng, khi cả 5 đại diện đều nằm trong nhóm dẫn đầu.

Theo thể thức hiện tại, 8 đội dẫn đầu vòng phân hạng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải đá play-off, còn những đội đứng từ thứ 25 trở xuống sẽ dừng bước.

Nếu cả 5 đại diện của La Liga cùng vượt qua vòng phân hạng, sẽ không những khẳng định sức mạnh của các CLB Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu, mà còn góp phần cải thiện hệ số điểm, tăng cơ hội để La Liga tiếp tục sở hữu 5 suất tham dự Champions League mùa giải tiếp theo.

Gordon lập kỷ lục đặc biệt, vượt Ronaldo

CLB Barcelona vừa giành thêm một chiến thắng thuyết phục tại đấu trường Champions League khi đánh bại đại diện của Azerbaijan là Sabah với tỷ số 4-1 trên sân Baku Olympic.

Đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của đội bóng xứ Catalunya là tân binh Anthony Gordon. Ngôi sao người Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải đầu tiên tại sân Camp Nou bằng màn trình diễn xuất sắc, qua đó được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Gordon lập kỷ lục đặc biệt, vượt Ronaldo. Ảnh: fcbarcelona.com

Đáng chú ý, Gordon còn thiết lập những kỷ lục đặc biệt với 2 bàn thắng. Cú đúp này nâng tổng số bàn thắng Gordon ghi được trong các trận ở Champions League diễn ra tại Azerbaijan lên con số 6. Nhờ đó, ngôi sao của Barcelona thiết lập kỷ lục là cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trên sân khách tại cùng một quốc gia trong lịch sử Champions League. Trước khi lập cú đúp vào lưới Sabah, Gordon từng ghi 4 bàn cho Newcastle trong cuộc đối đầu Qarabag tại Azerbaijan vào mùa giải trước.

Tuy nhiên, đây chưa phải là kỷ lục duy nhất mà tiền đạo người Anh thiết lập. Với 2 bàn thắng mới nhất, Gordon còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi được 6 bàn thắng trên sân khách tại cùng một quốc gia trong 1 năm.

Thành tích này giúp anh vượt qua hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Trước đây, Ronaldo từng ghi 5 bàn thắng cho Real Madrid trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2013. Trong khi đó, Benzema cũng lập thành tích tương tự với 5 pha lập công cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên đất Anh vào năm 2022.

Khi Barcelona chi khoảng 69,3 triệu bảng Anh để chiêu mộ Gordon hồi tháng 5, thương vụ này đã khiến không ít người bất ngờ và đặt dấu hỏi về mức phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh nhanh chóng xua tan những hoài nghi bằng màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại Tây Ban Nha.

Ronaldo được tri ân trong ngày Sporting chạm trán MU

CLB Sporting Lisbon vừa có trận hòa 2-2 với MU trên sân Jose Alvalade trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 giai đoạn vòng phân hạng Champions League.

Trước khi trận đấu bắt đầu, các cổ động viên Sporting Lisbon đã tạo nên bầu không khí đặc biệt khi trình diễn bức tifo khổng lồ mang con số 1906, đánh dấu năm thành lập đội bóng Bồ Đào Nha và kỷ niệm 120 năm lịch sử CLB.

Cristiano Ronaldo khi còn khoác áo Sporting Lisbon. Ảnh: Reuters

Bức tifo còn tái hiện hình ảnh những cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo Sporting Lisbon trong suốt chiều dài lịch sử. Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo được đặt ngay tại vị trí trung tâm.

Điều đặc biệt là Ronaldo thực tế chỉ thi đấu một mùa giải cho Sporting Lisbon. Anh được đôn lên đội hình chính năm 2002, trước khi chuyển sang MU vào năm 2003.

Real Madrid và Barcelona ganh đua giành chữ ký của Haaland

Theo TEAMtalk, Barcelona và Real Madrid đang âm thầm xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Erling Haaland vào mùa hè năm 2027.

Real Madrid và Barcelona ganh đua giành chữ ký của Haaland. Ảnh: AP

Hai ông lớn của Tây Ban Nha duy trì liên lạc thường xuyên thông qua các bên trung gian, với hy vọng thuyết phục tiền đạo 26 tuổi rời Man City.

Bayern Munich và PSG cũng từng bày tỏ sự quan tâm đến chân sút người Na Uy. Tuy nhiên, các đội bóng này cũng như những nhân vật cấp cao tại sân Etihad đều hiểu rằng Haaland muốn thử sức tại La Liga. Đây có thể là yếu tố quyết định cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao này.

Barcelona bất ngờ muốn chiêu mộ tài năng trẻ của MU

Theo The Sun, Ayden Heaven sẵn sàng rời MU theo dạng cho mượn và Barcelona đang dành sự quan tâm cho trung vệ 20 tuổi này.

Barcelona muốn chiêu mộ tài năng trẻ Ayden Heaven của MU (áo đỏ). Ảnh: AP

Heaven không được HLV Mauricio Pochettino sử dụng trong cả hai trận đấu kể từ khi chiến lược gia người Argentina tiếp quản MU.

Fulham cũng muốn có sự phục vụ của cầu thủ trẻ này. Đội bóng thành London từng được liên hệ với khả năng để Calvin Bassey chuyển đến sân Old Trafford vào tháng 1 theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, thương vụ này khó xảy ra, bởi Bassey vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình Fulham.

MU và Newcastle tranh giành Francisco Conceicao

Theo La Gazzetta dello Sport, Liverpool, MU và Newcastle đều muốn chiêu mộ Francisco Conceicao từ Juventus.

Người đại diện Jorge Mendes đã giới thiệu cầu thủ chạy cánh 23 tuổi với Newcastle cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.

MU và Newcastle tranh giành Francisco Conceicao. Ảnh: Getty

Thương vụ này thậm chí có thể mở đường để Juventus mua đứt Nick Woltemade. Dù vậy, Conceicao hiện chưa nghĩ đến chuyện ra đi.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha còn úp mở khả năng tiếp tục gắn bó với Juventus, thay vì tìm kiếm bến đỗ mới. Anh muốn cùng đội bóng thành Turin chinh phục các danh hiệu trong thời gian tới.

Barcelona nhận tin dữ

Trong trận đấu với Villarreal mới đây, Fermin Lopez (Barcelona) đã nhận thẻ đỏ trực tiếp. Với tấm thẻ này, Lopez sẽ bị treo giò 2 trận nên Barcelona nhanh chóng gửi đơn kháng cáo. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã bác đơn kháng cáo và án phạt của Lopez giữ nguyên.

Fermin Lopez (Barcelona) bị treo giò 2 trận. Ảnh: Reuters

Cầu thủ này sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu với Deportivo và Atletico Madrid.

Những con số sau những thất bại của Chelsea

Thất bại 1-4 trước Leeds ngay tại sân Stamford Bridge mới đây đã khiến chiếc ghế của HLV Xabi Alonso tại Chelsea bắt đầu lung lay.

Sau 11 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh, The Blues chỉ giành được 16 điểm với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 5 thất bại, đứng thứ 8, kém đội đầu bảng Arsenal 12 điểm và Liverpool ở vị trí thứ 4 khoảng cách 5 điểm.

Chiếc ghế của HLV Xabi Alonso tại Chelsea bắt đầu lung lay. Ảnh: AP

Chelsea đã ghi 20 bàn nhưng cũng thủng lưới từng ấy lần tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1960-1961, đội bóng thành London cán mốc 20 bàn thắng và 20 bàn thua chỉ sau 11 vòng đấu.

Theo Opta, kể từ đầu tháng 3-2026, không đội bóng nào tại giải Ngoại hạng Anh thua nhiều hơn Chelsea, với 13 thất bại. Trong mùa giải hiện tại, The Blues mắc 16 sai lầm trực tiếp dẫn đến cú dứt điểm của đối phương, trong đó 4 lần dẫn đến bàn thua. Họ cũng đánh rơi 8 điểm từ những trận đấu từng vượt lên dẫn trước, chỉ ít hơn 3 đội tại giải.

Khả năng phòng ngự bóng “chết” đặc biệt đáng báo động. Dù đã bổ nhiệm chuyên gia Austin MacPhee, Chelsea mới ghi 1 bàn từ phạt góc, nhưng nhận tới 5 bàn thua theo cách này, nhiều nhất giải.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội chạm trán Nhật Bản, Hàn Quốc

Theo thông tin từ truyền thông khu vực, Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF) đang cân nhắc phương án mở rộng giải vô địch Đông Á sang khu vực Đông Nam Á vào năm 2027.

Thay vì duy trì phạm vi tổ chức truyền thống, EAFF được cho là đang nghiên cứu khả năng hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), qua đó mời thêm một số đội tuyển trong khu vực tham dự.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là các quốc gia được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng để đăng cai giải đấu. Theo truyền thông Thái Lan, EAFF Cup 2027 có thể diễn ra vào tháng 6-2027.

Dù mọi kế hoạch vẫn đang trong quá trình cân nhắc và chưa có quyết định chính thức, nhưng khả năng Việt Nam trở thành nước chủ nhà là thông tin rất đáng chú ý Nếu được lựa chọn, người hâm mộ có thể chứng kiến đội tuyển Việt Nam chạm trán những đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc ngay trên sân nhà.

Quang Liêm thất bại ở Jerusalem Masters 2026

Kỳ thủ Lê Quang Liêm xếp thứ 9 trong 12 kỳ thủ tại vòng bảng Jerusalem Masters 2026, qua đó bỏ lỡ cơ hội lọt vào bán kết Giải cờ nhanh có tổng quỹ thưởng 250.000 USD.

Kỳ thủ số một Việt Nam kết thúc vòng bảng với 4 điểm qua 11 ván, gồm 2 thắng, 4 hòa và 5 thua. Riêng ngày thi cuối, Quang Liêm giành 1,5 điểm sau 4 ván, với một thắng, một hòa và hai thất bại. Kết quả này không đủ giúp anh cải thiện vị trí để chen chân vào top 4.

Với vị trí thứ 9, Quang Liêm nhận 3.000 USD tiền thưởng. Đây là mức dành cho các kỳ thủ xếp từ thứ 7 đến thứ 12. Trong khi đó, nhà vô địch sẽ nhận 101.000 USD, á quân được thưởng 60.000 USD, còn hai kỳ thủ đứng thứ ba và thứ tư lần lượt nhận 35.000 và 20.000 USD.