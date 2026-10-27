Tin thể thao (27-10): Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026

Rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam), siêu sao Harry Kane chính thức được xướng tên ở giải thưởng Quả bóng vàng nam 2026, siêu sao người Anh được vinh danh ở danh hiệu cao quý nhất bóng đá thế giới dành cho cầu thủ.

Chiến thắng này giúp tiền đạo 33 tuổi vượt qua những đối thủ nặng ký như Kylian Mbappe, Lamine Yamal và đương kim chủ nhân Ousmane Dembele.

Trước đó trong đêm gala, Harry Kane cũng được trao giải Gerd Muller dành cho chân sút nam hay nhất năm, với thành tích 73 bàn qua 65 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển Anh.

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tiền vệ Alexia Putellas giành Quả Bóng Vàng nữ 2026, sau 2 lần đăng quang vào năm 2021 và 2022. Ngôi sao 32 tuổi người Tây Ban Nha cân bằng kỷ lục 3 lần đoạt giải của đồng hương Aitana Bonmati, người chiến thắng liên tiếp từ năm 2023 đến 2025.

Putellas được vinh danh sau mùa giải thành công cùng Barca, giành cú ăn 4 gồm Champions League, vô địch Tây Ban Nha, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Đây cũng là mùa cuối của cô tại đội bóng xứ Catalonia, khép lại 14 năm gắn bó trước khi chuyển sang London City Lionesses (Anh) trong mùa hè 2026.

PSG thắng Lyon 2-0, giữ 3 điểm trên sân nhà

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng PSG vẫn áp đảo ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, các cơ hội của Fabian Ruiz, Ferran Torres và Zabarnyi đều không được tận dụng. Lyon cũng có cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ môn Safonov trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. PSG vẫn áp đảo thế trận trong khi Lyon cũng sẵn sàng phản công đáp trả. Cục diện trận đấu thay đổi khi phút 72, Mayulu đi bóng trước vòng cấm rồi sút căng vào góc gần, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 84, Mika Godts tận dụng pha phản công nhanh để ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho PSG.

Những phút còn lại, Lyon liên tục tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. PSG bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Tin thể thao, các cầu thủ PSG ăn mừng chiến thắng khi đánh bại Lyon ngay trên sân nhà. Ảnh: Getty

Real Madrid và Barcelona đều muốn có Pedro Porro

Theo Diario AS, Tottenham sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng rất cao nếu Real Madrid hoặc Barcelona muốn chiêu mộ hậu vệ phải Pedro Porro. Cầu thủ 27 tuổi được cho là vẫn cởi mở với khả năng trở lại La Liga, dù vừa gia hạn hợp đồng với Tottenham.

Tuy nhiên, đội bóng thành London kiên quyết không để tuyển thủ Tây Ban Nha ra đi giữa mùa giải. Điều này đồng nghĩa với việc hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha có thể phải chờ đợi hoặc chuẩn bị một lời đề nghị đủ sức thuyết phục cho Tottenham.

Real Madrid và Barcelona đều muốn có Pedro Porro. Ảnh: Getty

Liverpool chưa tính chuyện đưa Trent Alexander-Arnold trở lại

Theo Football Insider, Liverpool chưa xem Trent Alexander-Arnold là mục tiêu chuyển nhượng cụ thể trong kế hoạch tìm kiếm phương án cho vị trí hậu vệ phải.

Cầu thủ 28 tuổi đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính tại Real Madrid do sự hiện diện của Denzel Dumfries và Federico Valverde. Dù thời lượng thi đấu hạn chế có thể làm dấy lên những đồn đoán về tương lai, nhưng hiện chưa có động thái thực tế nào hướng đến khả năng Alexander-Arnold trở lại Anfield.

Ronaldo vượt Messi ở bảng điểm lịch sử Quả Bóng Vàng

Cristiano Ronaldo vượt Lionel Messi với 460 điểm so với 450 điểm trong bảng thống kê lịch sử Quả Bóng Vàng, theo nghiên cứu quy đổi kết quả bầu chọn của 69 kỳ trao giải từ năm 1956 đến 2025.

Chuyên gia thống kê Santi Garcia Cremades phân tích 69 kỳ trao giải, không tính năm 2020 khi giải thưởng bị hủy. Nghiên cứu ghi nhận 2.099 lượt xuất hiện của các cầu thủ trong danh sách bầu chọn, thuộc 213 câu lạc bộ và 66 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Theo phương pháp P30, cầu thủ đứng đầu mỗi kỳ nhận 30 điểm, người thứ hai được 29 điểm, người thứ ba nhận 28 điểm và tiếp tục giảm một điểm theo từng vị trí. Điểm số được cộng dồn để xác định thứ hạng cá nhân, câu lạc bộ và quốc gia trong lịch sử giải thưởng.

Kết quả cho thấy Ronaldo vượt Messi về tổng điểm tích lũy. Ở cấp câu lạc bộ, Real Madrid đang dẫn đầu, trong khi đội bóng Đức đứng đầu bảng thống kê theo quốc gia.

Mbappe chạm mốc 100 bàn cho Real Madrid

Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga ngày 25-10, qua đó chạm mốc 100 bàn sau 116 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tiền đạo người Pháp ghi 67 bàn tại La Liga, 25 bàn ở Champions League và 8 bàn tại các giải đấu khác. Anh đứng thứ 4 trong danh sách những cầu thủ đạt 100 bàn nhanh nhất cho 1 câu lạc bộ trong bóng đá hiện đại, sau Harry Kane (104 trận), Cristiano Ronaldo và Erling Haaland (cùng 105 trận).

Mbappe cũng nâng thành tích lên 8 bàn sau 7 trận El Clasico, vượt Lionel Messi (6 bàn) về số bàn thắng trong 7 lần đầu góp mặt ở trận đấu này trong thế kỷ 21, theo Opta.

Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga. Ảnh: Getty

Câu lạc bộ Công an Hà Nội tự tin trước trận gặp Shanghai Port

Huấn luyện viên Mano Polking và tiền vệ Damia Sabater Tous khẳng định câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm giành những điểm số đầu tiên tại AFC Champions League Elite 2026-2027.

Phát biểu tại buổi họp báo, huấn luyện viên Polking cho biết, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có mặt tại Trung Quốc từ hai ngày trước và hoàn thành buổi tập chất lượng. Ông khẳng định toàn đội sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Shanghai Port.

Huấn luyện viên Mano Polking nhấn mạnh, câu lạc bộ Công an Hà Nội đặt mục tiêu thi đấu tốt, đại diện xứng đáng cho bóng đá Việt Nam và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu.

Huấn luyện viên Polking khẳng định câu lạc bộ Công an Hà Nội sẵn sàng đối đầu Shanghai Port. Ảnh: Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Trong khi đó, tiền vệ Damia Sabater Tous cũng bày tỏ quyết tâm, dù đánh giá đây sẽ là trận đấu khó khăn. Anh cho rằng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thể hiện tốt ở 2 trận trước và sẵn sàng nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất.

Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Shanghai Port diễn ra lúc 17 giờ ngày 27-10, thuộc lượt trận thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.