Bruno Fernandes lập cú đúp, MU vẫn bị Sporting Lisbon cầm hòa

Sporting Lisbon mở tỷ số ở phút 33 nhờ cú sút phạt đền thành công của Luis Suárez. Trước đó, tiền đạo này đã bỏ lỡ một quả phạt đền nhưng được trao cơ hội thứ 2 sau tình huống thủ môn Senne Lammens phạm lỗi trong vòng cấm.

Đầu hiệp 2, Bruno Fernandes tỏa sáng với hai bàn thắng chỉ trong vòng hai phút. Phút 48, tiền vệ người Bồ Đào Nha gỡ hòa trên chấm 11m, trước khi đưa MU vượt lên dẫn 2-1 ở phút 50 bằng cú sút xa.

Tuy nhiên, Sporting Lisbon không bỏ cuộc. Phút 80, Luis Suárez hoàn tất cú đúp, ấn định tỷ số hòa 2-2. Chia điểm với Sporting Lisbon, MU chưa thể có chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

Tin thể thao (26-11): MU bị Sporting Lisbon cầm hòa. Ảnh: Getty

Sao trẻ Heaven muốn rời MU

Theo BBC Sport, trung vệ Ayden Heaven đang cân nhắc rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027 do lo ngại không được ra sân thi đấu. Cầu thủ 20 tuổi ưu tiên chuyển sang đội bóng khác theo dạng cho mượn, nhưng cũng sẵn sàng xem xét những lời đề nghị mua đứt.

Gia nhập MU từ Arsenal vào tháng 2-2025, Heaven chủ yếu được sử dụng như phương án dự bị. Dù từng có thời gian được trao cơ hội dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim, nhưng anh dần đánh mất vị trí trong đội hình dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick và hiện không được huấn luyện viên Mauricio Pochettino trọng dụng.

Haaland vướng tranh chấp thương hiệu với thợ điện Ba Lan

Tiền đạo Erling Haaland đang vướng vào tranh chấp pháp lý với một thợ điện người Ba Lan khi liên quan đến quyền đăng ký nhãn hiệu mang họ của mình.

Theo truyền thông quốc tế, Michal Wąs, một thợ điện đang làm việc tại Na Uy, đã đăng ký nhãn hiệu “HAALAND” tại Liên minh châu Âu từ tháng 9-2022, trước khi tiền đạo người Na Uy nộp đơn đăng ký thương hiệu cá nhân vào năm 2023. Nhãn hiệu này bao gồm 16 nhóm sản phẩm, trong đó có quần áo thể thao, thực phẩm bổ sung, nước tăng lực, túi xách, đồ chơi,...

Phía Haaland cho rằng Michal Wąs đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu nhằm khai thác danh tiếng của tiền đạo đang khoác áo Manchester City. Sau đó, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) đã hủy hiệu lực đăng ký nhãn hiệu, đồng thời bác bỏ những lập luận của Wąs về nguồn gốc tên gọi. Người thợ điện này giải thích “HAALAND” là sự kết hợp giữa từ “hala” trong tiếng Ba Lan và “land” trong tiếng Anh, không liên quan đến tên của cầu thủ.

Không chấp nhận quyết định trên, Wąs đã khởi kiện EUIPO lên Tòa án chung Liên minh châu Âu ngày 22-7-2026, và yêu cầu hủy quyết định của cơ quan này. Vụ việc hiện vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng.

Ronaldo được dựng tượng cao 7m tại Trung Quốc

Bảo tàng dành riêng cho Cristiano Ronaldo vừa khai trương tại Thượng Hải (Trung Quốc), với điểm nhấn là bức tượng CR7 cao 7m, tái hiện màn ăn mừng bàn thắng "Siiiiiiu" quen thuộc.

Hơn 50 kỷ vật được vận chuyển từ Madeira đến Thượng Hải, trong đó có Quả bóng vàng năm 2008, cúp vô địch EURO 2016 của đội tuyển Bồ Đào Nha, cùng nhiều đôi giày và áo đấu của Ronaldo.

Không gian triển lãm còn tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Ronaldo, như cú ngả người móc bóng vào lưới Juventus năm 2018 và phòng ở của anh thời còn thi đấu cho Sporting CP tại Lisbon.

Tượng Cristiano Ronaldo cao 7m tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Bailian Inc./PR Newswire

Arsenal thoát phạt đền tranh cãi trước Dortmund

Arsenal gây tranh cãi khi không bị thổi phạt đền trong tình huống bóng chạm tay Viktor Gyokeres ở trận hòa Dortmund 1-1, thuộc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League.

Phút 51, khi Arsenal đang dẫn 1-0, bóng từ quả phạt góc của Dortmund chạm tay Gyokeres trong vòng cấm. Các cầu thủ đội khách lập tức phản ứng, nhưng trọng tài Maurizio Mariani không thổi phạt đền. VAR cũng không can thiệp.

Cựu tiền đạo Alan Shearer cho rằng Arsenal may mắn thoát phạt đền. Cựu trọng tài Mark Clattenburg và Patrick Ittrich cũng nhận định đây là tình huống đáng bị thổi phạt. Huấn luyện viên Dortmund Niko Kovac không hài lòng khi VAR không kiểm tra lại pha bóng.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Arsenal Theo Walcott có quan điểm khác khi cho rằng tình huống chưa đủ rõ ràng để thổi phạt. Gyokeres cũng khẳng định cánh tay của anh hướng về phía thân người.

Trên sân Emirates, Gyokeres mở tỷ số ở phút 10, trước khi Maximilian Beier gỡ hòa cho Dortmund ở phút 55. Arsenal kiểm soát bóng 63%, tung ra 30 cú dứt điểm nhưng không thể ghi thêm bàn.

Huấn luyện viên Mikel Arteta trong trận hòa Dortmund. Ảnh: Reuters.

Sinner phẫu thuật, nguy cơ lỡ Australia Mở rộng 2027

Tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối tại Phần Lan và có thể cần tới 4 tháng để hồi phục, đứng trước nguy cơ bỏ lỡ Australia Mở rộng 2027 khi giải khởi tranh từ ngày 17-1 tại Melbourne (Australia).

Sinner thông báo trên Instagram rằng, bản thân quyết định phẫu thuật sau nhiều tháng điều trị nhưng không đạt kết quả như mong đợi. Tay vợt người Italy sẽ bắt đầu quá trình phục hồi cùng đội ngũ chuyên môn.

Sinner chưa thi đấu kể từ sau chức vô địch Wimbledon ngày 12-7 và phải kết thúc mùa giải 2026 sớm vì vấn đề ở đầu gối. Nếu thời gian hồi phục kéo dài như dự kiến, anh khó kịp trở lại tại Grand Slam đầu tiên trong năm 2027. Hiện, mục tiêu trước mắt của Sinner là hồi phục hoàn toàn trước khi xác định thời điểm trở lại thi đấu.

Sinner tại một buổi họp báo ở Milan (Italy). Ảnh: Reuters.

Siêu máy tính dự đoán U17 Việt Nam không thắng U17 Mali

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali lúc 20 giờ ngày 26-11, ở lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026. Sau trận hòa New Zealand và màn trình diễn tích cực trước Bỉ, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đối mặt thử thách lớn khi Mali đã giành 2 chiến thắng liên tiếp và sớm đoạt vé vào vòng 32 đội.

Theo mô hình dự đoán của ChatGPT, U17 Mali có 57% cơ hội giành chiến thắng, trong khi tỷ lệ thắng của U17 Việt Nam là 19,5%. Khả năng hai đội hòa được dự báo ở mức 23,5%.

Nếu muốn giành quyền đi tiếp, U17 Việt Nam cần hướng tới chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng khi Mali đang có phong độ tốt.