Tin thể thao (25-9): Đức rơi chiến thắng trước Hà Lan, Ronaldo kém duyên

Đức rơi chiến thắng trước Hà Lan

Trong ngày ra mắt đội tuyển Đức tại UEFA Nations League 2026-2027, huấn luyện viên Klopp tưởng như đã có khởi đầu hoàn hảo khi đội khách dẫn Hà Lan 1-0. Phút 32, Felix Nmecha tận dụng đường căng ngang của Philipp Treu, dứt điểm cận thành mở tỷ số. Trước đó, Hà Lan từng đưa bóng vào lưới Đức nhưng bàn thắng của Virgil van Dijk không được công nhận sau khi VAR xác định cầu thủ này có lỗi với thủ môn Ter Stegen.

Cody Gakpo ghi bàn ấn định trận hòa 1-1 cho Hà Lan trước Đức. Ảnh: AP

Sang hiệp 2, đội tuyển Hà Lan gia tăng sức ép, trong khi Đức bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Đến phút 90+2, Cody Gakpo volley đẹp mắt sau pha phản công, ấn định tỷ số 1-1 cho Hà Lan và khiến huấn luyện viên Klopp không thể giành chiến thắng trong trận ra mắt.

Bồ Đào Nha thắng sát sao Xứ Wales

Trong trận mở màn UEFA Nations League 2026-2027 sáng 25-9 (giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại đội bóng Xứ Wales 1-0 trên sân nhà. Joao Felix ghi bàn duy nhất ở phút 22 với cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm Ben Davies đổi hướng khiến thủ môn Danny Ward bất lực. Đội tuyển Bồ Đào Nha kiểm soát thế trận và tạo nhiều cơ hội, nhưng Ronaldo liên tục bỏ lỡ, thậm chí một lần đưa bóng vào lưới nhưng bị VAR xác định việt vị. Cuối trận, Xứ Wales suýt gỡ hòa nhưng không tận dụng được cơ hội.

Ronaldo thi đấu năng nổ nhưng kém duyên trong trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0. Ảnh: AP

Nhật Bản thắng Uruguay bằng thế hệ mới

Hai tân binh Kuryu Matsuki và Kento Shiogai cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Nhật Bản trước Uruguay ở trận giao hữu. Điểm đáng chú ý nằm ở cách huấn luyện viên Moriyasu sử dụng nhân sự. Đội tuyển Nhật Bản xuất phát với sơ đồ 3-4-2-1, Daizen Maeda đá cao nhất, Ritsu Doan mang băng đội trưởng, trong khi hai anh em Kaishu Sano và Kodai Sano cùng góp mặt ở tuyến giữa.

Những cầu thủ quen thuộc như Kubo, Ueda hay Junya Ito ban đầu chỉ ngồi dự bị.

Hai bàn đầu tiên lại đến từ Matsuki và Shiogai, những người mới bước vào đội tuyển. Chiến thắng trước Uruguay vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một trận giao hữu thông thường. Moriyasu có thêm lựa chọn trong lúc Nhật Bản bắt đầu xây dựng lực lượng cho chu kỳ World Cup 2030.

Hàn Quốc thắng Ecuador 3-0

Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Hàn Quốc trước Ecuador, tại Suwon. Đây là trận đầu tiên của Hàn Quốc sau World Cup 2026 và cũng là màn ra mắt của huấn luyện viên tạm quyền Robert Moreno.

Được bố trí đá gần trung lộ trong sơ đồ 4-4-2, Son Heung-min hoạt động hiệu quả hơn và liên tục tạo dấu ấn. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Oh Hyeon-gyu mở tỷ số ở phút 54. Ba phút sau, Son Heung-min thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, nhân đôi cách biệt. Lee Dong-gyeong ấn định chiến thắng 3-0.

Đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp Uruguay ngày 28-9.

Son Heung-min (áo đỏ) mừng bàn thắng vào lưới Ecuador. Ảnh: AP

Man Utd tiếp tục lỗ

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy, tình hình của Man Utd vẫn còn nhiều áp lực dù doanh thu câu lạc bộ đạt mức kỷ lục. "Quỷ đỏ" thu về 677,6 triệu bảng Anh trong năm tài chính kết thúc ngày 30-6-2026, tăng 11,1 triệu bảng Anh so với năm trước. Tuy nhiên, khoản lỗ ròng cũng tăng từ 33 triệu lên 43 triệu bảng Anh. Nguyên nhân chính đến từ việc Man Utd không được dự các cúp châu Âu, khiến doanh thu bản quyền truyền hình và tiền bán vé sụt giảm. Dù vậy, doanh thu truyền hình vẫn tăng 33,9 triệu bảng Anh nhờ đội bóng cán đích thứ 3 giải Ngoại hạng Anh, cải thiện đáng kể so với vị trí thứ 15 mùa 2024-2025.

Nike “trả đũa” Mbappe

Mbappe trở thành tâm điểm chú ý trong trận derby Madrid giữa Atletico và Real Madrid khi bước ra sân với một đôi giày Nike Mercurial gần như không có dấu hiệu nhận diện thương hiệu. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi tiền đạo người Pháp chấm dứt quan hệ hợp tác kéo dài 20 năm với Nike để trở thành đại sứ toàn cầu và đối tác sở hữu cổ phần của thương hiệu thể thao Thụy Sĩ On.

Ngay sau đó, Nike đưa một phiên bản phối màu toàn trắng tương tự lên nền tảng Nike By You, nơi người dùng có thể tùy chỉnh sản phẩm. Nike không trực tiếp nhắc đến Mbappe nhưng đây được xem là màn “trả đũa”.

Henry giàu có sau 12 năm giải nghệ

Thierry Henry gây chú ý khi vừa rao bán căn penthouse sang trọng tại Manhattan (Mỹ) với mức giá 25 triệu USD. Theo Wall Street Journal, đây là bất động sản mà danh thủ người Pháp đã mua từ năm 2010, thời điểm anh chia tay Barcelona để chuyển sang thi đấu cho New York Red Bulls.

Henry giải nghệ vào năm 2014 và hiện làm chuyên gia phân tích cho CBS Sports, Amazon Prime Video và Fox Sports. Theo Forbes, tổng thu nhập trong cả sự nghiệp của Henry được ước tính vào khoảng 230 - 250 triệu USD trước thuế. Giờ đây, việc rao bán căn penthouse trị giá 25 triệu USD cho thấy cuộc sống của huyền thoại người Pháp vẫn gắn liền với những khoản đầu tư đáng chú ý, ngay cả khi anh đã rời xa sân cỏ.

Đội tuyển Lào thắng đậm ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Lào khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Brunei ở bảng A, Division 2. Trên sân Mong Kok (Hong Kong, Trung Quốc), Lào sớm tạo lợi thế khi đội trưởng Bounphachan Bounkong thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 4. Xayasith Singsavang nhân đôi cách biệt ở phút 24. Brunei rút ngắn tỷ số ngay trước giờ nghỉ nhờ Haziq Syamra, nhưng Lào nhanh chóng lấy lại thế trận và Bounxai Xernvanglieng ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 67.