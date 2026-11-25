Real Madrid ngược dòng đẳng cấp

Rạng sáng 25-11 (giờ Việt Nam), Real Madrid có màn ngược dòng ấn tượng trước PSV ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League.

Sau khi bị Perisic chọc thủng lưới trong hiệp một, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bùng nổ sau giờ nghỉ với 5 bàn thắng.

Mbappe cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Getty

Valverde mở đầu cuộc lội ngược dòng, trước khi Bellingham lập siêu phẩm vô-lê đưa Real Madrid vượt lên dẫn 2-1. Mbappe lập cú đúp, còn Vinícius Junior ấn định chiến thắng 5-1 ở phút 87.

Chiến thắng này giúp Real Madrid duy trì thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận vòng phân hạng Champions League.

Arsenal chia điểm trước Dortmund

Rạng sáng 25-11 (giờ Việt Nam), Arsenal chạm trán Borussia Dortmund ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League tại sân Emirates.

Arsenal nhập cuộc đầy chủ động và sớm áp đảo Dortmund. Phút thứ 9, Gyokeres nhận bóng trước vòng cấm, khống chế một nhịp rồi tung cú sút quyết đoán, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng, Arsenal tiếp tục kiểm soát thế trận, khiến Dortmund gần như không thể tạo ra sức ép đáng kể trong phần còn lại của hiệp một.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi sau giờ nghỉ khi đại diện nước Đức chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 55, trung vệ trẻ Joane Gadou có pha đột phá từ phần sân nhà, xuyên thẳng vào trung lộ trước khi chọc khe thuận lợi cho Beier băng xuống dứt điểm chìm, san bằng tỷ số 1-1.

Những phút còn lại, hai đội đều tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công. Chung cuộc, Arsenal và Dortmund hòa nhau 1-1.

Man City hòa 2-2 trước Napoli

Cũng trong rạng sáng 25-11 (giờ Việt Nam), Man City chia điểm với Napoli trong trận cầu 4 bàn thắng tại vòng phân hạng Champions League.

Man City hai lần bị Napoli vượt lên dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ, qua đó giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Rasmus Højlund mở tỷ số ở phút 55, Ayyoub Bouaddi gỡ hòa phút 67. Noa Lang đưa Napoli vượt lên ở phút 76, trước khi Rayan Cherki ấn định tỷ số hòa 2-2 ở phút 86.

Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr đè bẹp Al Sadd

Rạng sáng 25-11 (giờ Việt Nam), Al Nassr tiếp đón Al Sadd trên sân nhà tại vòng bảng Cúp C1 châu Á. Siêu sao Cristiano Ronaldo sớm tạo dấu ấn khi mang về quả phạt đền ở phút 13 và tự mình thực hiện thành công, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, lợi thế của Al Nassr không kéo dài lâu. Phút 22, Afif kiến tạo để Waad băng vào dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đến phút 35, Ronaldo một lần nữa sút tung lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Cuối hiệp một, Al Sadd còn rơi vào thế bất lợi khi Waad nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền (bàn thứ 987 trong sự nghiệp) trong trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Champions League giữa Al Nassr và Al Sadd. Ảnh: Getty

Sau giờ nghỉ, tận dụng lợi thế hơn người, Al Nassr gia tăng sức ép và liên tục dồn ép đối thủ. Phút 56, Joao Felix thực hiện cú ngả bàn đèn đẹp mắt, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Những phút tiếp theo, hai đội tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào. Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Al Sadd.

Pochettino đối mặt kỷ lục buồn cùng MU

Sau thảm bại 0-4 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh, MU tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi làm khách trên sân Sporting CP ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2026-2027. Đây cũng là màn ra mắt của huấn luyện viên (HLV) Mauricio Pochettino tại đấu trường danh giá nhất châu Âu trên cương vị thuyền trưởng Quỷ đỏ.

Theo thống kê của Opta, MU đã nhận ít nhất 2 bàn thua ở cả 3 trận Champions League gần nhất, với tổng cộng 8 lần thủng lưới. Đáng chú ý, đội chủ sân Old Trafford chưa từng trải qua 4 trận liên tiếp nhận từ 2 bàn thua trở lên tại giải đấu này. Nếu Sporting CP ghi ít nhất 2 bàn, thầy trò Pochettino sẽ lập nên cột mốc buồn chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ.

Chelsea quyết định tương lai của HLV Xabi Alonso

Theo những thông tin mới nhất, ban lãnh đạo Chelsea vẫn muốn trao thêm thời gian cho HLV Alonso, người mới được bổ nhiệm vào mùa hè vừa qua. Dù vậy, nhà cầm quân 44 tuổi đang chịu áp lực lớn sau chuỗi phong độ đáng thất vọng của đội bóng.

Chelsea chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Thất bại 1-4 trước Leeds United ngay tại Stamford Bridge càng khiến chiếc ghế của HLV Alonso lung lay. Đội bóng thành London hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League và đã phải hứng chịu sự phản đối từ người hâm mộ.

Ban lãnh đạo Chelsea chưa có ý định sa thải HLV Alonso. Ảnh: Getty

Ban lãnh đạo Chelsea cũng thừa nhận đội bóng cần cải thiện phong độ và nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải sớm tạo ra phản ứng tích cực.

Barcelona nhận tin không vui tại Champions League

Barcelona xác nhận Lamine Yamal sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Sabah ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2026-2027 do gặp vấn đề ở mắt cá chân.

Trước đó, ngôi sao sinh năm 2007 bị đau trong lúc khởi động trước trận gặp Villarreal tại La Liga. Dù vậy, anh vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút, góp công vào chiến thắng ngược dòng 3-2 của Barcelona.

Theo tờ AS, quyết định để Yamal nghỉ ngơi nhận được sự đồng thuận từ cầu thủ, ban huấn luyện và lãnh đạo câu lạc bộ. Barcelona không muốn mạo hiểm với trụ cột của mình trước thềm những cuộc đại chiến với Atletico Madrid và Man City.

Nguyễn Lực lọt Top 20 cầu thủ xuất sắc nhất U17 World Cup 2026

Theo thống kê của Sofascore, Chu Ngọc Nguyễn Lực đạt điểm trung bình 8,15 sau hai lượt trận tại U17 World Cup 2026, xếp thứ 17 trong danh sách những cầu thủ được đánh giá cao nhất giải. Đáng chú ý, anh là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 20.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) ăn mừng bàn gỡ hòa vào lưới U17 New Zealand. Ảnh: VFF

Ở trận ra quân gặp U17 Bỉ, Nguyễn Lực ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc, hoàn thành 84% số đường chuyền và được chấm 8 điểm. Đến cuộc đối đầu U17 New Zealand, tiền vệ mang áo số 10 tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng, một kiến tạo, 3 đường chuyền quyết định và 2 cơ hội lớn tạo ra cho đồng đội, qua đó nhận 8,3 điểm.

Sau hai trận, Nguyễn Lực đã ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 3 trong tổng số 5 bàn thắng của U17 Việt Nam tại giải đấu.

Ánh Viên tái xuất ấn tượng, phá kỷ lục Đại hội sau 8 năm

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tạo dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khi giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung bơi 100m ngửa nữ, đồng thời phá kỷ lục Đại hội do chính cô thiết lập cách đây 8 năm.

Ánh Viên giành HCV cá nhân. Ảnh: Quý Lượng

Ở chung kết bơi 100m ngửa nữ, Ánh Viên cán đích với thời gian 1 phút 02 giây 75, giành HCV và phá kỷ lục Đại hội (1 phút 03 giây 71) do chính cô thiết lập năm 2018.

Đây là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Ánh Viên kể từ khi trở lại đường đua xanh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của cựu kình ngư số một Việt Nam sau gần 4 năm giải nghệ.