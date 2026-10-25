Tin thể thao (25-10): Tâm điểm chung kết giải bóng chuyền quốc gia

Tâm điểm chung kết giải bóng chuyền quốc gia

Trận chung kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026 (diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 25-10) là cuộc đối đầu giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19.

Trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 25-10. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Trước đó ở bán kết, Hà Nội Tasco Auto thắng tưng bừng Hóa chất Đức Giang Lào Cai 3-0. Trong khi đó, Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 khẳng định sức mạnh vượt qua VTV Bình Điền Long An 3-0.

Sau 5 năm, kể từ năm 2021 đến nay, Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 mới giành quyền vào chung kết giải vô địch quốc gia. Đội bóng áo lính sở hữu thành tích 12 lần vô địch quốc gia và đang có sự trở lại mạnh mẽ. Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto gây ấn tượng khi giành quyền vào chung kết ngay trong lần đầu tiên lên hạng.

FIFA không công nhận bàn thắng thứ 982 của Ronaldo

Ronaldo trở thành tâm điểm tranh cãi sau chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại vòng 11 Saudi Pro League 2026-2027. Tình huống diễn ra ở phút 49, khi Ronaldo bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của Joao Felix, đưa bóng vào lưới đối phương. Trọng tài tham khảo VAR trước khi công nhận bàn thắng của CR7 không việt vị.

Bàn thắng thứ 982 của Ronaldo không được FIFA công nhận. Ảnh: Al Nassr

Đáng chú ý, trang chủ Saudi Pro League vẫn ghi nhận bàn thắng cho Ronaldo, trong khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) lại tính đây là tình huống phản lưới nhà. Như vậy, bàn thắng thứ 982 của Ronaldo đã không được công nhận.

Barcelona kiếm bộn tiền nhờ Siêu kinh điển

Barcelona sẽ tiếp đón Real Madrid trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa 2026-2027 vào rạng sáng 26-10 (giờ Việt Nam). Ngoài ý nghĩa cạnh tranh tại La Liga, màn so tài này còn mang lại cơ hội lớn để đội chủ sân Camp Nou gia tăng nguồn thu từ hoạt động tổ chức trận đấu.

Vé xem trận đấu được mở bán từ ngày 29-9, với mức giá thay đổi tùy theo nhu cầu và số lượng chỗ ngồi còn trống. Ban đầu, những tấm vé rẻ nhất có giá khoảng 299-640 euro. Tuy nhiên, khi lượng vé phổ thông ngày càng khan hiếm, giá những chỗ ngồi còn lại đã tăng đáng kể.

Theo AS, vé phổ thông hiện dao động từ 1.249 euro đến 2.099 euro. Các gói dịch vụ VIP còn đắt đỏ hơn, từ 2.400 euro đến mức lên tới 8.000 euro. Lãnh đạo Barcelona kỳ vọng trận Siêu kinh điển hôm 26-10 sẽ vượt kỷ lục doanh thu bán vé 16,4 triệu euro được thiết lập vào ngày 10-5, trong mùa giải 2025-2026.

Man City thua trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh 2026-2027

Aston Villa có màn trình diễn ấn tượng trước Man City khi đánh bại đội khách 2-1 trên sân Villa Park, tại vòng 8 giải Ngoại hạng Anh 2026-2027. Trong khi thầy trò Unai Emery chơi chặt chẽ và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ, Man City lại gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Aston Villa đánh bại Man City. Ảnh: AP

Kết quả này cũng đánh dấu chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Aston Villa trước Man City tại giải Ngoại hạng Anh. Với thất bại đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh 2026-2027, Man City để cho Arsenal bắt kịp điểm số, khi hai đội cùng có được 21 điểm sau 8 trận.

Huấn luyện viên Fabregas cùng Como làm nên lịch sử

Hưng phấn sau khi đánh bại Manchester United 4-1 tại UEFA Champions League, Como trở về đấu trường Serie A và tiếp tục gây chú ý. Chiến thắng 2-0 trước Sassuolo giúp thầy trò huấn luyện viên Fabregas nối dài chuỗi bất bại tại sân nhà mùa này lên 5 trận, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Como vươn lên vị trí thứ 4 tại Serie A, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử với 17 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên, thành tích tốt nhất lịch sử câu lạc bộ ở giải đấu cao nhất Italy.

Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng xin dừng dẫn dắt Đồng Nai FC

Sau thất bại 0-4 trước Thép xanh Nam Định, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cho biết sẽ làm việc với lãnh đạo Đồng Nai FC để bàn về khả năng rời ghế huấn luyện. Đây có thể là sự thay đổi đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo tại V-League 2026-2027.

Sau 5 vòng đấu, Đồng Nai FC mới giành được 1 điểm từ trận hòa 0-0 trước Bắc Ninh FC, đồng thời nhận 4 thất bại. Đáng chú ý, Đồng Nai FC chưa ghi được bàn thắng nào và đã để thủng lưới 10 lần. “Thành tích đội bóng không tốt, tôi là huấn luyện viên trưởng nên phải nhận trách nhiệm. Các cầu thủ chưa đủ tự tin, toàn đội thi đấu căng cứng. Thời điểm hiện tại, tôi sẽ bàn bạc với lãnh đạo về việc dừng lại. Điều đó có thể tốt cho đội bóng, bởi người mới sẽ giúp đội đi lên”, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cho biết.