Tin thể thao (24-9): Vì sao Tottenham 'chi đậm' chuyển nhượng nhưng đá lẹt đẹt?

Tottenham “chi đậm” chuyển nhượng nhưng đá lẹt đẹt

Tottenham bước vào mùa giải với một cuộc tái thiết lớn khi Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke và Sávio lần lượt gia nhập đội bóng với tổng phí chuyển nhượng khoảng 304,5 triệu bảng Anh. Ngoài ra, Spurs còn mượn Omar Marmoush kèm nghĩa vụ mua đứt và bổ sung một số cầu thủ tự do.

Tuy nhiên, sau 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh trôi qua mà Spurs đang nằm trong nhóm xuống hạng với 2 điểm và hiệu số -6, qua đó trải qua khởi đầu tệ nhất của họ trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh.

Tottenham đã đầu tư đội hình mạnh nhưng lối chơi không có nhiều chuyển biến. Ảnh: Reuters

HLV De Zerbi có triết lý triển khai thế trận từ tuyến dưới, kéo đối thủ lên pressing rồi khai thác khoảng trống phía sau. Dù vậy, Spurs vẫn chưa biến những cá nhân thành một hệ thống tấn công ổn định. Họ thường xuyên đưa bóng lên được những khu vực nguy hiểm, có nhiều pha đi bóng và nhiều lần chạm bóng trong vùng cấm nhưng khâu cuối cùng lại thiếu hiệu quả. Thêm nữa, Tottenham không ghi bàn trong bốn vòng đầu. Trước Aston Villa, hai bàn của họ chỉ đến từ phút 86 trở đi, khi tỷ số đã là 0-3.

Đáng chú ý, Tottenham gần như xây lại cả đội hình trong một thời gian ngắn. Chỉ 4 cầu thủ từng thi đấu nhiều thời gian trong mùa trước tiếp tục giữ vai trò thường xuyên ở mùa này. Đội hình xuất phát hiện tại trung bình mới gắn bó với CLB khoảng 1,3 năm, trong khi HLV De Zerbi thay đổi khoảng 4 vị trí mỗi trận. Đây là một phần lý do Spurs thường trông giống tập hợp nhiều cầu thủ tốt hơn là một đội bóng hoàn chỉnh, trong khi cách chơi của HLV De Zerbi đòi hỏi mức độ ăn ý rất cao giữa các vị trí.

Thái Lan mất trung vệ nhập tịch trước FIFA ASEAN Cup 2026

Jonathan Khemdee gặp vấn đề trong một buổi tập của đội tuyển Thái Lan và đội ngũ y tế đánh giá chấn thương của trung vệ gốc Đan Mạch khá nghiêm trọng, cần khoảng 8 tháng điều trị và hồi phục. Điều này đồng nghĩa anh không thể thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Khemdee sở hữu chiều cao 1,90m và hiện là một trong những nhân tố quan trọng ở hàng thủ Thái Lan, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp và chống bóng bổng.

U23 Việt Nam đón tin vui trước trận gặp Hàn Quốc

Đội tuyển U23 Việt Nam nhận tin tích cực về lực lượng trước trận tứ kết ASIAD 20 khi hai tiền vệ Xuân Bắc và Quốc Cường đều không gặp chấn thương nghiêm trọng.

U23 Việt Nam có thể ra sân với đội hình mạnh nhất ở trận đấu với U23 Hàn Quốc. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, cả hai có thể kịp trở lại trong cuộc đối đầu U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết. Sự trở lại của hai tiền vệ sẽ giúp HLV Đinh Hồng Vinh giảm bớt áp lực về nhân sự ở tuyến giữa. Xuân Bắc có vai trò quan trọng điều tiết và chuyển đổi trạng thái, trong khi Quốc Cường cũng là phương án được sử dụng thường xuyên.

Trước đó, bộ đôi này lần lượt rời sân trong trận gặp U23 Uzbekistan ngày 22-9. Xuân Bắc phải rời sân bằng cáng ở phút 34, còn Quốc Cường được thay ra ở phút 70 do gặp vấn đề về thể trạng.

James Trafford “hồi sinh” sau khi rời Man City

James Trafford đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo Leeds sau khi rời Man City. Qua 6 trận trên mọi đấu trường, thủ môn 23 tuổi chỉ nhận 3 bàn thua, giữ sạch lưới 3 lần và chưa phải nếm mùi thất bại.

James Trafford đang thi đấu tốt trong màu áo Leeds. Ảnh: The New York Times

Leeds đã bỏ ra khoảng 45 triệu bảng Anh để đưa Trafford trở lại CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, biến thủ môn người Anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng.

Phong độ ổn định của Trafford góp phần giúp Leeds duy trì thành tích bất bại tại Ngoại hạng Anh sau 5 vòng đấu, gồm 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Theo thống kê của Opta, tỷ lệ cứu thua của thủ thành này đạt 87% trên mọi đấu trường. Thành tích đó đứng thứ hai tại châu Âu, chỉ sau Elia Caprile của Cagliari với 91%.

HLV Klopp đặt ra loạt quy tắc mới cho đội tuyển Đức

Sau khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức, HLV Jurgen Klopp đã đưa ra một số quy tắc mới khác biệt so với thời người tiền nhiệm Julian Nagelsmann.

HLV Jurgen Klopp nỗ lực siết chặt kỷ luật của đội bóng. Ảnh: Aawsat

Thay vì được phép đến ăn tối dần dần từ 7 giờ hoặc 8 giờ tối, các cầu thủ phải có mặt ăn tối đúng giờ vào lúc 7 giờ hoặc 8 giờ tối. Mục đích là để tăng cường tinh thần đồng đội bằng cách để toàn bộ đội hình cùng ngồi xuống và ăn tối vào cùng một thời điểm.

Điện thoại bị cấm sử dụng trong các buổi tập luyện vào ngày thi đấu, khi các cầu thủ đang khởi động trong phòng tập hoặc được mát-xa. Ngoài ra, việc cắt tóc tại khách sạn hoặc khu tập trung của đội là điều không nên. Các chuyến thăm gia đình sẽ chỉ được cho phép trong những dịp được chọn lọc để toàn đội tập trung vào mục tiêu chung và cùng nhau phát triển như một tập thể khi ở trong khu tập trung của đội.

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Philippines ngày 26-9, sau đó đối đầu Thái Lan ngày 29-9. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung. Sau hai lượt trận này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ trở lại Jakarta để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp Pakistan ngày 2-10.

Huyền thoại Henry giàu có sau hơn 10 năm giải nghệ

Huyền thoại người Pháp, Thierry Henry, gây chú ý khi vừa rao bán căn penthouse sang trọng tại Manhattan (Mỹ) với mức giá 25 triệu USD. Đây là bất động sản mà cựu chân sút Arsenal mua từ năm 2010, thời điểm ông chia tay Barca để chuyển sang thi đấu cho New York Red Bulls.

Thierry Henry có thu nhập rất cao dù đã giải nghệ. Ảnh: SCMP

Ngoài căn penthouse trên, Henry được cho là sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó có căn biệt thự trị giá 13 triệu USD tại Hampstead, phía bắc London.

Henry giải nghệ vào năm 2014 và hiện làm chuyên gia phân tích cho CBS Sports, Amazon Prime Video và Fox Sports. Theo truyền thông Anh, Henry nhận mức thu nhập khoảng 133.000 USD mỗi tuần từ công việc truyền thông, tương đương thu nhập của một cầu thủ kỳ cựu tại Ngoại hạng Anh.