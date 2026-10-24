Tin thể thao (24-10): Thắng Al-Faisaly, Al-Nassr tiếp tục bám đuổi ngôi đầu

Al-Nassr sớm mở tỷ số ở phút 4 nhờ công Abdullah Al-Hamdan sau đường kiến tạo của Sadio Mane. Đến phút 49, Cristiano Ronaldo nhân đôi cách biệt cho Al-Nassr. Bốn phút sau, tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc.

Phút 66, Bongonda ghi bàn rút ngắn tỷ số, thắp lại hy vọng giành điểm cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Angelo Borges ghi bàn ở phút 79, ấn định chiến thắng 3-1 cho Al-Nassr.

Kết quả này giúp Al-Nassr tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng, trong khi Al-Faisaly đứng thứ 15 và đối mặt nguy cơ rơi vào nhóm xuống hạng.

Tin thể thao, Ronaldo ghi bàn giúp Al-Nassr giành chiến thắng trước Al-Faisaly. Ảnh: Getty

Barcelona nhắm vào Haaland và Cherki nếu Man City nhận án phạt

Barcelona lên kế hoạch tiếp cận tiền đạo Erling Haaland và tiền vệ Rayan Cherki nếu Man City phải nhận án phạt tài chính từ Premier League.

Erling Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn hàng đầu châu Âu, đồng thời nằm trong nhóm cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới. Trong khi đó, Rayan Cherki cũng gây ấn tượng với phong độ nổi bật.

Real Madrid muốn bán Alexander-Arnold trong tháng 1

Theo Bernabeu Digital, hậu vệ người Anh Alexander-Arnold đang thất sủng dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho, nhưng lại thu hút sự quan tâm của Chelsea.

Đáng chú ý, huấn luyện viên Xabi Alonso của Chelsea rất muốn tái hợp với học trò cũ từng làm việc cùng ông tại Real Madrid. Gia nhập Bernabeu từ Liverpool vào năm 2025 với bản hợp đồng đến năm 2031, tuy nhiên Alexander-Arnold lại gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí. Việc huấn luyện viên Jose Mourinho ưu tiên sử dụng Federico Valverde ở hành lang cánh phải đã khiến anh thường xuyên phải ngồi dự bị.

Real Madrid muốn bán Alexander-Arnold. Ảnh: Getty

Messi chưa chốt kế hoạch dự Gala Quả Bóng Vàng 2026

Theo Mundo Deportivo, Lionel Messi sẽ quyết định việc đến London dự Gala Quả Bóng Vàng 2026 sau trận đấu tiếp theo của Inter Miami gặp New York Red Bulls, diễn ra vào ngày 25-10.

Do quỹ thời gian hạn hẹp cùng lịch thi đấu và di chuyển liên tục khiến tiền đạo người Argentina gặp khó khăn trong việc sắp xếp kế hoạch. Dù là gương mặt đáng chú ý tại lễ trao giải năm nay và đang giữ kỷ lục 8 lần giành Quả Bóng Vàng, Lionel Messi vẫn chưa xác nhận tham dự sự kiện.

Siêu máy tính dự đoán Lamine Yamal không giành Quả Bóng Vàng 2026

Siêu máy tính của Canadian Sports Betting dự đoán Harry Kane sẽ giành Quả Bóng Vàng 2026, trong khi Lamine Yamal tiếp tục xếp thứ 2 như năm ngoái.

Mùa giải 2025-2026, Harry Kane ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich, góp công giúp đội bóng này giành chức vô địch Bundesliga, Cup Đức và Siêu Cup Đức. Anh cũng ghi 12 bàn cho đội tuyển Anh tại các giải đấu quốc tế.

Trong khi đó, Lamine Yamal ghi 24 bàn và có 18 kiến tạo cho Barcelona, giúp đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch La Liga. Anh cũng cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành World Cup 2026.

Theo France Football, Quả Bóng Vàng được quyết định dựa trên màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần thể thao. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại London, Anh vào tối 26-10.

Dù dự đoán Lamine Yamal chưa thể chiến thắng năm nay, nhưng siêu máy tính vẫn đánh giá ngôi sao Barcelona có khả năng giành danh hiệu này trong những năm tới.

Siêu máy tính dự đoán Lamine Yamal không giành Quả Bóng Vàng 2026. Ảnh: Getty

AFC ủng hộ Infantino tái ứng cử Chủ tịch FIFA

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tái ứng cử nhiệm kỳ mới. Tuyên bố được Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa đưa ra tại Đại hội bất thường ở Tokyo, khẳng định châu Á cam kết đồng hành cùng ông Infantino.

Trước đó, Chủ tịch AFC từng phản đối kế hoạch bán bản quyền thương mại các giải đấu của FIFA. Tuy nhiên, sau lời xin lỗi và những giải đáp từ ông Infantino tại cuộc họp Hội đồng gần đây, quan hệ giữa hai bên đã hạ nhiệt.

Với sự ủng hộ từ các thành viên AFC, Infantino có thêm lợi thế trước cuộc bầu cử và hướng tới nhiệm kỳ thứ tư kéo dài đến năm 2031.

Fonseca tái đấu Alcaraz tại Brazil

Tay vợt trẻ Joao Fonseca xác nhận sẽ chạm trán Carlos Alcaraz trong trận biểu diễn tại Sao Paulo ngày 12-12. Cuộc so tài diễn ra tại sân Nubank Parque, sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Palmeiras.

Hai tay vợt từng gặp nhau 2 lần, trong đó Alcaraz toàn thắng, tại trận biểu diễn ở Miami tháng 12-2025 và vòng 2 Miami Open hồi tháng 3-2026. Fonseca háo hức chờ cơ hội phục thù trên sân nhà và gọi đây là thời điểm thích hợp để tái đấu.

Chủ nhà Asian Para Games ba lần phát nhầm quốc ca

Ban tổ chức Asian Para Games 2026 tại Nhật Bản phải xin lỗi sau khi phát nhầm quốc ca ba lần trong ngày 19-10, hai lần tại lễ trao huy chương taekwondo và một lần trước trận bóng chuyền ngồi nữ giữa Trung Quốc và Iran. Theo hãng thông tấn Jiji Press, nguyên nhân được xác định là lỗi cài đặt phần mềm phát nhạc.

Ngay sau đó, Thị trưởng Nagoya Ichiro Hirosawa, quyền Chủ tịch Ban tổ chức, thừa nhận những sai sót này là không thể chấp nhận và cho biết sẽ tăng cường kiểm tra quy trình.

Trước đó, tại ASIAD 2026, ban tổ chức cũng từng phát nhầm quốc ca Triều Tiên thay vì quốc ca Hàn Quốc trước trận hockey nam giữa Hàn Quốc và Bangladesh.