MU thảm bại trong trận ra mắt của Pochettino

Với lợi thế sân nhà, Liverpool chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 8, trong nỗ lực ngăn chặn Isak, trung vệ Yoro phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau đó, Szoboszlai ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool từ tình huống đá phạt.

Chỉ 5 phút sau, hàng thủ MU tiếp tục mắc sai lầm. Ngumoha đột phá bên cánh trái rồi kiến tạo để Florian Wirtz dứt điểm khéo léo, giúp Liverpool nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Dù rất nỗ lực chống đỡ, nhưng MU vẫn phải nhận bàn thua thứ ba ở phút 66 sau pha lập công của Ngumoha.

Đến phút 82, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Victor Munoz ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool, khép lại trận đấu đáng quên của MU trong ngày tân huấn luyện viên trưởng Pochettino ra mắt.

MU thảm bại trước Liverpool trong trận ra mắt của tân huấn luyện viên Pochettino. Ảnh: Reuters

Leandro Paredes ngất trên sóng truyền hình

Boca Juniors đã trở thành nhà vô địch Copa Sudamericana 2026 sau khi đánh bại Atletico Mineiro 2-0 trong trận chung kết, chấm dứt cơn hạn danh hiệu châu lục kéo dài 18 năm. Đáng nói là sau trận đấu, đội trưởng Leandro Paredes trong lúc phỏng vấn đã bị sốc nhiệt và ngất ra sân khiến nhà đài phải cắt hình. Sân Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla, Colombia), nơi diễn ra chung kết có nền nhiệt đáng sợ khi có thể tăng đến 40 độ C và đã từng ghi nhận một số trường hợp cầu thủ bị sốc nhiệt tại đây. Paredes hiện đã ổn định sau khi được đưa vào phòng thay đồ để nghỉ ngơi.

Neymar vô địch giải poker, nhận hơn 63.000 USD

Tiền đạo Neymar giành chức vô địch đầu tiên trong hệ thống giải poker Brazil sau khi đánh bại người bạn thân Gilmar Araújo tại São Paulo.

Neymar vô địch nội dung 1-Day High Roller thuộc hệ thống BSOP Millions, giải đấu có 121 lượt đăng ký. Chiến thắng giúp Neymar nhận 380.000 real, tương đương hơn 63.000 USD. Trong khi đó, Araújo về nhì và nhận 250.000 real.

Ở ván đấu quyết định, Neymar và đối thủ đều đặt toàn bộ số chip vào giữa bàn. Với những lá bài thuận lợi, tiền đạo người Brazil giành chiến thắng chung cuộc.

Neymar (giữa) ăn mừng sau khi vô địch nội dung 1-Day High Roller thuộc BSOP Millions. Ảnh: Mundo Poker

Fernandes chưa đàm phán gia hạn hợp đồng với MU

Đội trưởng Bruno Fernandes xác nhận chưa tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với MU, đồng thời khẳng định tiền bạc không phải lý do khiến anh cân nhắc rời Old Trafford.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết, MU từng đưa ra hai đề nghị gia hạn, nhưng hiện hai bên chưa đàm phán. Fernandes cũng bác bỏ thông tin yêu cầu tăng lương hoặc kéo dài hợp đồng, đồng thời tiết lộ từng có cơ hội gia nhập những đội bóng trả mức đãi ngộ cao hơn nhưng vẫn chọn ở lại MU.

Hợp đồng hiện tại của Fernandes có thời hạn đến tháng 6-2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Tiền vệ 32 tuổi khẳng định chỉ rời đội bóng khi không còn duy trì được phong độ hoặc câu lạc bộ không muốn giữ mình. Hiện tại, ưu tiên của Fernandes là giúp MU trở lại với những chiến thắng.

Anh cũng khẳng định tham vọng giành chức vô địch Premier League và Champions League cùng MU vẫn không thay đổi.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh giải thích lý do từ chối bàn thắng của Haaland

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác định thủ môn Bernd Leno đã kiểm soát bóng trước khi Erling Haaland đá bồi, khiến Man City bị từ chối bàn thắng trong trận hòa Fulham 1-1.

Theo thông báo của Ban tổ chức, VAR nhận định bóng nằm giữa hai tay Leno khi Erling Haaland lao vào dứt điểm. Theo điều Luật của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), cầu thủ đối phương không được tranh chấp khi thủ môn đang kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, quyết định này gây tranh cãi. Cựu tiền vệ Joe Cole cho rằng Leno chưa thực sự làm chủ trái bóng, trong khi thủ môn Fulham khẳng định anh đã kiểm soát được tình huống. Huấn luyện viên Enzo Maresca cũng cho rằng bàn thắng của Haaland hợp lệ.

Man City sau đó gỡ hòa nhờ Elliot Anderson ở phút 57, nhưng không thể ghi thêm bàn, qua đó trải qua trận thứ tư liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh.

Casemiro lên tiếng bảo vệ Messi sau tình huống gây tranh cãi

Lionel Messi nhận nhiều chỉ trích sau khi ném bóng trúng mặt tiền đạo Gonzalo Tapia trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Columbus Crew ở trận mở màn vòng play-off MLS Cup. Trọng tài chỉ rút thẻ vàng với cả hai cầu thủ, khiến quyết định dành cho Messi gây tranh luận.

Lên tiếng bảo vệ đồng đội, Casemiro cho rằng Messi không mất bình tĩnh trong tình huống này. Tiền vệ người Brazil cũng nhấn mạnh Inter Miami cần giữ bình tĩnh và cải thiện phong độ, bởi đội bóng sẽ bị loại nếu tiếp tục thất bại ở trận đấu tiếp theo.

Lionel Messi nhận nhiều chỉ trích sau khi ném bóng trúng mặt tiền đạo Gonzalo Tapia. Ảnh: Getty

PSG nhận tin dữ, Désiré Doué nghỉ dài hạn vì chấn thương

PSG xác nhận tiền vệ Désiré Doué bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải trong trận thắng Nice 3-2 tại Ligue 1 mới đây. Cầu thủ người Pháp sẽ phải phẫu thuật trước khi tháng 11 kết thúc.

Đây là tổn thất lớn với huấn luyện viên Luis Enrique bởi Désiré Doué đang là nhân tố quan trọng trên hàng công PSG. Gia nhập đội bóng vào mùa hè 2024 từ Rennes, Désiré Doué nhanh chóng khẳng định vị trí nhờ kỹ thuật, tốc độ và khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vị trí.

Ở mùa giải 2026-2027, Désiré Doué đã ra sân 10 trận tại Ligue 1, ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo. Chấn thương nghiêm trọng này khiến PSG đối mặt bài toán nhân sự khó khăn trong thời gian tới.