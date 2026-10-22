Tin thể thao (22-10): MU thua đậm 1-4 trước Como ở Champions League

Rạng sáng 22-10 (giờ Việt Nam), MU làm khách trên sân của Como (Italy) ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng UEFA Champions League.

Thầy trò HLV Michael Carrick đã trải qua một đêm “ác mộng” trước đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Cesc Fabregas.

Ngay phút thứ 2, từ đường chuyền của Cunha, Nico Paz dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Como.

Nico Paz (số 10) tỏa sáng với cú đúp vào lưới MU. Ảnh: AP

Những phút tiếp theo, MU đẩy cao đội hình nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua. Maguire đánh đầu chệch cột dọc ở phút 17, Cunha bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, phút 49, Nico Paz kiến tạo để Douvikas nhân đôi cách biệt. Chỉ 8 phút sau, Nico Paz tận dụng sai lầm của MU để hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0.

HLV Michael Carrick thực hiện điều chỉnh nhân sự nhằm cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, MU tiếp tục nhận bàn thua ở phút 76. Từ quả tạt của Kaiki, Ramon bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 4-0.

Phải đến phút 90+1, Zirkzee mới ghi bàn danh dự cho MU, ấn định trận thua 1-4.

MU tiếp tục gây thất vọng. Ảnh: AP

HLV Michael Carrick bày tỏ xin lỗi các cổ động viên MU. Ảnh: AP

Theo thống kê, MU đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Chuỗi trận không thắng dài nhất trong lịch sử của họ là 16 trận (năm 1930).

MU là đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới trong hai phút đầu tiên liên tiếp tại cúp châu Âu. Trước đó, họ để Atletico Madrid mở tỷ số ngay phút đầu tiên ở lượt đấu trước.

Trong lịch sử tham dự Champions League của MU, đây là lần thứ tư họ để đối phương ghi 4 bàn và kết thúc với thất bại, sau trận thua 0-4 trước Barcelona năm 1994, thua Bayern 3-4 năm 2003 và thua Copenhagen 3-4 năm 2023.

Dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, MU chỉ thua 21% trong tổng số 190 trận tại Champions League (thắng 102, hòa 49, thua 39). Kể từ khi ông nghỉ hưu, tỷ lệ thất bại của "Quỷ đỏ thành Manchester" tăng lên 38% sau 56 trận (thắng 24, hòa 11, thua 21).

Sevilla khiếu nại sau trận thua Real Madrid

CLB Sevilla đã gửi đơn khiếu nại lên Ban tổ chức giải La Liga sau thất bại 1-4 trước Real Madrid hôm Chủ nhật vừa qua.

Trong thông báo chính thức, Sevilla phản đối điều mà họ mô tả là sự thiếu bình đẳng và không thỏa đáng trong việc phát sóng, cũng như phát lại những tình huống mang tính quyết định của trận đấu.

Tiền vệ Arda Guler (Real) trong trận đấu với Sevilla. Ảnh: AP

HLV Garcia Plaza của Sevilla bày tỏ sự bất bình khi tiền vệ Arda Guler (Real) không bị truất quyền thi đấu sau pha thúc cùi chỏ vào Gerard Fernandez. Tình huống xảy ra khi tỷ số đang là 0-0 và trọng tài đã không rút thẻ đỏ đối với tiền vệ của Real Madrid. Đến phút 30, Guler ghi bàn mở tỷ số cho Real.

Messi đưa ra đề nghị đặc biệt trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026

Theo thông tin từ Winna đăng tải, siêu sao Lionel Messi sẽ vắng mặt tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026, dự kiến diễn ra ngày 26-10 tại London (Anh).

Nguyên nhân được cho là tiền đạo 39 tuổi muốn dành toàn bộ sự tập trung cho những trận đấu quan trọng của CLB Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS), thay vì di chuyển sang châu Âu tham dự sự kiện.

Messi trong màu áo Inter Miami. Ảnh: AP

Đáng chú ý, nguồn tin trên còn tiết lộ Messi đã đưa ra một đề nghị đặc biệt. Cụ thể, trong trường hợp giành Quả bóng Vàng thứ 9 trong sự nghiệp, siêu sao người Argentina được cho là muốn danh hiệu được chuyển thẳng tới bảo tàng của Barcelona, thay vì trực tiếp nhận trên sân khấu. Cả Messi và ban tổ chức sự kiện hiện chưa xác nhận thông tin này.

Messi từng giành 6 Quả bóng Vàng khi còn khoác áo Barcelona, với các danh hiệu được trưng bày tại bảo tàng của CLB.

MU cân nhắc chiêu mộ hậu vệ trái của Bournemouth

MU đang cân nhắc chiêu mộ hậu vệ trái Adrien Truffert của CLB Bournemouth và đội tuyển Pháp.

Ban lãnh đạo MU đã tìm kiếm các phương án bổ sung lực lượng hỗ trợ và tạo sự cạnh tranh cho Luke Shaw, hậu vệ trái duy nhất trong đội hình chính của HLV Michael Carrick, ngoài cầu thủ trẻ Harry Amass từ học viện đào tạo trẻ.

Truffert đã có 45 lần ra sân cho Bournemouth, kể từ khi gia nhập sân Vitality Stadium từ Rennes với giá 14,4 triệu bảng vào tháng 6-2025. Cầu thủ 24 tuổi đã đá chính cả 7 trận mở màn của Bournemouth tại Premier League dưới thời HLV mới Marco Rose ở mùa giải này.

Hợp đồng hiện tại của anh với Bournemouth kéo dài đến năm 2030.

Ngôi sao đội tuyển Anh sẵn sàng cập bến sân Old Trafford

Theo TEAMtalk, hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United đã đưa ra quyết định về việc chuyển đến MU vào năm 2027.

Hậu vệ Lewis Hall (bên trái) trong màu áo Newcastle United. Ảnh: AP

MU từng muốn chiêu mộ Lewis Hall trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026. Tuy nhiên, Newcastle liên tục khẳng định lập trường không bán Hall. Đến tháng 9-2026, Newcastle đã gia hạn hợp đồng với Hall đến năm 2031.

Từ bỏ Olise, Real Madrid quyết chiêu mộ Cherki

Theo Fichajes, Rayan Cherki, tiền đạo 23 tuổi người Pháp của Man City, đang nổi lên như phương án thay thế Michael Olise mà Real Madrid cân nhắc trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Rayan Cherki (bên phải) đang có phong độ cao tại Man City. Ảnh: AP

Trong bối cảnh thương vụ Olise gặp nhiều trở ngại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể chuyển hướng sang Cherki nếu những án phạt tiềm tàng dành cho Man City tạo điều kiện để cầu thủ ra đi. Cherki hiện được định giá khoảng 110 triệu euro, còn hợp đồng đến tháng 6-2030 và có thể chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải hoặc tiền vệ tấn công.

Lập kỷ lục kiếm tiền, Messi vẫn kém một nửa so với Ronaldo

Theo danh sách 10 cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố vừa qua, Cristiano Ronaldo đứng đầu năm thứ tư liên tiếp, còn Lionel Messi đứng thứ hai.

Tổng thu nhập dự kiến của Ronaldo và Messi đạt 445 triệu USD, chiếm gần một nửa trong số 942 triệu USD ước tính 10 cầu thủ hàng đầu kiếm được mùa này.

Thu nhập của Ronaldo ước đạt 300 triệu USD, gồm 250 triệu USD từ Al Nassr và 50 triệu USD từ quảng cáo cùng các hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, Messi dự kiến nhận 70 triệu USD từ Inter Miami và 75 triệu USD từ các hợp đồng thương mại, đầu tư cùng những nguồn thu ngoài sân cỏ.

U17 Việt Nam nhận thất bại 1-4 trước thềm World Cup

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa nhận thất bại 1-4 trước U18 Seoul FC trong trận đấu tập đầu tiên tại Hàn Quốc ngày 21-10.

Dù để thua đậm trước một đội bóng của Hàn Quốc, song đây là dịp để HLV Cristiano Roland kiểm tra nhân sự và đánh giá mức độ sẵn sàng của các cầu thủ.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tập trận thứ hai tại Hàn Quốc, gặp U18 Cheonan City FC vào ngày 26-10. Đây sẽ là cơ hội tiếp theo để thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thiện lối chơi, tiếp tục rà soát lực lượng trước khi bước vào vòng chung kết U17 World Cup.

Xác định đội dẫn đầu vòng bảng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia

Tối 21-10, CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai đánh bại VietinBank với tỷ số 3-0 trong lượt trận áp chót vòng bảng Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.

Kết quả này giúp Hóa chất Đức Giang Lào Cai bảo đảm vị trí dẫn đầu, bất kể kết quả cuộc đối đầu với Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ngày 22-10.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Hóa chất Đức Giang Lào Cai không gặp khó khăn để kiểm soát trận đấu. Họ lần lượt thắng 25-20, 25-15 và 25-20, giành trọn 3 điểm và hoàn thành mục tiêu giữ ngôi đầu trước lượt đấu cuối.

Tuyển Việt Nam giành cú đúp huy chương tại giải cờ vua trẻ thế giới

Tuyển cờ vua trẻ Việt Nam vừa khép lại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới FIDE 2026 tại Roquetas de Mar, Tây Ban Nha với một HCB, một HCĐ và hai vị trí trong top 5.

Cả hai tấm huy chương đều thuộc về các kỳ thủ ở nhóm tuổi U15, với Vũ Nguyễn Bảo Linh ở bảng nữ và Nguyễn Mạnh Đức ở bảng Open.

Ngoài hai tấm huy chương ở nhóm U15, các kỳ thủ Việt Nam còn có hai vị trí trong top 5 ở nhóm U17. Trần Ngọc Minh Duy đứng thứ tư bảng Open, còn Đặng Lê Xuân Hiền xếp thứ năm bảng nữ.

Với một HCB và một HCĐ, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương.