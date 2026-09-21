Tin thể thao (21-9): MU thoát thua, Real thất thủ

MU thoát thua trước Fulham

Rạng sáng 21-9, MU may mắn giành điểm khi đến làm khách của đội bóng bét bảng Fulham trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh.

MU nhập cuộc chắc chắn và có phần chủ động nhưng nhìn chung giống như 4 vòng trước, vấn đề của họ nằm ở độ hiệu quả dứt điểm. Đơn cử sau 30 phút trận này, “Quỷ đỏ” thực hiện đến 9 tình huống đe dọa cầu môn đối phương song đều không bất thành. Trong đó, nuối tiếc nhất là pha kết thúc chìm chéo góc của đội trưởng Bruno Fernandes, đưa bóng trúng vào cột dọc.

MU thoát thua trước Fulham. Ảnh: The Guardian

Bước sang hiệp 2, MU chẳng những không khởi sắc mà còn chơi tệ đi so với hiệp 1. Bằng chứng là việc Martínez sau đó lại vô tình đưa bóng vào lưới nhà trong một tình huống phản công của đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, MU buộc phải chấp nhận mạo hiểm dồn đội hình lên rất cao và ra sức tấn công bằng đủ mọi hình thức. Cuối cùng, nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa muộn màng của Cunha ở phút 89.

Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, MU vẫn tấn công dữ dội hòng lập kỳ tích nhưng rốt cục không thể có được bàn thứ hai, đành chấp nhận trận hòa 1-1.

Real thất thủ trong trận derby thành Madrid

Atletico Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trong trận derby thành Madrid thuộc vòng 7 La Liga.

Hiệp 1 diễn ra căng thẳng đúng chất derby với nhiều pha va chạm, nhưng không có bàn thắng. Hai đội chơi quyết liệt ở khu vực giữa sân, khiến những cơ hội thực sự nguy hiểm không xuất hiện quá thường xuyên.

Atletico Madrid xuất sắc vượt qua Real Madrid. Ảnh: ESPN

Bước ngoặt xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Phút 52, Giuliano Simeone thoát xuống phía sau hàng thủ Real Madrid và bị Dean Huijsen kéo ngã trong vòng cấm.

Ban đầu trung vệ Real Madrid chỉ nhận thẻ vàng, nhưng VAR yêu cầu trọng tài xem lại tình huống. Sau khi kiểm tra, Ortiz Arias thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Huijsen và cho Atletico hưởng phạt đền. Một phút sau, Alejandro Grimaldo bước lên chấm 11m và đưa Atletico Madrid vượt lên dẫn trước 1-0.

Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, Atletico Madrid tiếp tục nhân đôi cách biệt nhờ công của Jonathan David.

Real Madrid không buông xuôi. Với một loạt thay đổi nhân sự, đội khách dồn lên tìm kiếm bàn gỡ và cuối cùng Rüdiger lên tiếng ở phút 89 để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để Real Madrid có thêm bàn thắng.

Chung cuộc, Atletico Madrid bảo toàn chiến thắng 2-1.

Harry Kane lập cột mốc mới

Harry Kane lập cú đúp ở trận thắng Union Berlin 7-0 vào ngày 19-9. Đáng chú ý, Kane chạm cột mốc 100 bàn tại Bundesliga chỉ sau 98 trận cho Bayern Munich.

Harry Kane đang đạt phong độ cao. Ảnh: Aawsat

Đây là tốc độ nhanh nhất lịch sử giải đấu để một cầu thủ chạm mốc 100 bàn, vượt qua kỷ lục 129 trận của Dieter Muller lập cho FC Koln năm 1977.

Phong độ của Kane đến đúng thời điểm cuộc đua Quả bóng vàng 2026 nhận được nhiều sự chú ý. Trong đó, Lamine Yamal mới đây cho rằng giải thưởng nên thuộc về cầu thủ hay nhất thay vì người ghi nhiều bàn nhất.

Quyết định khiến bóng đá Indonesia dậy sóng

Tuyển Indonesia đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hàng công của Indonesia.

Cụ thể, HLV Herdman không triệu tập bất kỳ tiền đạo nội nào đang thi đấu trong nước, thay vào đó, chiến lược gia 50 tuổi tiếp tục sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch cho các vị trí tấn công.

Trong đội hình Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026, Ole Romeny là chân sút nhận nhiều kỳ vọng nhất. Cầu thủ 26 tuổi từng gây ấn tượng mạnh khi ghi 3 bàn trong 3 trận đầu tiên cho tuyển Indonesia, vào lưới Australia, Bahrain và Trung Quốc.

Raphinha được Barca thưởng lớn

Barca quyết định ‘thưởng’ lớn cho Raphinha, bởi tầm ảnh hưởng lớn trên sân cũng như phòng thay đồ, cùng phong độ tuyệt vời đang có của đội trưởng số 11.

Barca sắp hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với Raphinha. Ảnh: FC Barca

Cụ thể, theo xác nhận từ giám đốc bóng đá Deco, Barca sắp hoàn tất việc gia hạn hợp đồng đến hè 2030 cũng như tăng lương cho Raphinha.

Thỏa thuận hiện tại giữa Raphinha và Barca còn 2 năm nữa, như vậy, anh gia hạn thêm 2 năm. Bản thân Raphinha vừa qua cũng từng chia sẻ rằng anh muốn tiếp tục chơi bóng ở Nou Camp và nếu có thể sẽ giải nghệ tại Barca.

Ronaldo vẫn được gọi lên tuyển Bồ Đào Nha

HLV Jorge Jesus bắt đầu nhiệm kỳ ở đội tuyển Bồ Đào Nha bằng một thông điệp khá rõ ràng: Ronaldo vẫn được triệu tập, vẫn là đội trưởng và vẫn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện.

Mặc dù vậy, trong nhiều năm, câu hỏi lớn nhất quanh đội tuyển Bồ Đào Nha thường không phải CR7 có được triệu tập hay không, mà là đội tuyển phải xây dựng thế nào quanh anh.

Ronaldo tiếp tục được gọi lên tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: The News Mill

Ronaldo vẫn ghi bàn, duy trì thể trạng tốt và giữ tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ. Nhưng Bồ Đào Nha hiện có nhiều lựa chọn hơn trên hàng công. Goncalo Ramos, Rafael Leao, Joao Felix, Pedro Neto, Francisco Conceicao hay Fabio Silva đều mang tới những phẩm chất khác nhau, từ pressing, tốc độ cho tới khả năng di chuyển không bóng. Điều đó khiến Ronaldo không còn đơn giản là lựa chọn duy nhất cho vị trí trung phong.

Hưng Yên FC loại HAGL khỏi Cúp Quốc gia

Hưng Yên FC tạo nên bất ngờ lớn tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027, khi đánh bại HAGL 3-2 trên sân Quy Nhơn, qua đó khiến đội bóng đang chơi ở V-League phải dừng bước.

Với HAGL, đây là trận thua thứ ba liên tiếp kể từ đầu mùa. Trước đó, đội bóng phố núi lần lượt thất bại 0-4 trước Nam Định và 1-3 trước Hải Phòng tại V-League. Tính cả trận đấu với Hưng Yên FC, HAGL đã phải nhận tới 10 bàn thua chỉ sau 3 trận.