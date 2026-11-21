Ronaldo sút hỏng 11m, Al-Nassr thua ngược Al-Ahli

Rạng sáng 21-11, Al-Nassr hành quân đến sân Al-Ahli ở trận đá bù vòng 9 Saudi Pro League với mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đội khách Al-Nassr sớm có lợi thế khi Cristiano Ronaldo mở tỷ số ở phút 14 sau pha dứt điểm một chạm chính xác.

Tuy nhiên, Cristiano Ronald bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi sút hỏng phạt đền. Trong khi, Al-Ahli tận dụng tốt cơ hội để gỡ hòa 1-1 trong thời gian bù giờ hiệp 1 nhờ cú sút xa đẳng cấp của Galeno.

Cristiano Ronaldo sút hỏng 11m trong lần đụng độ Al-Ahli. Ảnh Getty

Sang hiệp 2, Ivan Toney thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Al-Ahli vượt lên dẫn trước 2-1. Chỉ ít phút sau, Roger Ibanez đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho Al-Ahli.

Kết quả này khiến đội bóng của Cristiano Ronaldo gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch, trong khi Al-Ahli vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Pochettino gửi thông điệp nóng, hứa hẹn điều đặc biệt

Huấn luyện viên (HLV) Mauricio Pochettino đã gửi lời chào đầu tiên tới người hâm mộ MU sau khi chính thức tiếp quản đội bóng. Nhà cầm quân người Argentina cam kết xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp các cầu thủ chiến đấu hết mình trên sân và hướng tới những kết quả xứng đáng.

HLV Mauricio Pochettino phát biểu trong một buổi họp báo tại Trung tâm Huấn luyện Carrington ngày 20-11. Ảnh: Getty

Trong thông điệp đầu tiên, Pochettino chia sẻ: “Xin chào những người hâm mộ “Quỷ đỏ”! Tôi rất mong được gặp tất cả các bạn. Tôi đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về các bạn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau mang đến thật nhiều niềm vui, cùng làm việc và gắn kết với nhau.

Đây sẽ là một mùa giải đặc biệt. Tôi mong các bạn sẽ luôn đồng hành, ủng hộ đội bóng, giúp các cầu thủ chiến đấu hết mình trên sân và giành được những kết quả mà chúng ta xứng đáng có được”.

Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh mong muốn tạo ra một tập thể đoàn kết, trong đó sự kết nối giữa ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ đóng vai trò quan trọng. Mục tiêu trước mắt của ông là khơi dậy tinh thần chiến đấu, giúp các cầu thủ thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Thống kê vượt trội, Yamal sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới

Lamine Yamal đang trải qua giai đoạn đầu mùa 2026-2027 bùng nổ nhất về khả năng ghi bàn và kiến tạo trong sự nghiệp. Mới 19 tuổi, ngôi sao Barcelona đã trực tiếp tham gia 25 bàn thắng sau 16 trận tại La Liga và Champions League, gồm 13 pha lập công và 12 đường kiến tạo.

Trung bình mỗi trận, Yamal góp dấu giày vào 1,56 bàn thắng, hiệu suất đủ để anh hướng tới những cột mốc chưa từng đạt được. Nếu duy trì hiệu suất 1,56 lần tham gia bàn thắng mỗi trận trong khoảng 57 lần ra sân, Yamal có thể kết thúc mùa 2026-2027 với tổng cộng 89 bàn thắng và kiến tạo.

Dù vậy, cột mốc 50 lần tham gia bàn thắng trong cả mùa là mục tiêu đáng chờ đợi. Nếu thi đấu 50 trận, Yamal chỉ cần duy trì trung bình 1 bàn thắng hoặc kiến tạo mỗi trận để đạt thành tích ấy. Xa hơn, khả năng vượt mốc 30 bàn sẽ đưa anh tiến gần nhóm cầu thủ ghi bàn hàng đầu châu Âu.

Barcelona bất ngờ quay lưng với Lisandro Martinez

Theo tờ SPORT, Barcelona đang ưu tiên tìm kiếm trung vệ mới với 4 mục tiêu gồm Alessandro Bastoni (Inter Milan), Finn Jeltsch (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) và Ruud Nijstad (FC Twente).

Đáng chú ý, Lisandro Martinez của MU không còn nằm trong danh sách ưu tiên của đội bóng xứ Catalan. Giám đốc thể thao Deco muốn tìm kiếm một trung vệ phù hợp hơn với yêu cầu chiến thuật của HLV Hansi Flick.

Sau những vấn đề chấn thương ở hàng thủ, Barcelona xem việc bổ sung nhân sự là nhiệm vụ cấp thiết. Tuy nhiên, khó khăn tài chính có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tháng 1-2027.

Arsenal nhận tin dữ về lực lượng

Trước chuyến làm khách của Arsenal trước Newcastle tại St James’ Park, HLV Mikel Arteta đón nhận những tin tức trái chiều về tình hình chấn thương của các học trò. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định trung vệ William Saliba đã sẵn sàng đá chính sau khi hồi phục chấn thương lưng.

Tuy nhiên, niềm vui của Arteta không trọn vẹn khi Martin Zubimendi chắc chắn vắng mặt trước Newcastle và có thể nghỉ thêm vài tuần. Tiền vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương gân kheo trong trận đấu vừa qua giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Anh. Kết quả chụp MRI sau đó xác nhận vấn đề nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu.

Messi nhận lương cao nhất MLS

Theo báo cáo mới nhất năm 2026 của Hiệp hội Cầu thủ MLS (MLSPA), Lionel Messi tiếp tục là cầu thủ hưởng lương cao nhất giải đấu lên đến 28,33 triệu USD/năm.

Đáng chú ý, khoản tiền trên mới chỉ tính thu nhập từ hợp đồng thi đấu, chưa bao gồm các hợp đồng tài trợ và hoạt động thương mại. Với những thỏa thuận quảng cáo giá trị lớn cùng bản hợp đồng gia hạn với Inter Miami đến năm 2028, tổng thu nhập hằng năm của siêu sao người Argentina được ước tính có thể lên tới khoảng 80 triệu USD.

Messi tiếp tục là cầu thủ hưởng lương cao nhất MLS. Ảnh: Getty

Sự hiện diện của nhà vô địch World Cup 2022 cũng thúc đẩy Inter Miami mạnh tay đầu tư xây dựng đội hình. Tổng quỹ lương của đội bóng bang Florida đã tăng lên mức kỷ lục 59,37 triệu USD, cao nhất tại MLS.

Real Madrid quyết chi 80 triệu euro mua lại Nico Paz

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), Real Madrid đã lên kế hoạch kích hoạt điều khoản mua lại Nico Paz vào mùa hè 2027. Tiền vệ 22 tuổi đang tỏa sáng trong màu áo Como và đội tuyển Argentina, thậm chí được nhiều người tại quê nhà xem là người kế thừa chiếc áo số 10 của Lionel Messi.

Mùa hè vừa qua, Real Madrid, Como và Nico Paz đạt thỏa thuận để cầu thủ này tiếp tục thi đấu tại Serie A trong mùa giải 2026-2027. Đây cũng là nguyện vọng của chính tiền vệ người Argentina nhằm có thêm cơ hội ra sân thường xuyên.

Theo thỏa thuận, Como trả Real Madrid 60 triệu euro để mua 50% quyền sở hữu còn lại của Nico Paz. Trước đó, đội bóng Italia đã chi 6 triệu euro để sở hữu 50% quyền lợi của cầu thủ từ năm 2024.

Como hiện nắm 100% quyền sở hữu Nico Paz, nhưng Real Madrid vẫn giữ điều khoản mua lại trị giá 80 triệu euro, có thời hạn đến tháng 7-2027. Nếu không kích hoạt đúng hạn, đội bóng Hoàng gia sẽ phải đối mặt mức giá cao hơn đáng kể nếu muốn chiêu mộ anh trong tương lai.

Truyền thông Đông Nam Á phản ứng sau trận U17 Việt Nam thua Bỉ

U17 Việt Nam có màn ra quân đầy ấn tượng tại bảng G VCK FIFA U17 World Cup 2026 khi chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ trên sân Aspire Zone (Qatar) tối 20-11. Dù thất bại, màn trình diễn quả cảm của thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông khu vực, đặc biệt khi đội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại giải đấu.

Cụ thể, trang thể thao nổi tiếng của khu vực Seasia Goal đã cập nhật diễn biến cuộc đối đầu kịch tính giữa hai đội và gửi lời động viên mạnh mẽ tới thầy trò HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ. U17 Việt Nam đã phải nhận trận thua 2-3 trước Bỉ trong trận mở màn FIFA U17 World Cup 2026. Ngẩng cao đầu lên, Việt Nam! Chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều điều đang chờ đón”.

Trong khi trang bóng đá Thái Lan Mr.Football AEC đã đăng tải bài viết về màn trình diễn của U17 Việt Nam. Đáng chú ý, trang này sử dụng những lời lẽ đầy cảm xúc để ca ngợi đại diện Đông Nam Á: “Các cầu thủ trẻ Việt Nam chiến đấu cực kỳ kiên cường, thi đấu đầy máu lửa và chỉ chịu thua sát nút trước Bỉ”.