Tin thể thao (21-10): Barcelona gục ngã trước PSG, Liverpool ngược dòng kịch tính

Yamal lập siêu phẩm, Barcelona gục ngã trước PSG

PSG và Barcelona tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League 2026-2027, diễn ra rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam).

Đội bóng nước Pháp mở tỷ số ở phút 38 nhờ công Desire Doue, nhưng Xavi Espart giúp Barca gỡ hòa 1-1 ở phút 55.

Đến phút 72, Lucas Hernandez đưa PSG vượt lên dẫn 2-1, trước khi Lamine Yamal tỏa sáng với pha độc diễn đẳng cấp ở phút 79, san bằng tỷ số 2-2.

Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Hansi Flick không kéo dài lâu. Phút 81, Vitinha tung cú sút xa uy lực, tái lập lợi thế cho PSG. 5 phút sau, Fabian Ruiz ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.

Các cầu thủ PSG mừng bàn thắng vào lưới Barcelona. Ảnh: Getty

Thất bại này khiến Barcelona nhận trận thua đầu tiên tại Champions League mùa này, qua đó bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, PSG tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp, giành trọn 9 điểm.

Liverpool ngược dòng kịch tính trước Villarreal

CLB Liverpool tạo nên màn ngược dòng kịch tính khi đánh bại Villarreal 4-3, sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tại Champions League.

Đội chủ nhà khởi đầu chật vật khi lần lượt để Mikautadze (phút 4) và Sergio Cardona (phút 29) của Villarreal chọc thủng lưới. Tuy nhiên, Liverpool nhanh chóng vùng lên với các bàn thắng của Mac Allister ở phút 36 và Ronald Araujo trong thời gian bù giờ hiệp một, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với tỷ số 2-2.

Sau giờ nghỉ, Mac Allister hoàn tất cú đúp ở phút 65, trước khi Florian Wirtz ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 chỉ 3 phút sau đó. Villarreal nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và rút ngắn cách biệt nhờ pha lập công của Tanitoluwa Oluwaseyi ở phút 87, nhưng không thể tránh khỏi thất bại với tỷ số 3-4.

Với thắng lợi nghẹt thở, Liverpool tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận, đạt 9 điểm tuyệt đối. Kết quả này giúp "The Kop" vững vàng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League, xếp sau đội dẫn đầu PSG.

Ronaldo đá hỏng phạt đền, Al Nassr thắng nhọc Neom SC

Rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam), Al Nassr có cuộc tiếp đón Neom SC trên sân nhà ở vòng 10 Saudi Pro League.

Bước vào trận đấu, Al Nassr chủ động tràn lên tấn công nhằm áp đặt thế trận. Đỉnh điểm kịch tính của hiệp đấu thứ nhất diễn ra ở phút 45 khi Al Nassr được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, siêu sao Cristiano Ronaldo sút bóng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Cristiano Ronaldo sút hỏng phạt đền ở trận gặp Neom SC. Ảnh: Getty

Sau hiệp một bế tắc, Al Nassr vượt lên ở phút 65 nhờ cú sút đẳng cấp của Joao Felix.

Neom SC suýt gỡ hòa khi Alexandre Lacazette đánh đầu dội cột dọc ở phút 70.

Với 3 điểm vất vả có được, Al Nassr hiện có 22 điểm sau 9 trận (7 thắng, 1 hòa, 1 thua), củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Saudi Pro League.

Báo chí Anh phanh phui những mâu thuẫn nội bộ của MU

Nhiều nguồn tin từ các phóng viên, nhà báo Anh hé lộ về tình hình nội bộ của MU sau khởi đầu mùa giải 2026-2027 không suôn sẻ.

Mới đây, Alex Crook, phóng viên cấp cao của talkSPORT, đã hé lộ thông tin bất ngờ về nội bộ MU liên quan tới Marcus Rashford. Theo đó, sự trở lại của tiền đạo người Anh đang trở thành vấn đề và có thể khiến một số đồng đội không hài lòng, điển hình như Matheus Cunha.

Rashford được cho là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn tại MU. Ảnh: Getty

Theo Crook nhận định: “Sự trở lại của Marcus Rashford đã trở thành một vấn đề, mức lương của Rashford có thể là một trong những nguyên nhân khiến một số đồng đội không hài lòng. Ông cũng cho rằng sự trở lại của tiền đạo người Anh đã ảnh hưởng đến sự cân bằng trên hàng công, trong bối cảnh những đóng góp về bàn thắng và kiến tạo chưa đáp ứng kỳ vọng. Tôi nghĩ điều này cũng gây ra vấn đề với Matheus Cunha, bởi vị trí của Cunha đã bị Marcus Rashford chiếm mất. Có thể thấy Cunha hơi tỏ thái độ không hài lòng”.

Chelsea theo đuổi “bom tấn” 100 triệu bảng

Theo thông tin từ chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, CLB Chelsea đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ Alex Scott tại Bournemouth và đã liên hệ với người đại diện của cầu thủ này để chuẩn bị cho khả năng chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Tiền vệ 23 tuổi hiện chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Bournemouth, qua đó làm dấy lên những đồn đoán về khả năng anh rời đội bóng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng khi Bournemouth được cho là yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 100 triệu bảng để Scott ra đi. Đây là con số có thể khiến Chelsea phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trận Việt Nam gặp Nhật Bản có nguy cơ bị hủy

2 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Qatar có thể bị ảnh hưởng nếu Asian Cup 2027 bị hoãn do bất ổn tại Trung Đông.

Theo Sports Nippon Shimbun, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự kiến đưa ra quyết định về lịch tổ chức Asian Cup 2027 tại cuộc họp Ban chấp hành ở Bangkok (Thái Lan) vào ngày 25-11. Hai phương án được cân nhắc là giữ nguyên lịch thi đấu tại Saudi Arabia hoặc lùi giải sang năm 2028. Khả năng chuyển giải đấu sang quốc gia khác không nằm trong những lựa chọn được tờ báo này đề cập.

Khoảng thời gian chờ đợi đến cuộc họp được xem là cơ hội để AFC cùng các liên đoàn thành viên tiếp tục đánh giá tình hình Trung Đông. Các bên hy vọng sẽ xuất hiện bước đột phá thông qua một thỏa thuận giúp bảo đảm an ninh ổn định lâu dài.

Nếu Asian Cup 2027 thay đổi lịch, kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam có thể bị xáo trộn, trong đó có trận giao hữu với Nhật Bản vào cuối tháng 12 và với Qatar vào ngày 5-1-2027. Hiện, AFC chưa công bố quyết định hoãn giải, đồng nghĩa nguy cơ các trận đấu bị hủy vẫn chưa được xác nhận.

Đoàn Việt Nam chốt danh sách dự Olympic trẻ tại Senegal

Đoàn thể thao Việt Nam đã chốt danh sách dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal với 10 vận động viên và 8 cán bộ. 10 vận động viên gồm: Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo (vật bãi biển), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu), Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông) và Đồng Thị Hường (điền kinh).

Đoàn sẽ lên đường vào ngày 26-10 tới và Đại hội sẽ khai mạc ngày 31-10.

Đội tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa được công bố, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan 14 bậc.

Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 37 thế giới. Tại châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí thứ 6.

Đội tuyển nữ Philippines giữ vị trí 39 thế giới, xếp thứ hai khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển nữ Thái Lan tụt 1 bậc, xuống hạng 51 thế giới.