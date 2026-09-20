Tin thể thao (20-9): Raphinha lập hat-trick trong màn lội ngược dòng của Barcelona

Rạng sáng 20-9, Barcelona đến làm khách của Sevilla tại vòng 7 La Liga.

Fofana đưa Sevilla vươn lên dẫn trước ở phút 19, nhưng màn tỏa sáng rực rỡ của Raphinha đã giúp Barcelona lội ngược dòng. Tiền đạo người Brazil lập hat-trick ở các phút 22, 52 và 69, giúp Barcelona giành chiến thắng 3-1.

3 điểm có được giúp thầy trò HLV Hansi Flick củng cố ngôi đầu bảng La Liga với 21 điểm tuyệt đối sau 7 vòng đấu.

Raphinha mừng bàn thắng cùng Yamal trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Sevilla. Ảnh: marca.com

Kết quả các trận đấu đáng chú ý ở các giải đấu hàng đầu châu Âu

Ngoại hạng Anh

Everton 1-0 Ipswich Town

Newcastle 2-1 Hull

Nottingham 0-1 Coventry

Ligue 1 (Pháp)

PSG 2-1 Strasbourg

Angers 2-0 Troyes

Le Mans 2-1 Lorient

Lyon 4-0 Rennes

Toulouse 3-2 Le Havre

Bundesliga (Đức)

Frankfurt 2-2 Freiburg

Hamburger 2-1 FC Koln

Gladbach 3-4 Mainz 05

Bremen 3-2 Augsburg

Stuttgart 0-1 Dortmund

La Liga (Tây Ban Nha)

Osasuna 1-1 Rayo Vallecano

Athletic Bilbao 0-0 Alaves

Celta Vigo 5-0 Santander

Serie A (Italy)

AS Roma 2-2 Inter Milan

Bologna 1-1 Torino

Udinese 0-1 Cagliari

Venezia 0-2 Lazio

Chelsea và vấn đề hàng thủ

Sau trận thua 0-3 trước Brentford, Xabi Alonso trở thành huấn luyện viên thứ 6 của Chelsea phải chứng kiến đội bóng của mình để thủng lưới 2 bàn trở lên trong mỗi trận ở 5 trận đầu tiên cầm quân tại giải Ngoại hạng Anh, sau Mick McCarthy, Sammy Lee, Terry Connor, Slavisa Jokanovic và Scott Parker.

Tổng cộng, Chelsea đã nhận 12 bàn thua tại Premier League 2026-2027, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào. Tính cả 3 lần thủng lưới trước Brentford, Chelsea đã nhận 43 bàn thua tại giải Ngoại hạng Anh trong năm 2026 (con số nhiều nhất giải).

Chelsea đã không giữ sạch lưới trong 21 trận liên tiếp tại Premier League - chuỗi trận thủng lưới dài nhất trong lịch sử Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh.

Man City "bay cao"

Man City đang có khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải 2026-2027 dưới thời HLV Enzo Maresca.

Man City có khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải 2026-2027 dưới thời HLV Enzo Maresca. Ảnh: AP

Từ đầu mùa giải này, Man City lần lượt thắng: Bournemouth (2-1), Crystal Palace (4-1), Coventry City (1-0), Porto (2-0), MU (1-0) tại giải Ngoại hạng Anh và mới nhất là chiến thắng 5-0 trước Norwich City tại Cúp Liên đoàn Anh. Sau 6 trận, Man City ghi 15 bàn, chỉ nhận 2 bàn thua, giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp.

Alvarez tái xuất ở derby Madrid

Atletico Madrid sẽ chạm trán Real Madrid trên sân Metropolitano tại vòng 7 La Liga vào lúc 21 giờ 15 phút tối nay (20-9). HLV Diego Simeone đã tham dự cuộc họp báo trước trận derby Madrid.

Alvarez thất vọng với những kết quả gần đây của Atletico Madrid. Ảnh: Skysports

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên, nhà cầm quân người Argentina xác nhận Alvarez sẽ góp mặt trong trận đấu với Real. HLV Simeone cho biết: “Alvarez sẽ đá ở derby Madrid. Tôi sẽ quyết định để cậu ấy đá chính hoặc vào sân trong hiệp 2”.

Trước khi tái xuất, Alvarez đã vắng mặt trong 2 trận liên tiếp do chấn thương ở trận Atletico thua Liverpool tại lượt đầu tiên vòng phân hạng UEFA Champions League. Trong 2 trận không có sự phục vụ của Alvarez, Atletico đã thắng Real Sociedad 3-0 và Osasuna 4-0 tại vòng 5 và 6 La Liga.

Alvarez chưa ghi bàn nào ở mùa giải này, anh chỉ có 1 pha kiến tạo trong trận đấu với Liverpool.

Mbappe vẫn là đội trưởng đội tuyển Pháp

Trong cuộc họp báo công bố danh sách tập trung đội tuyển Pháp, phóng viên đã hỏi HLV Zinedine Zidane về người được chọn đeo băng đội trưởng dưới thời của ông.

HLV Zinedine Zidane tại buổi họp báo công bố danh sách tập trung của đội tuyển Pháp. Ảnh: AP

Để chấm dứt những lời bàn tán, HLV Zidane đã khẳng định vai trò thủ lĩnh của Mbappe. Ông nói: “Đúng vậy, cậu ấy sẽ là đội trưởng của đội tuyển Pháp”.

HLV Tuchel "làm mới" đội tuyển Anh

Đợt tập trung cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2026 của đội tuyển Anh cho Nations League đã có thêm nhiều gương mặt trẻ và những cầu thủ trở lại đội tuyển.

HLV Thomas Tuchel trao cơ hội cho một số lựa chọn mới; nhiều thành viên vừa dự World Cup 2026 vắng mặt vì chấn thương, trong khi một số cái tên quen thuộc tiếp tục không được triệu tập.

HLV Thomas Tuchel và tiền vệ Jude Bellingham. Ảnh: Reuters

Ở hàng thủ, bên cạnh Trent Alexander-Arnold, HLV Tuchel gọi Jarrad Branthwaite, Trevoh Chalobah, Lewis Hall, Tino Livramento, Nico O'Reilly và Jarell Quansah.

Reece James và Djed Spence vắng mặt vì chấn thương, cùng với John Stones và Dan Burn. Harry Maguire tiếp tục không có tên, sau khi từng bị Tuchel loại khỏi danh sách dự World Cup 2026.

Tuyến giữa gồm Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly, Kobbie Mainoo và Alex Scott, bên cạnh Jude Bellingham, Declan Rice và Cole Palmer. Morgan Gibbs-White và Adam Wharton tiếp tục không có tên sau khi cũng vắng mặt tại World Cup 2026.

Phong độ cao của Olise

Trong trận thắng 7-0 của Bayern Munich trước Union Berlin ở vòng 4 Bundesliga, Olise tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, qua đó được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Olise đang "bay cao" trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: AP

Đây là lần thứ tư Olise nhận giải thưởng này trong tổng số 7 trận mà anh tham gia trên các đấu trường. Tổng cộng, Olise đã nhận 5 giải thưởng cá nhân từ đầu mùa, sau thành tích ghi 7 bàn và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Bayern.

Olise đang cạnh tranh cho giải thưởng Quả bóng Vàng 2026 khi lọt vào top 30 đề cử. Tuy nhiên, anh không lọt top 5 ứng cử viên sáng giá nhất, gồm Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal và Rodri.

MU bác bỏ yêu cầu của Gabriel

Cách đây ít ngày, JJ Gabriel đã yêu cầu được chấm dứt hợp đồng với MU. Theo Manchester Evening News, MU đã bác bỏ yêu cầu của ngôi sao trẻ 16 tuổi và kiên quyết giữ anh ở lại.

Man City và Liverpool nhắm tới ngôi sao 90 triệu euro

Theo truyền thông Đức, cả Man City và Liverpool đều đã cử tuyển trạch viên đến xem Felix Nmecha thi đấu ở trận Dortmund gặp SC Paderborn vào cuối tuần trước. Hiện, tiền vệ người Đức được định giá khoảng 90 triệu euro.

Felix Nmecha được Man City và Liverpool "để mắt". Ảnh: Getty

MU và Arsenal theo dõi Ibrahim Maza

Fussball News cho hay, MU và Arsenal đang theo dõi sát sao Ibrahim Maza. Phía Bayern Leverkusen đã ra giá 70 triệu euro cho tiền đạo người Algeria. Hợp đồng của Maza còn thời hạn đến năm 2030 và chưa có dấu hiệu cho thấy anh muốn ra đi.

Ibrahim Maza (số 22, Algeria) trong vòng vây của các cầu thủ Argentina tại World Cup 2026. Ảnh: AP

Luis Suarez tiếp tục bị loại

Tân HLV trưởng đội tuyển Uruguay, ông Diego Forlan xác nhận không triệu tập lão tướng Luis Suarez trong lần tập trung sắp tới. Trước đó, ngôi sao của CLB Inter Miami cũng vắng mặt ở World Cup 2026 dù anh rất khao khát tham dự.

Luis Suarez (trái) cùng Lionel Messi trong màu áo Inter Miami. Ảnh: AP

1 cựu ngôi sao của MU thoát khỏi cảnh thất nghiệp

Cuối mùa trước, MU quyết định không ký hợp đồng mới với Tyrell Malacia, qua đó để cầu thủ này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù muốn ở lại châu Âu thi đấu, nhưng hậu vệ 27 tuổi không thể tìm được bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Tyrell Malacia khi còn khoác áo MU. Ảnh: manutd.com

Không còn lựa chọn sau khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, Tyrell Malacia vừa chuyển sang Mỹ khoác áo FC Cincinnati. Đội bóng thuộc MLS đã ra thông báo xác nhận chiêu mộ thành công cựu cầu thủ của MU sau thời gian thử việc.

Theo đó, hợp đồng của Tyrell Malacia có thời hạn đến tháng 6-2027, kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Tyrell Malacia là 1 trong 7 cựu cầu thủ đáng chú ý của MU đã thoát cảnh thất nghiệp, cùng với Martial, Pogba, Zaha, Januzaj, Williams và Smalling.