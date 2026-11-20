U17 Việt Nam ra quân ở World Cup

Vào lúc 20 giờ ngày 20-11, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại U17 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ tại bảng G.

U17 Bỉ là đối thủ có chất lượng chuyên môn đáng chú ý khi vừa giành ngôi á quân Giải U17 châu Âu 2026. Đội bóng này sở hữu lối chơi kiểm soát bóng, pressing quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh.

U17 Việt Nam ra quân ở World Cup 2026 vào hôm nay. Ảnh: VFF

Để chuẩn bị cho World Cup 2026, U17 Việt Nam đã có những chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), lần lượt thi đấu với các đối thủ có phong cách khác nhau.

Lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đứng trước cơ hội đặc biệt để kiểm chứng năng lực ở sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. Tại bảng G, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Quan trọng hơn, những gì học hỏi được tại Qatar cần được chuyển hóa thành động lực trong quá trình tập luyện, thi đấu và phát triển sau giải đấu.

Vincent Kompany trở lại dẫn dắt Bayern Munich

Sau thời gian dưỡng thương, HLV Vincent Kompany cuối cùng cũng trở lại.

HLV Kompany đã trở lại làm việc. Ảnh: FC Bayern

Tháng trước, HLV Kompany đã bị ngất trong buổi tập của Bayern Munich. HLV người Bỉ ngay lập tức được tiến hành điều trị và tình hình sức khỏe đã dần ổn định. Dù vậy, phải tới tuần này, HLV Kompany mới trở lại buổi tập của đội bóng.

Màn so tài với Koln cuối tuần này đánh dấu ngày Kompany trở lại băng ghế chỉ đạo lần đầu tiên sau thời gian dưỡng thương. Trong quãng thời gian đó, trợ lý Aaron Danks đã thay HLV Kompany dẫn dắt “Hùm xám”.

Xác định 2 ứng viên tranh ghế chủ tịch FIFA với ông Gianni Infantino

Philippe Diallo (Chủ tịch LĐBĐ Pháp) và Kozo Tashima (Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản) sẽ là hai đối thủ của đương kim Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ở cuộc bầu cử vị trí chủ tịch FIFA tới đây.

Ba ứng cử viên sẽ tham gia tranh ghế chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới. Ảnh: Deccan Chronile

Chủ tịch LĐBĐ Pháp Diallo đã làm việc trong lĩnh vực bóng đá từ năm 1992 và từng là thẩm phán tại phòng giải quyết tranh chấp của FIFA trong hơn 20 năm. Diallo cho biết người đầu tiên từ UEFA thúc giục ông thách thức Infantino là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, Debbie Hewitt.

Trong khi đó, ông Kozo Tashima là người Nhật Bản đầu tiên tranh cử chức chủ tịch FIFA. Ông đã là thành viên của Ủy ban điều hành FIFA từ năm 2015, khi Sepp Blatter còn là chủ tịch. Tashima đã nắm quyền chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản giai đoạn 2016-2024 và Chủ tịch LĐBĐ Đông Á từ năm 2023-2025.

Cuộc bỏ phiếu của 211 liên đoàn thành viên FIFA sẽ được tổ chức vào giữa tháng 3-2027 tại Rabat, Morocco.

AC Milan tính chiêu mộ Bruno Fernandes

AC Milan đang theo dõi sát tương lai của Bruno Fernandes tại MU, trong bối cảnh những bất ổn về hợp đồng có thể mở ra cơ hội chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha vào mùa hè năm 2027.

Bruno Fernandes sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa giải này. Ảnh: Football Muse

Dù đã bước sang tuổi 32, đội trưởng MU vẫn được cho là còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao phía trước. Đáng chú ý, anh cũng không xa lạ với bóng đá Italy khi từng khoác áo Novara, Udinese và Sampdoria trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Đội chủ sân Old Trafford có quyền đơn phương kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm, trong khi thỏa thuận giữa hai bên được cho là có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro.

Valentin Barco tự tin về tương lai tại Chelsea

Valentin Barco vừa trở lại Chelsea sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia Argentina. Cầu thủ này không được ra sân trong 2 trận giao hữu của Argentina, lần lượt là thất bại 1-2 trước Uruguay và chiến thắng đậm 7-0 trước Costa Rica.

Valentin Barco trong màu áo Chelsea. Ảnh: SPORTbible

Tại Chelsea, Barco vẫn chưa được HLV Xabi Alonso trao nhiều cơ hội thi đấu. Dù vậy, hậu vệ người Argentina không mất niềm tin vào bản thân và tin rằng thời điểm để anh khẳng định giá trị tại Stamford Bridge sẽ đến. “Tôi rất tự tin vào bản thân, vì vậy điều cần làm là tiếp tục chăm chỉ tập luyện để không ngừng tiến bộ,” anh chia sẻ với ESPN.

Tính đến thời điểm hiện tại, Barco đã ghi 1 bàn sau 7 lần ra sân cho Chelsea trên mọi đấu trường, trong đó có 4 trận tại Ngoại hạng Anh. Với hợp đồng dài hạn cùng niềm tin vào khả năng phát triển, cầu thủ 22 tuổi vẫn còn nhiều cơ hội để chứng minh giá trị và trở thành nhân tố quan trọng tại Stamford Bridge.

CAHN thua ngược tại Cúp C1 Đông Nam Á

Tối 19-11, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã thua 1-3 trước Johor Darul Ta'zim (JDT) tại lượt trận thứ hai bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027.

CAHN không tạo được bất ngờ trước đại diện Malaysia. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Dù sớm có bàn dẫn trước ở ngay phút thứ 2, đội bóng của HLV Mano Polking không thể bảo toàn lợi thế trước sức ép của đại diện Malaysia. Bàn gỡ của JDT đến ở phút 50, trong khi hai bàn thắng còn lại được ghi ở các phút 60 và 72.

Thất bại ngay trên sân nhà khiến CAHN vẫn chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận, tạm xếp thứ ba bảng B. Trong khi đó, chiến thắng giúp JDT vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Futsal nữ Việt Nam nhận thất bại trước Nga trong trận giao hữu

Chiều 19-11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam để thua 1-4 trước đội tuyển futsal nữ Nga trong trận giao hữu tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TP Hồ Chí Minh).

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam để thua 1-4 trước đội tuyển futsal nữ Nga. Ảnh: VFF

Dù không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Thanh Khiết vẫn có những thời điểm thi đấu tích cực và ghi được 1 bàn thắng do công của Tuyết Mai.

Thất bại trước đối thủ mạnh cho thấy đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tái đấu đội tuyển futsal nữ Nga vào lúc 16 giờ ngày 21-11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam.